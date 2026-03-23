20 कोटींचा हुंडा, अश्लील व्हिडीओ अन् नपुंसक; दंडाधिकारी पती-पत्नीमधील वाद कोर्टात

UP SDM Allegation : उच्चपदावर असलेले पती - पत्नीमधील घरगुती वाद एवढा टोकाला पोहोचला आहे की, तो आता कोर्टात पोहोचला आहे. उत्तर प्रदेशातील चंदौली जिल्ह्यातील दंडाधिकारी पती - पत्नी सध्या चर्चेत आहे. एसडीएम दिव्या ओझा आणि एसडीएम अनुपम मिश्रा यांच्यामधील भांडण आता कोर्टात पोहोचला आहे. दिव्या ओझा यांच्या वडिलांनी जावई अनुपम यांच्याविरोधात खटला दाखल केला आहे. दिव्या यांनी आपल्या पती अनुपम यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. दिव्या ओझा यांच लग्न 2020 साली प्रयागराजचे रहिवासी असलेल्या अनुपम मिश्रा यांच्याशी झालं होतं.
अनुपम मिश्रा यांच्यावरील पहिला आरोप दिव्याचा वडिलांनी हुंडा छळा लावला आहे. दिव्या यांच्या वडिलांनी आरोप केले आहेत की, त्यांच्या मुलीला हुंडासाठी छळलं जातं. त्यांच्याकडून कोट्यवधी रुपयांची मागणी करण्यात आली. दिव्या यांच्या वडिलांनी तक्रार करताना अनुपम यांच्यावर आरोप केला आहे की, अनुपने त्यांच्याकडे 20 कोटींची मागणी केली होती. मला हे देणं शक्य नव्हतं तर त्यांनी कमी करुन 5 कोटी मागितले. त्यानुसार अनुपम यांच्या बँकेत 10 लाख रुपये ट्रान्सफर करण्यात आले. तर 28 लाख रोख देण्यात आले. एवढंच नाहीतर 40 लाखांचे दागिने आणि इतर महागाड्या वस्तू देण्यात आल्यात.
दिव्याच्या वडिलांनी तक्रारीत असा आरोपही केला आहे की, शारीरिक आणि मानसिक छळ अनुपमकडून करण्यात आला आहे. याशिवाय, हत्येचा प्रयत्न केल्याचेही आरोप त्यांनी केला आहे. अनुपम यांनी मुलीचा अश्लील व्हिडीओ बनवून ब्लॅकमेल करत असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार एफआयआरमध्ये पतीवर 'जन्मजात नपुंसक' असल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.
दरम्यान एसडीएम अनुपम मिश्रा यांच्या आईने चंदौली इथल्या अलीनगर पोलीस ठाण्यातही सुनेबद्दल आणि त्यांच्या कुटुंबाबद्दल तक्रार दाखल केली आहे. अनुपम मिश्रा यांच्या आईचा आरोप आहे की, त्यांच्या सुनेने आणि कुटुंबीयांनी त्यांना मारहाण केली. सध्या या दोन दंडाधिकारी पती पत्नीमधील वाद चव्हाट्यावर आला असून उत्तर प्रदेशात चर्चेचा विषय बनला आहे.