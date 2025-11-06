English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
आधी दिल्ली मग बिहार! भाजप नेत्याने 10 महिन्यात दोन राज्यात मतदान केले? फोटोवरुन विरोधकांच्या निशाण्यावर

Bihar Election News: भाजपचे माजी खासदार राकेश कुमार सिन्हा यांच्यावर दिल्ली आणि बिहार (बेगुसराय) दोन्ही ठिकाणी मतदान केल्याचा आरोप आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 6, 2025, 10:24 PM IST
आधी दिल्ली मग बिहार! भाजप नेत्याने 10 महिन्यात दोन राज्यात मतदान केले? फोटोवरुन विरोधकांच्या निशाण्यावर
Bihar Election News: बिहार विधानसभेसाठी आज पहिल्या टप्प्यातलं मतदान पार पडलं आहे. बिहारमध्ये पहिल्या टप्प्यात 121 जागांवर मतदान झालं. बिहार निवडणुकांबरोबरच देशात आणखी एका मुद्द्यावरुन राजकारण तापलं आहे. दुबार मतदार यावरुन देशात राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. मतदार यादीत अनेक दुबार मतदार असून निवडणुक आयोगाकडून जाणुनबुजून दुर्लक्ष केले जाते, असा आरोप विरोधीपक्षाकडून केला जातो. राज्यसभेचे माजी खासदार राकेश कुमार सिन्हा यांनी दिल्लीनंतर आता बिहारमध्येही दुसऱ्यांदा मतदान केल्याचा आरोप आहे.

माजी खासदार राकेश कुमार सिन्हा यांच्यावर आरोप आहे की, दिल्ली विधानसभा निवडणुक आणि आता बिहार निवडणुकीतही मतदान केले. राकेश सिन्हा यांनी आज बेगूसराय येथे त्यांच्या वडिलोपार्जित गाव असलेल्या मनसेरपूर येथे मतदान केले. त्यानंतर त्यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट केली. ही पोस्ट समोर आल्यानंतर विरोधी पक्ष राष्ट्रीय जनता दल आणि काँग्रेसने वोट चोरीचा आरोप केला आहे. तसंच, भाजपवर जोरदार टीका केली आहे.

भाजपचे माजी खासदार राकेश कुमार सिन्हा यांच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपानंतर राष्ट्रीय जनता दल आणि काँग्रेसने यावरुन निवणडूक आयोगावर निशाणा साधला आहे. राकेश सिन्हा यांचे मुळ गाव बिहारच्या बेगूसराय जिल्ह्यात आहे. काँग्रेसने आरोप केल्यानंतर राकेश सिन्हा यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. माझे वडिलोपार्जित घर बेगुसराय येथे असून मी अजूनही जमिनीशी नाळ तोडली नाही. बिहारच्या राजकारणात सक्रियतेमुळं मी माझे नाव मनसेरपूर येथे नोंदवले होते, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

माजी खासदार राकेश सिन्हा यांनी त्यांच्या मूळ गावी मानसेरपूर (बेगुसराय) येथे मतदान केल्यानंतर सोशल मीडियावर पोस्ट केली. त्यानंतर अनेक युजर्सनी त्यांच्या जुन्या पोस्ट समोर आणल्या आहेत. या वर्षाच्या सुरुवातीला झालेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत द्वारका मतदारसंघात मतदान केल्याचे युजर्सने म्हटलं आहे. काँग्रेसच्या सोशल मीडिया प्रमुख सुप्रिया श्रीनाते यांनी हे कोणत्या योजनेंतर्गंत होत आहे, असा थेट सवाल केला आहे. दिल्ली आपचे प्रमुख सौरभ भारद्वाज यांनीही टिका करत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (आरएसएस) विचारवंत असूनही, राकेश सिन्हा नियमांचे उघडपणे उल्लंघन करत आहेत. सौरभ भारद्वाज यांनी असेही म्हटले की राकेश सिन्हा दिल्ली विद्यापीठाच्या मोतीलाल नेहरू कॉलेजमध्ये शिकवतात, म्हणून त्यांचे प्राथमिक पत्ता दिल्लीत असावे.

"माझे वडिलोपार्जित घर बेगुसराय येथे आहे. मी पैसे खर्च करून सुट्टी घेऊन माझ्या गावात मतदान करण्यासाठी आलो. संविधानाच्या मूल्यांबद्दल कोण बोलत आहे? आम आदमी पक्ष लोकशाहीवरचा कलंक आहे. कलंकित लोकांनी आरएसएसला नैतिकता शिकवू नये! राजकारण इतके उथळ असू शकते याची मला कल्पना नव्हती. संविधानावर विश्वास ठेवणाऱ्यांना प्रश्न विचारणाऱ्यांनी शंभर वेळा विचार करावा. माझे नाव दिल्लीच्या मतदार यादीत होते. बिहारच्या राजकारणात सक्रिय सहभागामुळे मी माझे नाव मानसेरपूर (बेगुसराय) असे बदलले. या आरोपासाठी मी मानहानीचा खटला दाखल करावा का?, असं राकेश सिन्हा यांनी म्हटलं आहे.

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

