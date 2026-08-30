/22 हजार कोटी रुपयांच्या हमीपासून 4,262 कोटी रुपयांच्या दाव्यापर्यंत नेमकं खरं काय? डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी मांडली वस्तुस्थिती!

गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर डॉ. सुभाष चंद्रा यांच्या वैयक्तिक हमी प्रकरणासंदर्भात विविध चर्चा सुरू आहेत. काही पोस्टही सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर डॉ. सुभाष चंद्रा यांच्या कार्यालयाकडून 30 ऑगस्ट 2026 रोजी सविस्तर निवेदन जारी करण्यात आलं आहे. या निवेदनातून वैयक्तिक कर्ज, दिलेल्या हमी, कर्जदात्यांचे दावे आणि सेटलमेंटबाबत त्यांची बाजू स्पष्ट करण्यात आली आहे. डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी काय म्हटलंय? सविस्तर जाणून घेऊया.
डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी स्वतः कोणतंही कर्ज घेतलेलं नसल्याचं त्यांच्या कार्यालयाच्या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. मात्र, विविध कर्जदार संस्थांनी संबंधित कंपन्यांना निधी उपलब्ध करून देताना डॉ. चंद्रा यांनी वैयक्तिक हमी दिल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. या वैयक्तिक हमींची एकूण रक्कम ₹22,000 कोटी रुपये असल्याचं निवेदनात म्हटलं आहे. त्यापैकी ₹4,800 कोटी रुपयांच्या हमी कर्ज घेतानाच देण्यात आल्या, तर उर्वरित हमी कर्जदारांकडून थकबाकी निर्माण झाल्यानंतर देण्यात आल्याचं कार्यालयाने सांगितलं आहे.
|क्र.
|कर्जदाता
|कर्जाच्या वेळी वितरित रक्कम
|कर्जदारांनी परत केलेली रक्कम
|बाकी रक्कम
|वैयक्तिक हमीदाराकडून दावा
|दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर समझोता/भरणा
|1
|India Bulls Housing Finance Ltd.
|₹726 कोटी
|₹771 कोटी
|-₹49 कोटी
|₹429 कोटी
|सेटलमेंट/भरणा – शून्य बाकी
|2
|Axis Bank Group
|₹388 कोटी
|₹157 कोटी
|₹231 कोटी
|₹620 कोटी
|सेटलमेंट/भरणा – शून्य बाकी
|3
|HDFC Group (4/5 खाती)
|₹1,025 कोटी
|₹1,275 कोटी
|-₹250 कोटी
|₹775 कोटी
|₹775 कोटी; वैध वैयक्तिक हमी नसल्याचा दावा
|4
|Canara Bank
|₹315 कोटी
|₹202 कोटी
|₹112 कोटी
|₹348 कोटी
|₹348 कोटी; अमेरिकेतील कर्जदाराच्या मालमत्तेविरुद्ध कर्ज
|5
|Edelweiss
|₹300 कोटी
|₹232 कोटी
|₹68 कोटी
|₹565 कोटी
|₹565 कोटी; थकबाकीच्या वेळी ₹500 कोटींपेक्षा जास्त सुरक्षा उपलब्ध असल्याचा दावा; प्रकरण DRTमध्ये प्रलंबित
|6
|Franklin Templeton
|₹425 कोटी
|₹235 कोटी
|₹190 कोटी
|₹729 कोटी
|₹729 कोटी; कर्जदाराने सुरक्षा विकण्याची ऑफर दिली होती, मात्र कर्जदात्याने विक्री केली नाही
|7
|IndusInd Bank
|₹500 कोटी
|₹493 कोटी
|₹7 कोटी
|₹240 कोटी
|₹240 कोटी; थकबाकीच्या वेळी पुरेशी सुरक्षा उपलब्ध होती, मात्र ती रोखीत रूपांतरित केली नाही
|8
|LIC Housing Finance
|₹980 कोटी
|₹416 कोटी
|₹564 कोटी
|₹1,322 कोटी
|₹1,322 कोटी; सेटलमेंटची ऑफर, काही सुरक्षा उपलब्ध
|9
|RBL Bank
|₹65 कोटी
|₹10 कोटी
|₹54 कोटी
|₹119 कोटी
|₹119 कोटी; मोठ्या कर्जदात्याशी सेटलमेंट झाल्यानंतर कर्जदाराने पैसे देण्याची ऑफर केली, मात्र ती नाकारली
|10
|Union Bank
|₹84 कोटी
|₹12 कोटी
|₹71 कोटी
|₹164 कोटी
|₹164 कोटी; सुरक्षा उपलब्ध
इंडिया बुल्स हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड यांनी सुरू केलेल्या वैयक्तिक हमी प्रकरणात एनसीएलटीकडून रिझॉलूशन प्रोफेशनल अर्थात RP यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. निवेदनानुसार, RP यांनी उपलब्ध मालमत्ता आणि निधीचा आढावा घेत परतफेडीची योजना तयार केली. 2016 मध्ये संसदेत जाहीर करण्यात आलेली ₹39.08 कोटींची मालमत्ता आणि निधी नंतर ₹31.79 कोटी इतका कसा राहिला, याचाही आढावा घेण्यात आल्याचं निवेदनात नमूद आहे. यात 25 कोटी रुपये मूल्याच्या निवासी घराचा समावेश असून, ते गहाण असल्यामुळे उपलब्ध जंगम मालमत्ता सुमारे 6.79 कोटी रुपये असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
कार्यालयाने दिलेल्या कर्जदातानिहाय आकडेवारीनुसार, विविध कर्जदार संस्थांनी मिळून एकूण 4,808 कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला होता. त्यापैकी संबंधित कर्जदारांना 3,803 कोटी रुपयांची परतफेड केली आहे. निवेदनानुसार, त्यामुळे तक्त्यातील एकूण शिल्लक रक्कम 998 कोटी रुपयांची इतकी राहते. मात्र, वैयक्तिक हमीदाराकडून कर्जदात्यांनी दाखल केलेल्या दाव्यांची एकूण रक्कम 5,311 कोटी रुपयांची असल्याचं निवेदनात नमूद करण्यात आलं आहे.
