/पत्नीने केली डॉक्टर पतीची हत्या, मुलावरही चाकूने केले वार; नंतर बेडवर मृतदेहाशेजारी बसून...; दृश्य पाहून शेजारी हादरले

कर्नाटकातील धारवाड येथे डॉ. किरण होनन्नवर यांची हत्या करण्यात आली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे डॉक्टर असणारी त्यांच्या पत्नीनेच ही हत्या केली आहे. इतकंच नाही तर तिने त्यांच्या आठ वर्षांच्या मुलावरही कथितरित्या चाकूने हल्ला केला. दरम्यान घटनास्थळावरील एक धक्कादायक व्हिडीओ समोर आला आहे. व्हिडीओत किरण होनन्नवर यांची पत्नी हत्येनंतर बेडवर पती आणि मुलगा रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला असताना त्यांच्या शेजारी झोपून मोबाईलवर स्क्रोलिंग करताना दिसत आहे.
कर्नाटकातील धारवाड येथे बुधवारी 45 वर्षीय डॉक्टर किरण होनन्नवर यांची त्यांच्याच अपार्टमेंटमध्ये पत्नी प्रियांका, ज्या स्वतःही डॉक्टर आहेत तिने कथितरित्या हत्या केली. तिने आपल्या आठ वर्षांच्या मुलावरही चाकूने हल्ला केला असून, त्याच्यावर एका खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
शेजाऱ्यांनी माहिती दिल्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळ गाठलं असताना, समोर दिसलेलं चित्र पाहून तेदेखील हादरले. संपूर्ण घरात रक्ताचा सडा पडला होता. इतकंच नाही तर बेडवर पती मृतावस्थेत आणि मुलगा जखमी अवस्थेत पडलेला असताना प्रियांका त्यांच्या शेजारी आरामात झोपलेली होती आणि काहीच घडलं नसल्याप्रमाणे मोबाईलवर स्क्रोलिंग करत होती.
माहिती मिळाल्यानंतर, हुबळी-धारवाडचे पोलीस आयुक्त एन. शशिकुमार घटनास्थळी दाखल झाले. जखमी मुलगा अजूनही श्वास घेत असल्याचं त्यांच्या लक्षात आले आणि त्यांनी त्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल केले.
आतापर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी रात्री आणि पुन्हा बुधवारी सकाळी जेव्हा किरणच्या नातेवाईकांनी आणि मित्रांनी फोन केला, तेव्हा प्रियंकाने फोन उचलून आधी आपण आराम करत असल्याचं आणि नंतर कामासाठी बाहेर गेल्याचं सांगितलं.
कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याने जेव्हा कुटुंबीय बुधवारी संध्याकाळी दाम्पत्याच्या घरी पोहोचले तेव्हा त्यांना वडील आणि मुलगा रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेले आणि त्यांच्या शेजारी आरोपी बेडवर झोपून मोबाईल बघत असल्याचं दिसलं.
हुबळी-धारवाडचे पोलीस आयुक्त एन. शशिकुमार यांनी सांगितले की, चिरायू रुग्णालयातील भूलतज्ज्ञ डॉ. किरण होनन्नवर हे त्यांची पत्नी प्रियांका कट्टनहल्ली (एमबीबीएस पदवीधर आणि नेत्ररोगशास्त्रात एमएस) आणि त्यांच्या आठ वर्षांच्या मुलासोबत पवन हायस्कूलसमोरील सहाव्या मजल्यावरील एका अपार्टमेंटमध्ये राहत होते. त्यांनी पुढे सांगितले की, किरणचे कुटुंबीय त्यांना वारंवार भेटायला येत असत.
घटनास्थळाचे वर्णन करताना आयुक्त म्हणाले की, पोलिसांना डॉ. किरण एका खोलीत रक्ताच्या थारोळ्यात मृतावस्थेत आढळले. आठ वर्षांच्या मुलालाही चाकूने भोसकल्याच्या जखमा झाल्या होत्या, असंही त्यांनी सांगितले. "मुलावर नेमका हल्ला कधी झाला, हे तपासादरम्यान निश्चित होईल. तो जिवंत असल्याने आम्ही त्याला तात्काळ रुग्णालयात दाखल केलं," असे ते म्हणाले.
घटना नेमकी कधी घडली आणि कशामुळे घडली याची माहिती मिळवण्याचा पोलीस प्रयत्न करत असल्याचं आयुक्तांनी सांगितलं आहे. प्राथमिक तपासानुसार, घटना घडली तेव्हा फक्त पती, पत्नी आणि मुलगा घरात होते. बाहेरुन कोणीही घरात प्रवेश केल्याचं दिसत नसल्याचं पोलिसांचं म्हणणं आहे.
त्यांनी पुढे सांगितलं की, शेजारी सकाळपासून कुटुंबाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करत होते. मात्र प्रियंकाने त्यांना आपण घरात असून, पती कामानिमित्त बाहेर गेल्याचं सांगितलं होतं. "आम्ही सविस्तर चौकशी करणार असून, नेमकं काय झालं होतं याची माहिती मिळवणार आहोत. पत्नी कोणाशी बोलली, कोणाला काय सांगितलं आणि घऱात काय घडलं याचा घटनाक्रम जाणून घेणार आहोत," असं आयुक्त म्हणाले आहेत. पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा दाखल केला असून तपास केला जात आहे.