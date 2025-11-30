English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

75th Birthday Special : डॉ. सुभाष चंद्रा ज्यांनी भारतातील मीडिया, व्यवसायाची दिशा बदलली

डॉ. सुभाष चंद्रा यांचा आज 75 वा वाढदिवस. यानिमित्ताने जाणून घ्या त्यांचा प्रेरणादायी प्रवास. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 30, 2025, 06:06 PM IST
75th Birthday Special : डॉ. सुभाष चंद्रा ज्यांनी भारतातील मीडिया, व्यवसायाची दिशा बदलली

डॉ. सुभाष चंद्रा हे भारतातील काही उद्योजकांपैकी एक आहेत ज्यांनी टेलिव्हिजन, मीडिया, मनोरंजन आणि व्यवसायाच्या जगात परिवर्तन घडवून आणले. सुरुवातीपासून त्यांनी देशाला पहिले खाजगी उपग्रह चॅनेल दिले, नवीन उद्योग मानके स्थापित केली आणि लाखो तरुणांना प्रेरणा दिली. त्यांच्या 75 व्या वाढदिवशी, "द पायोनियर" च्या असाधारण कथेबद्दल जाणून घ्या.

Add Zee News as a Preferred Source

यानिमित्ताने त्यांचा आतापर्यंतचा प्रवास पाहणार आहोत. 

55 वर्षांपूर्वी म्हणजेच साधारण 1978 च्या सुमारास हरयाणातील हिसार येथून एक तरुण दिल्लीला आला. त्यांच्या खिशात फक्त 17 रुपये होते, पण मनात मोठी स्वप्ने आणि त्यांना पूर्ण करण्याची प्रचंड जिद्द होती. तिच व्यक्ती आज जगप्रसिद्ध मीडिया सम्राट डॉ. सुभाष चंद्रा म्हणून ओळखले जातात.

Essel Group चे अध्यक्ष आणि भारतातील मीडिया सम्राट म्हणून ओळखले जाणारे डॉ. सुभाष चंद्रा यांचा आज 75 वा वाढदिवस. डॉ. सुभाष चंद्रा शोच्या माध्यमातून त्यांनी लाखो तरुणांना व्यवसायिक मानसिकता, नवनवीन उपक्रम आणि अपयश व्यवस्थापन यासारख्या विषयांवर मार्गदर्शन केले आहे. चला डॉ. सुभाष चंद्रा यांचे 10 व्यवसाय मंत्र शोधूया जे प्रत्येक गुंतवणूकदार, स्टार्टअप संस्थापक आणि व्यवसाय मालकाला माहित असले पाहिजेत.

भारतात क्रिकेटला धर्म मानलं जातं. आज इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) जगातील सर्वात मोठी आणि यशस्वी क्रिकेट लीग मानली जाते. पण यशाच्या या शिखराखाली एक महत्त्वाचा अध्याय दडलेला आहे. तो म्हणजे ICL ची निर्मिती. ही लीग उभी करण्यामागे ज्यांची धाडसी आणि दूरदृष्टीपूर्ण भूमिका होती त्या व्यक्तीचं नाव म्हणजे डॉ. सुभाष चंद्रा.

भारतातील सर्वात अविश्वसनीय मीडिया उद्योजकांपैकी एक आणि झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेडचे ​​अध्यक्ष मानद अध्यक्ष डॉ. सुभाष चंद्रा यांचा आज वाढदिवस आहे. ते केवळ एक यशस्वी उद्योजकच नाहीत तर ते एक दूरदर्शी व्यक्तिमत्व देखील आहेत ज्यांनी भारतीय प्रसारणाचा चेहरा कायमचा बदलला.

भारतात विविध क्षेत्रात अनेक आदर्श आणि महान व्यक्तिमत्वांनि जन्म घेतला आहे. ज्यांचं जीवन हे देशवासियांसाठी प्रेरणेचा स्रोत राहिलं. आज लाखो लोकांना, विशेषतः तरुणांना, ज्यांनी त्यांचं भविष्य उज्ज्वल करण्यासाठी प्रेरणा दिली अशा डॉ. सुभाष चंद्रा यांचा वाढदिवस आहे. डॉ. सुभाष चंद्रा (Dr. Subhash Chandra) हे एक दूरदर्शी विचारवंत आणि नेते आहेत ज्यांनी भविष्यातील आव्हाने आधीच ओळखण्याची कला आत्मसात केली आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Dr. Subhash ChandraSubhash Chandra 75th BirthdayFounder of Zee TVESSEL Group ChairmanFather of Indian Television

इतर बातम्या

75th Birthday Special : डॉ. सुभाष चंद्रा ज्यांनी भारतातील म...

भारत