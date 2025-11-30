English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
वयाच्या 55 व्या वर्षी व्यवसायात पाहिला डाऊनफॉल, तरी अडचणींवर मात करून मिळवून दिली पुन्हा उभारी

Subhash Chandra : डॉ. सुभाष चंद्रा यांचा आज यांचा वाढदिवस आहे. डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी लाखो लोकांना, विशेषतः तरुणांना, ज्यांनी त्यांचं भविष्य उज्ज्वल करण्यासाठी प्रेरणा दिली. मात्र त्यांना सुद्धा व्यवसायात अनेक डाऊनफॉल आले. त्यांनी अनेक अडचणींवर मात करून व्यवसायाला पुन्हा उभारी मिळवून दिली.   

Nov 30, 2025
वयाच्या 55 व्या वर्षी व्यवसायात पाहिला डाऊनफॉल, तरी अडचणींवर मात करून मिळवून दिली पुन्हा उभारी
(Photo Credit : Social Media)

Subhash Chandra : भारतात विविध क्षेत्रात अनेक आदर्श आणि महान व्यक्तिमत्वांनि जन्म घेतला आहे. ज्यांचं जीवन हे देशवासियांसाठी प्रेरणेचा स्रोत राहिलं. आज लाखो लोकांना, विशेषतः तरुणांना, ज्यांनी त्यांचं भविष्य उज्ज्वल करण्यासाठी प्रेरणा दिली अशा डॉ. सुभाष चंद्रा यांचा वाढदिवस आहे. डॉ. सुभाष चंद्रा (Dr. Subhash Chandra) हे एक दूरदर्शी विचारवंत आणि नेते आहेत ज्यांनी भविष्यातील आव्हाने आधीच ओळखण्याची कला आत्मसात केली आहे.

प्रायव्हेट टीव्ही चॅनलचे जनक : 

डॉक्टर सुभाष चंद्र भारतातील पहिल्या प्रायव्हेट टीव्ही चॅनलचे जनक आहेत. सुभाष चंद्र यांनी भारतीय टेलिव्हिजन प्रेक्षकांना मालिका, मनोरंजन, संगीत वाहिन्या, चित्रपट वाहिन्या आणि वृत्तवाहिन्यांचं एक नवीन युग दिलं. त्यांच्या दूरदृष्टीमुळेच गेल्या २५ वर्षांत झी टीव्ही, झी सिनेमा आणि झी न्यूज सारखे ब्रँड भारतात घराघरात लोकप्रिय झाले आहेत. सुभाष चंद्रा यांना टीव्ही इंडस्ट्रीमध्ये एक ट्रेंडसेटर मानले जाते आणि त्यांनी राज्यसभा खासदार म्हणून देशाची सेवा सुद्धा केली आहे.

आव्हान कमी नव्हती : 

The Z Factor: My Journey as the Wrong Man at the Right Time Subhash Chandra या पुस्तकात डॉक्टर सुभाष चंद्रा यांनी लिहिलंय की, 'आज ते ज्या उंचीवर आहेत तिथे पोहोचणं सोपं नव्हतं. डॉ. चंद्रा यांनी या पुस्तकाच्या माध्यमातून त्यांच्या आयुष्यात आलेले कठीण प्रसंग आणि व्यवसायात आलेले डाऊनफॉल इत्यादी जगासमोर धैर्याने शेअर केले आहेत. पुस्तकात त्यांनी लिहिले की, 'ते चौपन्न किंवा पंचावन्न वर्षांचे होते तेव्हा, दशकांच्या यशानंतर, त्यांचा व्यवसाय कोसळू लागला होता. आमच्या नुकसानाची दोन करणं होती आणि ती म्हणजे सट्टा बाजारातील घसरण आणि कापसाच्या किंमतीत प्रचंड अस्थिरता. सट्टा बाजार हा धान्य आणि वस्तूंच्या वायदे बाजाराचा बाजार होता. हा बेकायदेशीर व्यवसाय नव्हता, परंतु स्थापित व्यावसायिकांसाठी सट्टा बाजारात सहभागी होणे सामान्य होते. दुर्दैवाने, आजोबांनी केलेले काही कापसाचे व्यवहार त्यांच्या अपेक्षेविरुद्ध गेले आणि त्यांना ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झाले. दुसरे प्रमुख कारण म्हणजे कुटुंबाने तेल गिरणीत केलेली गुंतवणूक. हसनने तेल गिरणीत 35 लाख रुपये गुंतवले होते, पण त्यामुळे आमचे नुकसान झाले. तेल गिरणी चालवण्यासाठी जास्त खेळते भांडवल लागते, ज्याची व्यवस्था आम्ही करू शकलो नाही. आम्ही २० लाख रुपयांचे कर्ज घेतले, पण आमच्या कुटुंबाने ते सर्व पैसे त्यात गुंतवले'.

अशी अनेक आव्हान, अडचणी आल्या पण या सगळ्यात त्यांनी आपल्या व्यवसायाला सांभाळलं आणि एखाद्या नायकाप्रमाणे विजेता ठरले. त्यांच्या असाधारण नेतृत्व क्षमतेमुळे आणि दूरदृष्टीमुळे, हरियाणाच्या हिसार जिल्ह्यात जन्मलेला एक साधारण मुलगा आज मीडिया व्यवसायातील दिग्गज बनला आहे. तसेच सुभाष चंद्र केवळ त्याच्या पूर्वजांनाच नव्हे तर जगभरातील संपूर्ण देशाला गौरव देत आहे.

FAQ : 

डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी काय काम केले आहे?
डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी भारतीय टेलिव्हिजन प्रेक्षकांना मालिका, मनोरंजन, संगीत वाहिन्या, चित्रपट वाहिन्या आणि वृत्तवाहिन्यांचं एक नवीन युग दिलं आहे.

डॉ. सुभाष चंद्रा यांना काय पुरस्कार मिळाले आहेत?
डॉ. सुभाष चंद्रा यांना टीव्ही इंडस्ट्रीमध्ये एक ट्रेंडसेटर मानले जाते आणि त्यांनी राज्यसभा खासदार म्हणून देशाची सेवा सुद्धा केली आहे.

डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी कोणते पुस्तक लिहिले आहे?
डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी "The Z Factor: My Journey as the Wrong Man at the Right Time" पुस्तक लिहिले आहे.

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत.

भारत