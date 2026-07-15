'32 एकर जागेवर 100 कोटी रुपये खर्चून उभारणार विद्यापीठ' एसेल ग्रुपचे अध्यक्ष डॉ. सुभाष चंद्रा यांची घोषणा

देशातील उच्च शिक्षण अधिक दर्जेदार, आधुनिक आणि रोजगाराभिमुख करण्याच्या उद्देशाने उद्योजक व शिक्षणप्रेमी डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी 'श्री नंद किशोर गोयंका विद्यापीठा'साठी 100 कोटी रुपयांचा विशेष निधी जाहीर केला आहे. या निधीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाच्या सुविधा, संशोधनाला चालना, आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षण आणि उद्योगांशी जोडलेले अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश आहे. शिक्षण क्षेत्रातील हा महत्त्वाचा निर्णय भविष्यात देशातील उच्च शिक्षण व्यवस्थेसाठी नवा टप्पा ठरू शकतो.
डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी श्री नंद किशोर गोयंका यांच्या स्मरणार्थ स्थापन होणाऱ्या विद्यापीठाच्या विकासासाठी 100 कोटी रुपयांच्या बजेटची घोषणा केली. या निधीचा वापर अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा, डिजिटल वर्गखोल्या, संशोधन प्रयोगशाळा, नाविन्यपूर्ण अभ्यासक्रम आणि विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक शैक्षणिक साधनसामग्री उभारण्यासाठी केला जाणार आहे. भविष्यात हे विद्यापीठ राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील गुणवत्तेचे शिक्षण देणारे केंद्र बनवण्याचा संकल्प व्यक्त करण्यात आला.
विद्यापीठात केवळ पदवी शिक्षण न देता विद्यार्थ्यांना उद्योग क्षेत्रासाठी तयार करणारे अभ्यासक्रम विकसित करण्यावर भर दिला जाणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डेटा सायन्स, उद्योजकता, व्यवस्थापन, तंत्रज्ञान आणि कौशल्य विकासाशी संबंधित अभ्यासक्रमांचा समावेश करण्याचा विचार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर रोजगार आणि स्टार्टअपच्या संधी अधिक उपलब्ध होतील.
या विद्यापीठात संशोधन संस्कृती विकसित करण्यासाठी स्वतंत्र संशोधन केंद्रे, इनोव्हेशन लॅब आणि स्टार्टअप इन्क्युबेशन सुविधा उभारण्याची योजना आहे. विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांना नवीन कल्पनांवर काम करण्यासाठी आवश्यक आर्थिक आणि तांत्रिक सहाय्य दिले जाणार आहे. उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्र यांच्यातील दरी कमी करून विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष अनुभव देण्यावरही भर असेल.
विद्यार्थ्यांना आधुनिक ग्रंथालय, डिजिटल लर्निंग प्लॅटफॉर्म, स्मार्ट क्लासरूम, संशोधन प्रयोगशाळा आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. परदेशातील नामांकित शैक्षणिक संस्थांशी सहकार्य वाढवून विद्यार्थी देवाणघेवाण कार्यक्रम आणि संयुक्त संशोधन प्रकल्प राबविण्याचाही विचार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना जागतिक स्तरावरील शिक्षणाचा अनुभव मिळण्यास मदत होईल.
डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी शिक्षणाचा उद्देश केवळ पदवी मिळवणे नसून समाजासाठी जबाबदार नागरिक घडवणे असल्याचे नमूद केले. विद्यापीठात नैतिक मूल्ये, नेतृत्वगुण, सामाजिक जबाबदारी आणि व्यक्तिमत्त्व विकास यांनाही तितकेच महत्त्व दिले जाणार आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये नवोन्मेषी विचारसरणी आणि राष्ट्रनिर्मितीची भावना रुजविण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
100 कोटी रुपयांच्या या गुंतवणुकीमुळे आधुनिक शिक्षण, संशोधन आणि कौशल्य विकासाला मोठी चालना मिळू शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. उद्योगाभिमुख अभ्यासक्रम, तंत्रज्ञानाधारित शिक्षण आणि जागतिक दर्जाच्या सुविधा यामुळे विद्यार्थ्यांची स्पर्धात्मक क्षमता वाढणार आहे. शिक्षण क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक वाढवून गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षणाची नवी दिशा निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे.