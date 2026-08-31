/खासगी मालमत्ता ते हमीदार... डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी Insta Live येत थेट साधला जनतेशी संवाद, स्टार्टअपबद्दलचा सांगितला फ्यूचर प्लान

Dr. Subhash Chandra Statement: गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर डॉ. सुभाष चंद्रा यांच्या वैयक्तिक हमी प्रकरणासंदर्भात विविध चर्चा सुरू आहेत. काही पोस्टही सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी आज सकाळी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इन्स्टाग्रामवर लाइव्ह येत सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत. त्यांनी स्वतःच्या नावावर एक रुपयाचेही कर्ज घेतलेले नाही, असं इन्स्टाग्रामवर लाइव्ह येत स्पष्ट केलं आहे. तसंच, राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणासमोर (NCLT) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणासंबंधित सर्व तथ्ये आणि आकडेवारी जाहीर केली आहे.
डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी इन्स्टाग्रामवर लाइव्ह येत सर्व प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा खरा उद्देश हा या प्रकरणी सुरू असलेल्या चर्चा आणि नागरिकांच्या मनात असलेला संभ्रम टाळणे असा आहे. सोमवारी (31 ऑगस्ट) सकाळी 9 वाजता, डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी इन्स्टाग्रामवर थेट लाइव्ह येत लोकांच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली. या सोशल मीडिया सत्रादरम्यान, लोकांनी डॉ. सुभाष चंद्रा यांना अनेक प्रश्न विचारले, त्यापैकी बहुतेक प्रश्न कर्जमाफीच्या संदर्भात पसरलेल्या चुकीच्या माहिती आणि संभ्रमाशी संबंधित होते.
इन्स्टाग्राम लाइव्हदरम्यान, अनेक लोकांनी कर्जदार आणि जामीनदार यांच्यातील फरकाविषयी विचारले. यावर उत्तर देताना, डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी स्पष्ट केले, की ते केवळ जामीनदार होते, कर्जदार नव्हते. त्यांनी स्पष्ट केले की त्यांनी केवळ विविध कंपन्यांसाठी जामीनदार म्हणून काम केले होते. त्यांनी सांगितले की संपूर्ण प्रकरणावर कर्जदारांशी चर्चा झाली असून, जी उर्वरित रक्कम परत केली जाईल. डॉ. चंद्रा यांनी सांगितले की, देय असलेली कोणतीही उर्वरित रक्कम परत केलीच पाहिजे. त्यांनी स्पष्ट केले की कर्ज घेणे आणि जामीनदार बनणे यात फरक आहे.
डॉ. सुभाष चंद्रा यांना विचारण्यात आले की त्यांनी किती कंपन्यांसाठी कर्जाकरिता जामीनदार म्हणून राहिले आहेत. यावर उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, त्यांनी 18 ते 20 कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्या कंपन्यांसाठी जामीनदार म्हणून काम केले आहे. हे सर्व कर्जदार प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे एस्सेल ग्रुपशी संबंधित होते.
एका युजरच्या या प्रश्नाला उत्तर देताना, डॉ. चंद्रा यांनी सांगितले की, त्यांनी फक्त ओळखीच्या लोकांनाच हमी दिली होती. ते अनोळखी नव्हते. डॉ. चंद्रा यांनी स्पष्ट केले की, त्यांपैकी काही जण कुटुंबातील सदस्य होते, तर काही जवळचे मित्र होते.
एका युजरने डॉ. चंद्रा यांना त्यांच्या वैयक्तिक संपत्तीबद्दलही प्रश्न विचारला. त्यांनी स्पष्ट केले की, निवडणूक आयोगाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी आपली एकूण मालमत्ता 39 कोटी रुपये असल्याचे जाहीर केले होते. त्यांनी सांगितले की, त्यांची सध्याची एकूण मालमत्ता अंदाजे 31 कोटी रुपये आहे. गेल्या सुमारे 10 वर्षांत त्यांचे अंदाजे 8 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी पुन्हा स्पष्ट केले की, कंपन्यांनी त्यांच्या विस्तारासाठी कर्ज घेतले होते, ज्यासाठी त्यांनी जामीनदार म्हणून काम केले. हे पैसे वैयक्तिक फायद्यासाठी नव्हे, तर कंपनीच्या विस्तारासाठी, शक्य तितक्या जास्त लोकांना रोजगार देण्यासाठी आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी घेतले होते.
हा प्रश्न विचारल्यानंतर त्यांनी ही आपली चूक असल्याचं म्हटलं. ते म्हणाले की, हमी देणे ही कदाचित माझी सर्वात मोठी चूक होती, आणि त्यामुळेच ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे, आणि मी आज इथे बसलो आहे."
एका युजरच्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी म्हटलं की, भविष्यात एक मोठा स्टार्टअप सुरू करण्याची योजना आखत आहेत. त्यांनी पुढे सांगितले की, ते सर्व काही कायदेशीररित्या करत आहेत. त्यांनी स्पष्ट केले की, नवीन व्यवसाय सुरू करताना दिवाळखोरीची स्थिती असताना कोणीच असा निर्णय घेत नाही. पण मी असं करणार नाही. सर्व काही कायद्यानुसार केले जात आहे. त्यांनी पुनरुच्चार केला की, ते काही मित्र आणि भागीदारांसोबत नवीन स्टार्टअप सुरू करण्याच्या दिशेने पुढे जातील.
डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, बँकांनी कर्ज माफ केलेले नाही. जी काही शिल्लक रक्कम राहील, ती पूर्णपणे परत केली जाईल. एका प्रश्नाच्या उत्तरात, त्यांनी कर्जदार आणि जामीनदार यांच्यातील फरक स्पष्ट केला. त्यांनी स्पष्ट केले की, कर्जदार तो असतो ज्याला पैसे मिळतात, तर जामीनदार पैसे परत मिळतील याची हमी देतो.