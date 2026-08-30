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22 हजार कोटी रुपयांच्या हमीपासून 4,262 कोटी रुपयांच्या दाव्यापर्यंत नेमकं खरं काय? डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी मांडली वस्तुस्थिती!

डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी स्वतः कोणतंही कर्ज घेतलेलं नसल्याचं त्यांच्या कार्यालयाच्या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. 

Published: Aug 30, 2026, 06:37 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 07:11 PM IST
22 हजार कोटी रुपयांच्या हमीपासून 4,262 कोटी रुपयांच्या दाव्यापर्यंत नेमकं खरं काय? डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी मांडली वस्तुस्थिती!
Image Credit: डॉ.सुभाष चंद्रा (फोटो सौजन्य-गुगल)

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