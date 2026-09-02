/NCLAT मध्ये डॉ. सुभाष चंद्रांच्या वकिलांचा युक्तिवाद: ६.५ कोटी रुपयांच्या योजनेमुळे देशभर बदनामी; ५-सदस्यीय खंडपीठाच्या रचनेवरही प्रश्नचिन्ह

NCLAT Hearing: डॉ. सुभाष चंद्रांचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील सस्मित पात्रा यांनी NCLAT मध्ये सांगितले की, कोणत्याही अंतिम आदेशाचा अभाव असतानाही ६.५ कोटी रुपयांच्या परतफेड योजनेबाबत एक दिशाभूल करणारी चर्चा (नॅरेटिव्ह) निर्माण केली गेली. त्यांनी NCLT च्या ५-सदस्यीय खंडपीठाबाबतही प्रश्न उपस्थित केले. पुढील सुनावणी ७ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
बुधवारी, नॅशनल कंपनी लॉ अपिलेट ट्रिब्युनल (NCLAT) मध्ये एस्सेल ग्रुपचे संस्थापक आणि अध्यक्ष डॉ. सुभाष चंद्रा यांच्या वतीने वरिष्ठ वकिल पात्रा यांनी युक्तिवाद केला. सुनावणीदरम्यान, त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, कोणताही अंतिम आदेश नसतानाही त्यांच्या अशिलाच्या (डॉ. चंद्रांच्या) विरोधात देशभरात नकारात्मक वातावरण पसरवले जात आहे.
वकील सस्मित पात्रा यांनी सांगितले की, गेल्या १५ दिवसांपासून डॉ. सुभाष चंद्रा यांना 'मीडिया ट्रायल'ला सामोरे जावे लागत आहे आणि २२,००६ कोटी रुपयांच्या थकीत दाव्यांच्या तुलनेत केवळ ६.५ कोटी रुपयांच्या परतफेडीच्या प्रस्तावावरून त्यांची बदनामी केली जात आहे; वास्तविक पाहता या प्रकरणात कोणताही अंतिम आदेश आलेला नाही. याव्यतिरिक्त, नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) मधील ५-सदस्यीय खंडपीठाच्या रचनेमागील अधिकार आणि प्रक्रियेबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.
कार्यवाहक अध्यक्ष न्यायमूर्ती योगेश खन्ना आणि तांत्रिक सदस्य बरुण मित्रा आणि अजय दास मेहरोत्रा यांचा समावेश असलेल्या NCLAT खंडपीठासमोर युनियन बँक ऑफ इंडिया (UK), कॅनरा बँक आणि एलआयसी (LIC) हाऊसिंग फायनान्स यांनी दाखल केलेल्या अपीलांवर सुनावणी सुरू होती. या अपीलांमध्ये २५ ऑगस्टच्या त्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले होते, ज्याद्वारे डॉ. सुभाष चंद्रा यांची परतफेड योजना मंजूर करण्यात आली होती. सुनावणीच्या सुरुवातीला, डॉ. चंद्रा यांच्या वतीने उपस्थित राहिलेले वकील सस्मित पात्रा यांनी खंडपीठाला सांगितले की, २५ ऑगस्टच्या मतांनंतर (opinion) कोणताही अंतिम आदेश जारी करण्यात आलेला नाही. असे असूनही, गेल्या दोन आठवड्यांपासून माध्यमांमध्ये अशा बातम्या फिरत आहेत की २२,००० कोटी रुपयांच्या बदल्यात केवळ ६.५ कोटी रुपयांची ऑफर दिली जात आहे. त्यांनी नमूद केले की, कोणताही अंतिम आदेश नसतानाही डॉ. सुभाष चंद्रा यांची प्रतिष्ठा मलिन करण्याचा प्रयत्न देशभर केला जात आहे.
कर्जदात्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी यावर आक्षेप घेतला. NCLAT च्या कामकाजाचा वापर प्रसारमाध्यमांसाठी विधाने करण्यासाठी केला जाऊ नये, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले.
