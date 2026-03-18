WION World Pulse: 'जग एक आहे' या संकल्पनेवर आपण जगतोय का? युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर डॉ. सुभाष चंद्रा यांचा प्रश्न

आज झालेल्या द लीडर्स कन्फुएन्सच्या कार्यक्रमात झी मीडियाचे संस्थापक डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी WIONच्या वसुधैव कुटुंबकम तत्त्वज्ञानाबद्दल समजावून सांगितले. जागतिक संघर्षाच्या काळात भारतप्रणीत शांतता. संवाद आणि विश्वासार्ह माहिती याद्वारे जगाला एकत्र जोडणे हा या चॅनलचा मुख्य उद्दिष्ट आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले.   

मनाली सागवेकर | Updated: Mar 18, 2026, 01:43 PM IST
Zee Media's The Leaders Confluence: आज द लीडर्स कन्फुएन्स कार्यक्रमाचा उद्घाटन सोहळा पार पडला. एकीकडे जगभरात देशादेशांमध्ये संघर्ष सुरू असताना झी ग्रुपचे संस्थापक आणि माजी राज्यसभा सदस्य डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून वर्ल्ड इज वन न्यूज (WION) या चॅनलची संकल्पना मांडताना त्याचे उद्दिष्ट समजावून सांगितले. ते  म्हणाले की, 'विओन (WION) वर्ल्ड समिटचा उद्देश आताच्या काळाची नाडी ओळखणे हा आहे आणि जगाची व्यवस्था कोणत्याही एका देशावर किंवा एका विचारावर अवलंबून राहणार नाही. हे चॅनल 'भारताच्या वसुधैव कुटुंबकम' या आध्यात्मिक तत्त्वज्ञानाने प्रेरित आहे, ज्याचा अर्थ 'संपूर्ण जग एक कुटुंब आहे' असा होतो. डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी आठवण करून दिली की स्वामी विवेकानंदांनीही संयुक्त राष्ट्रांच्या धर्म संसदेत हाच विचार मांडला होता. ते पुढे म्हणाले की, विओन भारताच्या याच प्राचीन, चिरस्थायी विचारावर आधारित आहे.' 

जागतिक माध्यमांसमोर सर्वात मोठा प्रश्न...

तसेच डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी विओन चॅनलच्या भविष्यातील महत्त्वाबद्दलही समजावले. ते म्हणाले, 'ही शिखर परिषद विओनची जग एक आहे ही भावना दर्शवेल, ज्याची जगाला या कठीण काळात नितांत गरज आहे.' या कार्यक्रमात सध्याच्या संघर्षात सामील असलेल्या देशांचे प्रतिनिधीदेखील उपस्थित होते. आणि 'सद्यस्थिती समजून घेणे हे या शिखर परिषदेचे उद्दिष्ट आहे, कारण भविष्य हे आजच्या दिवसानेच घडते'. असे त्यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, 'आजच्या जगात प्रामुख्याने युद्धाच्या चर्चा होतात, जे विओनच्या तत्त्वज्ञानाच्या पूर्णपणे विरुद्ध आहे. जगभरात नवीन सामरिक आघाड्या तयार होत आहेत आणि जागतिक माध्यमांसमोर सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, जर जग एक कुटुंब असेल, तर आपण त्याप्रमाणे वागत आहोत का?'

 

भारताचा वाढता जागतिक प्रभाव

दरम्यान, त्यांनी भारताच्या वाढत्या जागतिक प्रभावाबद्दलही सांगितले. ते म्हणाले की, 'पू्र्वी जागतिक राजकारणात भारताला कमी महत्त्व होते, पण आज त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. 1.4 अब्ज लोकसंख्या असलेला भारत त्याची अर्थव्यवस्था मजबूत करत आहे आणि भारतीय प्रतिभा जवळजवळ जगाच्या प्रत्येक भागात उपस्थित आहे.' त्यांनी सांगितले की, 'आज आपण माहितीचा भडिमार होणार्‍या आणि सोशल मीडियाच्या युगात जगत आहोत. अशा परिस्थितीत, विओन सारख्या पारंपरिक माध्यमांची जनतेला स्पष्ट आणि संदर्भानुसार माहिती देण्याची जबाबदारी आहे.' तसेच शिखर परिषदेत उपस्थित असलेल्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांना संबोधित करताना ते म्हणाले की, 'आजच्या विखंडित जगात संवाद आणि विचारांच्या देवाणघेवाणासाठी विओन सारख्या विश्वासार्ह व्यासपीठांची गरज आहे. मला आशा आहे की विओन प्लस तुम्हाला असे दृष्टिकोन देईल, जे तुम्ही आपापल्या मांडू शकेल'. 

विओन (WION) चॅनेलची सुरूवात 

पुढे बोलताना डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी झी ग्रुपच्या सुरुवातीचीही आठवण सांगितली. ते म्हणाले, '1992 दरम्यान आखाती युद्धाच्या वेळी लोक माहिती जाणून घेण्यासाठी सीएनएन पाहत होते. त्या काळात सॅटेलाइट डिश फक्त हॉटेल्समध्येच उपलब्ध होत्या, त्यामुळे लोक हॉटेल्समध्ये थांबून किंवा राहून टीव्हीवर मध्य-पूर्वीतील संघर्ष पाहत असत.' यावेळी त्यांनी सरकारशी एक आंतरराष्ट्रीय वृत्तवाहिनी सुरू करण्याच्या कल्पनेवर चर्चा केली होती. अनेक वर्षांनंतर, सरकारकडून निधी उपलब्ध झाला, परंतु व्याज मिळूनही तो निधी वापरला गेला नाही. अखेरिस 2017 मध्ये एस्सेल ग्रुपच्या 90व्या वर्धापन दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन होऊन विओन चॅनेल सुरू करण्यात आले. 

विओन वर्ल्ड पल्सची मूळ संकल्पना

'भविष्य ही काही दूरची गोष्ट नाही, तर ते आत्ताच घडत आहे' ही विओन वर्ल्ड पल्सची मूळ संकल्पना आहे. हा कार्यक्रम पल्सेस नावाच्या संकल्पनावर आधारित सत्रांमध्ये आयोजित केला आहे. ज्यामधील प्रत्येक सत्र जगाच्या बदलत्या प्रणालींवर परिणाम करणाऱ्या एका महत्त्वाच्या पैलूवर लक्ष केंद्रित करते.

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे.

