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NCLAT मध्ये डॉ. सुभाष चंद्रांच्या वकिलांचा युक्तिवाद: ६.५ कोटी रुपयांच्या योजनेमुळे देशभर बदनामी; ५-सदस्यीय खंडपीठाच्या रचनेवरही प्रश्नचिन्ह

NCLAT Hearing: डॉ. सुभाष चंद्रांचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील सस्मित पात्रा यांनी NCLAT मध्ये सांगितले की, कोणत्याही अंतिम आदेशाचा अभाव असतानाही ६.५ कोटी रुपयांच्या परतफेड योजनेबाबत एक दिशाभूल करणारी चर्चा (नॅरेटिव्ह) निर्माण केली गेली. त्यांनी NCLT च्या ५-सदस्यीय खंडपीठाबाबतही प्रश्न उपस्थित केले. पुढील सुनावणी ७ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.

Published: Sep 02, 2026, 06:18 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 06:18 PM IST
NCLAT मध्ये डॉ. सुभाष चंद्रांच्या वकिलांचा युक्तिवाद: ६.५ कोटी रुपयांच्या योजनेमुळे देशभर बदनामी; ५-सदस्यीय खंडपीठाच्या रचनेवरही प्रश्नचिन्ह
Image Credit: डॉ. सुभाष चंद्र यांची परतफेड योजना मंजूर करणाऱ्या २५ ऑगस्टच्या निर्णयाविरुद्ध ही अपिलं दाखल करण्यात आली होती. (प्रातिनिधिक)

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