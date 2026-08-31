Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /खासगी मालमत्ता ते हमीदार... डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी Insta Live येत थेट साधला जनतेशी संवाद, स्टार्टअपबद्दलचा सांगितला फ्यूचर प्लान

खासगी मालमत्ता ते हमीदार... डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी Insta Live येत थेट साधला जनतेशी संवाद, स्टार्टअपबद्दलचा सांगितला फ्यूचर प्लान

झी मीडिया आणि एस्सेल ग्रुपचे चेअरमन डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी इन्स्टाग्रामवर लाइव्ह येत  वैयक्तिक हमी प्रकरणासंदर्भात सुरू असलेल्या विविध चर्चांवर उत्तरे दिली आहेत.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 31, 2026, 12:36 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 12:40 PM IST
खासगी मालमत्ता ते हमीदार... डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी Insta Live येत थेट साधला जनतेशी संवाद, स्टार्टअपबद्दलचा सांगितला फ्यूचर प्लान
Image Credit: Dr Subhash Chandra Instagram Statement

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
‘दोन दिवस कुणाला फोडले नाही तर शिंदे अस्वस्थ होतात, त्यांच्या मुलाने...’; 'ऑपरेशन टायगर'वरुन राऊतांचा टोमणा
2
3
4
5