  • भारत
  • मृत्यूनंतरचे जीवन! त्या माणसाच्या अवयदानाने भारतातील अनोळखी लोकांना मिळालं जीवनदान

मृत्यूनंतरचे जीवन! त्या माणसाच्या अवयदानाने भारतातील अनोळखी लोकांना मिळालं जीवनदान

चेन्नईतील एका डॉक्टरचे पती अरविंद यांना रस्ता अपघातानंतर मेंदू मृत घोषित करण्यात आलं. पण अवयवदान करण्याच्या त्याच्या आधीच्या निर्णयामुळे दक्षिण भारतातील अनेक लोकांचे जीव वाचले.

नेहा चौधरी | Updated: Mar 8, 2026, 04:47 PM IST
मृत्यूनंतरचे जीवन! त्या माणसाच्या अवयदानाने भारतातील अनोळखी लोकांना मिळालं जीवनदान

चेन्नईतील आपत्कालीन विभागात 27 वर्षे सेवा देणाऱ्या डॉ. निशा वरदराजन यांचे आयुष्य अचानक बदलले, जेव्हा एका अपघाताच्या फोनने त्यांना डॉक्टर म्हणून नव्हे तर पत्नी म्हणून कठीण सत्यासमोर उभे केले. त्यांचे पती अरविंद हे सिव्हिल इंजिनिअर होते. सप्टेंबरच्या एका संध्याकाळी साइटवरून परतताना त्यांच्या कारला भरधाव ट्रकने धडक दिली. रुग्णालयात पोहोचल्यावर अरविंद व्हेंटिलेटरवर होते. मशीनचा आवाज, डॉक्टरांची घाई आणि शांत चेहऱ्यांमधील चिंता, सगळेच काहीतरी गंभीर घडल्याचे सांगत होते. डॉक्टर म्हणून निशा अहवाल समजू शकत होत्या, पण पत्नी म्हणून ते स्वीकारणे अशक्य वाटत होते. त्यांच्या 17 वर्षांच्या मुलगी मीनलनेही वडिलांच्या हाताला धरून आशेने बोलत राहिले.

डॉक्टर असली तरी त्या क्षणी त्या फक्त पत्नी होत्या

CT स्कॅनमध्ये मेंदूवर गंभीर दुखापत दिसत होती. अनेक तपासणीनंतर डॉक्टरांनी प्रोटोकॉलनुसार ब्रेन डेथ जाहीर केली. हा शब्द निशाच्या मनात खोलवर घुमत राहिला. काही वेळाने ट्रान्सप्लांट समन्वयक त्यांच्याजवळ आले आणि शांतपणे म्हणाले की अरविंद यांनी 3 वर्षांपूर्वी ड्रायव्हिंग लायसन्स नूतनीकरण करताना डोनर कार्ड साइन केले होते.

निशाला त्या दिवसाची आठवण झाली. अरविंद हसत कार्ड दाखवत म्हणाले होते, "मी गेल्यावरही कोणाच्या तरी कामी येईन" त्या वेळी ते फक्त साधे वाक्य वाटले होते. पण आता त्यामागचा अर्थ खूप मोठा वाटत होता.

मुलीने डायरीतून वडिलांचा विचार आठवला

मीनलने आपल्या बॅगमधून वडिलांची छोटी डायरी काढली. त्यातल्या एका पानावर त्यांनी काही महिन्यांपूर्वी लिहिले होते. “माझ्यासोबत काही घडलं, तर त्यातून काहीतरी चांगलं घडू दे. पूल लोकांना जोडण्यासाठीच असतात. मृत्यूनंतरही.”हे वाचल्यानंतर निर्णय स्पष्ट झाला. कुटुंबाने अवयवदानासाठी संमती दिली.

यानंतर दक्षिण भारतातील ट्रान्सप्लांट नेटवर्क वेगाने कामाला लागले. अरविंद यांचे अवयव वेगवेगळ्या रुग्णांसाठी जुळवले गेले. बेंगळुरूमधील 25 वर्षांचा सॉफ्टवेअर इंजिनिअर कविराज याला लिव्हर ट्रान्सप्लांटची गरज होती. हैदराबादमध्ये 8 वर्षांचा दिवित हृदयाच्या आजाराशी लढत होता. कोचीमध्ये लीलम्मा नावाच्या निवृत्त शिक्षिकेची दृष्टी हळूहळू हरवत होती.

एका निर्णयाने अनेकांचे आयुष्य बदलले

कालांतराने एक ग्रीन कॉरिडॉर तयार करण्यात आला, सर्जिकल टीम्स तयार झाल्या आणि अवयव प्रत्यारोपणाची प्रक्रिया सुरू झाली. काही तासांनंतर बातमी आली की लिव्हर ट्रान्सप्लांट यशस्वी झाले, किडनीचे प्रत्यारोपण स्थिर आहे आणि दिवितची शस्त्रक्रिया सुरू आहे. कॉर्निया दानामुळे एका वृद्धेला पुन्हा प्रकाश पाहण्याची संधी मिळाली.

पुढील काही आठवड्यांत निशा आणि मीनल यांना अनेक पत्रे आली. कविराजने लिहिले, "माझ्याबाबत काही घडले तर त्यातून काहीतरी चांगले घडू द्या. पूल नेहमी जोडण्यासाठीच असतात. मृत्यूनंतरही" दिवितच्या आईवडिलांनी त्याचा फोटो पाठवला. लीलम्मांनी लिहिले की अनेक वर्षांनी त्यांना पुन्हा सूर्यप्रकाश दिसला.

दुःख अजूनही होते, पण त्या दुःखात अभिमान मिसळला होता. अरविंद आयुष्यभर पूल बांधत होते; त्यांच्या शेवटच्या निर्णयाने अनोळखी लोकांमध्ये जीवनाचा नवा पूल तयार झाला. भारतामध्ये 18 वर्षांवरील नागरिकांना अवयवदानासाठी नोंदणी करण्याची सुविधा राष्ट्रीय स्तरावर उपलब्ध आहे. नॅशनल ऑर्गन अँड टिश्यू ट्रान्सप्लांट ऑर्गनायझेशन (NOTTO) च्या माध्यमातून लोक आपली इच्छा नोंदवू शकतात. एका निर्णयामुळे अनेकांना नवे जीवन मिळू शकते आणि कदाचित हीच माणसा - माणसांमधील सर्वात मजबूत जोड आहे.

भारतात अवयवदान नोंदणी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या राष्ट्रीय अवयव आणि ऊती प्रत्यारोपण संघटना (NOTTO) द्वारे केली जाते. 18+ वयोगटातील नागरिक notto.abdm.gov.in वर ऑनलाइन किंवा फॉर्म 7 भरून अवयवदान करण्याची प्रतिज्ञा करू शकतात. नोंदणीकृत दात्यांना त्यांचा हेतू दर्शविणारे दाता कार्ड मिळते.