NCLAT ने स्पष्ट केले की, ते पात्रा यांच्या म्हणण्याबाबत कोणताही आदेश पारित करत नाहीत. ट्रिब्युनलने सांगितले की, जर डॉ. चंद्रा यांना या प्रकरणात काही तक्रार असेल, तर ते NCLT समोर आपली बाजू मांडू शकतात, जिथे दिवाळखोरीची कार्यवाही (insolvency proceedings) सध्या प्रलंबित आहे.
सुनावणीदरम्यान, वकील पात्रा यांनी परतफेडीच्या योजनेचा (repayment plan) पुनर्विचार करण्यासाठी ५-सदस्यीय खंडपीठ स्थापन करण्याच्या NCLT च्या अधिकारावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, कलम ४१९(५) ची व्याप्ती — मग ती 'इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी कोड' (IBC) अंतर्गत असो किंवा कंपनी कायद्यांतर्गत — अत्यंत मर्यादित आहे.
पात्रा यांनी असा दावा केला की, सदस्यांमध्ये मतभेद असल्यास हे प्रकरण दुसऱ्या सदस्याकडे किंवा सदस्यांकडे सोपवले जावे; मात्र, कलम ४१९(५) NCLT ला ५-सदस्यीय खंडपीठ स्थापन करण्याचे अधिकार देत नाही. एका सदस्याने (न्यायिक सदस्य निलेश शर्मा) २५ ऑगस्ट रोजी दिलेला आदेश ५-सदस्यीय खंडपीठाने कोणत्या अधिकाराखाली स्थगित केला, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. तसेच, हे ५-सदस्यीय खंडपीठ कधी बोलावले गेले आणि कोणत्या प्रक्रियेद्वारे हा निर्णय घेण्यात आला, याचीही विचारणा त्यांनी केली.
NCLT च्या तीन सदस्यांची मते एकमेकांपासून पूर्णपणे वेगळी होती, हा सॉलिसिटर जनरल यांचा युक्तिवादही पात्रा यांनी फेटाळून लावला. त्यांनी स्पष्ट केले की, दोन्ही न्यायिक सदस्य — अशोक कुमार भारद्वाज आणि निलेश शर्मा — परतफेडीची योजना मंजूर करण्याच्या बाजूने होते. IBC च्या कलम ७९ अंतर्गत पात्रतेच्या मुद्द्यावर दोन्ही सदस्यांचे पूर्ण एकमत होते. त्यांच्यातील मतभेदाचा एकमेव मुद्दा म्हणजे असहमत असलेल्या कर्जदात्यांबाबत (dissenting creditors) कोणती प्रक्रिया अवलंबली जावी, हा होता.
NCLAT ने निरीक्षण नोंदवले की, कर्जदारांच्या (creditors) अपीलांमध्ये ५-सदस्यीय खंडपीठाच्या रचनेला आव्हान देण्यात आलेले नव्हते. जर डॉ. चंद्रा यांना १ सप्टेंबरच्या आदेशाशी असहमती असती, तर ते त्याला स्वतंत्रपणे आव्हान देऊ शकले असते.
सुनावणीदरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुरुवातीला कर्जदारांची अपीले मागे घेण्याची परवानगी मागितली, तसेच गरज भासल्यास ती पुन्हा सुरू करण्याची (restore) मुभाही मागितली. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, ५-सदस्यीय खंडपीठाने २५ ऑगस्टच्या आदेशाला स्थगिती दिली असून त्याबाबत नव्याने सुनावणी सुरू असल्याने, या अपीलांवर तातडीने सुनावणी घेण्याची गरज नाही.
मात्र, वकील पात्रा यांनी अपीलं मागे घेण्याच्या आणि ती पुन्हा ऐकण्याची मुभा मिळवण्याच्या प्रस्तावाला विरोध केला. त्यांनी सांगितले की ही अपीलं कायदेशीरदृष्ट्या त्रुटीपूर्ण आहेत, कारण निलेश शर्मा यांचे मत NCLT च्या अंतिम आदेशाचे स्वरूप कधीच धारण करू शकले नाही.
त्यानंतर, सॉलिसिटर जनरल यांनी अपीलं मागे न घेण्याचा निर्णय घेतला आणि ती प्रलंबित ठेवण्याची विनंती केली. ही विनंती मान्य करून, NCLAT ने पुढील सुनावणी ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी निश्चित केली.