20 कोटींचा हुंडा, अश्लील व्हिडीओ अन् नपुंसक; दंडाधिकारी पती-पत्नीमधील वाद कोर्टात

Crime News : उत्तर प्रदेशातील दंडाधिकारी पती - पत्नीमधील वाद कोर्टात पोहोचला आहे. हुंडा छळापासून नपुंसकत्वापर्यंत अनेक आरोप पतीवर लावण्यात आले आहेत. काय आहे प्रकरण पाहूयात. 

नेहा चौधरी | Updated: Mar 23, 2026, 02:25 PM IST
UP SDM Allegation :  उच्चपदावर असलेले पती - पत्नीमधील घरगुती वाद एवढा टोकाला पोहोचला आहे की, तो आता कोर्टात पोहोचला आहे. उत्तर प्रदेशातील चंदौली जिल्ह्यातील दंडाधिकारी पती - पत्नी सध्या चर्चेत आहे. एसडीएम दिव्या ओझा आणि एसडीएम अनुपम मिश्रा यांच्यामधील भांडण आता कोर्टात पोहोचला आहे. दिव्या ओझा यांच्या वडिलांनी जावई अनुपम यांच्याविरोधात खटला दाखल केला आहे. दिव्या यांनी आपल्या पती अनुपम यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. दिव्या ओझा यांच लग्न 2020 साली प्रयागराजचे रहिवासी असलेल्या अनुपम मिश्रा यांच्याशी झालं होतं.

अनुपम मिश्रा यांच्यावरील पहिला आरोप दिव्याचा वडिलांनी हुंडा छळा लावला आहे. दिव्या यांच्या वडिलांनी आरोप केले आहेत की, त्यांच्या मुलीला हुंडासाठी छळलं जातं. त्यांच्याकडून कोट्यवधी रुपयांची मागणी करण्यात आली. दिव्या यांच्या वडिलांनी तक्रार करताना अनुपम यांच्यावर आरोप केला आहे की, अनुपने त्यांच्याकडे 20 कोटींची मागणी केली होती. मला हे देणं शक्य नव्हतं तर त्यांनी कमी करुन 5 कोटी मागितले. त्यानुसार अनुपम यांच्या बँकेत 10 लाख रुपये ट्रान्सफर करण्यात आले. तर 28 लाख रोख देण्यात आले. एवढंच नाहीतर 40 लाखांचे दागिने आणि इतर महागाड्या वस्तू देण्यात आल्यात. 

 

हेसुद्धा वाचा - नाशिक फाइल्सचा धमाका; खरातच्या नावावर 52 मालमत्तांचे सातबारा उतारे हाती, बड्या अधिकाऱ्यांचे धागेदोरेही समोर

दिव्याच्या वडिलांनी तक्रारीत असा आरोपही केला आहे की, शारीरिक आणि मानसिक छळ अनुपमकडून करण्यात आला आहे. याशिवाय, हत्येचा प्रयत्न केल्याचेही आरोप त्यांनी केला आहे. अनुपम यांनी मुलीचा अश्लील व्हिडीओ बनवून ब्लॅकमेल करत असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार एफआयआरमध्ये पतीवर 'जन्मजात नपुंसक' असल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. 

दरम्यान एसडीएम अनुपम मिश्रा यांच्या आईने चंदौली इथल्या अलीनगर पोलीस ठाण्यातही सुनेबद्दल आणि त्यांच्या कुटुंबाबद्दल तक्रार दाखल केली आहे. अनुपम मिश्रा यांच्या आईचा आरोप आहे की, त्यांच्या सुनेने आणि कुटुंबीयांनी त्यांना मारहाण केली. सध्या या दोन दंडाधिकारी पती पत्नीमधील वाद चव्हाट्यावर आला असून उत्तर प्रदेशात चर्चेचा विषय बनला आहे. 

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

इतर बातम्या

Explained: शिंदेंना सभागृहात का दिलं गेलं सत्ता सोडण्याचं च...

महाराष्ट्र बातम्या