निवेदनातील तक्त्यानुसार, एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स कडून 1,322 कोटी रुपये, फ्रॅंकलिन टेम्प्लेटन कडून 729 कोटी रुपये आणि एचडीएफसी ग्रुपकडून 775 कोटी रुपयांचा दावा नमूद आहे. अॅक्सिक बॅंक ग्रुपचा दावा 620 कोटी रुपये, एडलवाईसचा ₹565 कोटी आणि कॅनरा बॅंकचा 348 कोटी रुपये असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. इंडसइंड बॅंक, आरबीएल बॅंक आणि युनियन बॅंक यांच्याशी संबंधित अनुक्रमे ₹240 कोटी, ₹119 कोटी आणि ₹164 कोटींचे दावेही तक्त्यात नमूद आहेत.या प्रकरणातील काही खात्यांमध्ये संबंधित कर्जदात्यांकडे सुरक्षा उपलब्ध असल्याचंही कार्यालयाच्या निवेदनात नमूद करण्यात आलं आहे. उदाहरणार्थ, एडलवाईसच्या बाबतीत थकबाकी निर्माण झाली तेव्हा ₹500 कोटींपेक्षा अधिक सुरक्षा उपलब्ध असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. हे प्रकरण DRTमध्ये प्रलंबित असल्याचंही सांगण्यात आलं आहे.
दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर काही कर्जदात्यांशी सेटलमेंट झाल्याचं निवेदनात सांगण्यात आलं आहे. इंडिया बुल्स हाऊसिंग फायनान्स आणि अॅक्सिस बॅंक ग्रुप यांच्या बाबतीत समझोता किंवा भरणा झाल्याचं नमूद आहे. HDFC Groupच्या बाबतीत ₹775 कोटींच्या दाव्याचा उल्लेख करताना वैध वैयक्तिक हमी नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. एलआयसी हाऊसिंग फायनान्सच्या बाबतीतही सेटलमेंटची ऑफर देण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
कार्यालयाच्या निवेदनातील आकडेवारीनुसार, 998 कोटींच्या देय रकमेच्या तुलनेत ₹5,311 कोटींचे दावे दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर 1,049 कोटी रुपयांच्या दाव्यांवर सेटलमेंट किंवा भरणा झाल्याने उर्वरित दावे 4,262 कोटी रुपये राहिल्याचं सांगण्यात आलं आहे. पूर्वीच्या प्रसिद्धीपत्रकात ₹3,992 कोटी आणि सध्याच्या निवेदनात ₹4,262 कोटी अशी वेगवेगळी आकडेवारी का दिसते, याचं स्पष्टीकरणही देण्यात आलं आहे. काही खात्यांनी प्रस्तावाच्या बाजूने किंवा विरोधात मतदान केलं नसल्याने ती पूर्वीच्या आकडेवारीत समाविष्ट झाली नव्हती, असं कार्यालयाने स्पष्ट केलं आहे.डॉ. सुभाष चंद्र यांनी सर्व संबंधित कर्जदारांशी चर्चा केल्याचं निवेदनात म्हटलं आहे. कर्जदारांनी संबंधित कर्जदात्यांशी खात्यांचा ताळमेळ साधल्यानंतर उर्वरित ₹4,262 कोटींची रक्कम निकाली काढण्याचं आणि भरणा करण्याचं आश्वासन दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे. याशिवाय परदेशी निधी, देशांतर्गत निधी, NBFC आणि कॉर्पोरेट संस्थांकडूनही कर्ज घेण्यात आल्याचं निवेदनात नमूद आहे. यातील बहुतांश कर्जांची परतफेड झाली असून उर्वरित कर्जांसाठी पुरेशी मालमत्ता उपलब्ध असल्याचं किंवा ती रक्कम भरली जाणार असल्याचं कार्यालयाचं म्हणणं आहे.