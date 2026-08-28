Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /22 हजार कोटींचं असत्य कसं पसरवलं? डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी सांगितलं सत्य, म्हणाले अंबानींनी झी ताब्यात घेण्याचा केला प्रयत्न

22 हजार कोटींचं असत्य कसं पसरवलं? डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी सांगितलं सत्य, म्हणाले 'अंबानींनी झी ताब्यात घेण्याचा केला प्रयत्न'

एस्सेल ग्रुपचे अध्यक्ष डॉ. सुभाष चंद्रा यांच्या वतीने जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले की, त्यांनी कोणत्याही कर्जदात्याकडून स्वतःसाठी कोणतीही रक्कम कर्ज म्हणून घेतलेली नाही; त्यांनी केवळ वैयक्तिक हमीदार (personal guarantor) म्हणून भूमिका बजावली होती.

Written ByBureau
Published: Aug 28, 2026, 03:26 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 04:59 PM IST
22 हजार कोटींचं असत्य कसं पसरवलं? डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी सांगितलं सत्य, म्हणाले 'अंबानींनी झी ताब्यात घेण्याचा केला प्रयत्न'

About the Author

Bureau

Bureau

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
तिने अंतर्वस्त्रात लपवली चिठ्ठी अन्...भाजप नेत्याच्या सुनेने या कारणामुळे उचललं टोकाचं पाऊल
2
3
4
5