/दावा 22 हजार कोटी रुपयांचा नसून 3992 कोटी रुपयांचा आहे - डॉ. सुभाष चंद्रा

नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) मधील कर्ज प्रकरणाबाबत एस्सेल ग्रुपचे अध्यक्ष डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी एक निवेदन जारी केले आहे. डॉ. चंद्रा यांनी सांगितले की, त्यांनी आपली मालमत्ता विकून देणी भागवली आहेत. काही लोक आपली प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे नमूद करत, त्यांनी स्पष्ट केले की 22,000 कोटी रुपयांचे वैयक्तिक कर्ज असल्याची वृत्तं पूर्णपणे चुकीची आहेत. डॉ. चंद्रा यांनी स्पष्ट केले की, त्यांनी कोणत्याही कर्जदात्याकडून स्वतःसाठी कर्ज घेतलेले नाही; त्याऐवजी, त्यांनी केवळ वैयक्तिक हमीदार (personal guarantor) म्हणून भूमिका बजावली होती. त्यांनी प्रत्येक पैसा परत करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला आणि मालमत्ता विक्रीद्वारे देणी आधीच भागवली गेल्याचे नमूद केले.
डॉ. चंद्रा यांनी नमूद केले की त्यांची एकूण संपत्ती (नेट वर्थ) 45,000 कोटी रुपये असल्याचे सांगितले गेले आहे. ते म्हणाले, "मी आतापर्यंत 60,000 ते 70,000 कोटी रुपये व्याज म्हणून भरले आहेत आणि आम्ही प्रत्येक पैसा परत करण्यास तयार आहोत." त्यांनी स्पष्ट केले की हे संपूर्ण प्रकरण काही कर्जदात्यांसाठी दिलेल्या वैयक्तिक हमींशी संबंधित आहे. 22 हजार कोटी रुपयांचा आकडा हा विविध कंपन्यांनी घेतलेल्या कर्जांसाठी दिलेल्या वैयक्तिक हमींशी संबंधित आहे; याला त्यांचे वैयक्तिक कर्ज म्हणणे चुकीचे आहे. काही प्रसारमाध्यमांनी याकडे त्यांची वैयक्तिक देयता म्हणून पाहिल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. तसेच, त्यांनी 'ग्रुप कॅपिटल' ही आपली खाजगी कंपनी असल्याचेही स्पष्ट केले.
"वैयक्तिक हमींशी (Personal Guarantees) संबंधित NCLT प्रकरण आहे. मी काही कर्जदारांना वैयक्तिक हमी दिल्या होत्या. काही कर्जदारांची पूर्ण रक्कम मी परतही केली होती, तरीही, कर्जदारांनी NCLT कडे दावे दाखल केले. हा दावा 22 हजार कोटी रुपयांचा नसून 3992 कोटी रुपयांचा आहे. 3992 कोटी रुपयांच्या दाव्याबाबतही काही प्रश्न उपस्थित होतात. 620 कोटी रुपयांचा दावा निकाली काढला आहे. कर्जदारांना 1063 कोटी रुपये देण्याची तयारी दर्शवली आहे," असे त्यांनी सांगितले आहे.
"सर्वांचे पैसे परत करण्यास मी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. मोठ्यांकडून हेच शिकलो आहे की, देणे असलेली रक्कम परत केलीच पाहिजे. आमचे स्वतःचेही पैसे विविध ठिकाणी अडकलेले आहेत. पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठीचा निधी राज्य सरकारांकडून येणे बाकी आहे. आणखी एक-दोन मालमत्तांची विक्री करण्याबाबतच्या योजनांवर काम सुरू आहे, एसेल समूहाच्या बाजारमूल्यालाच माझी वैयक्तिक संपत्ती समजण्याची चूक झाली. मी 2016 मध्ये राज्यसभेकडे 39.08 कोटी रुपयांची निव्वळ संपत्ती जाहीर केली होती. मग 2017 मध्ये ती संपत्ती 45,888 कोटी रुपये कशी होऊ शकते?," अशी विचारणा त्यांनी केली.
वैयक्तिक हमी आणि वैयक्तिक कर्ज यांच्यात मोठा फरक आहे. डॉ. चंद्रा यांनी स्वतः कोणत्याही कर्जदात्याकडून कर्ज घेतलेले नव्हते; त्याऐवजी, त्यांनी विविध कंपन्यांनी घेतलेल्या कर्जांसाठी 'वैयक्तिक हमीदार' (personal guarantor) म्हणून भूमिका बजावली होती. याचा स्पष्ट अर्थ असा की, संबंधित कंपन्याच मूळ कर्जदार होत्या. वस्तुस्थिती अशी आहे की, 24 जानेवारी 2019 पर्यंत एस्सेल (Essel) समूहाशी संबंधित कंपन्यांकडे एकूण 45,000 कोटी रुपयांची थकबाकी होती; यापैकी या कंपन्यांनी आतापर्यंत सुमारे 43,000 कोटी रुपयांची परतफेड केली आहे.
डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले की, प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तांमध्ये त्यांच्या विरोधातील निकाल म्हणून ज्या 22 हजार कोटी रुपयांच्या आकड्याचा उल्लेख केला जात आहे, तो प्रत्यक्षात 2022 मध्ये प्रक्रिया सुरू झाली तेव्हा दाखल करण्यात आलेल्या दाव्यांची जुनी नोंद आहे. आताची परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे. एका प्रसिद्धीपत्रकानुसार, जेव्हा 'रिझोल्यूशन प्रोफेशनल'ने (Resolution Professional) ही योजना मतदानासाठी मांडली, तेव्हा 80.814% कर्जदात्यांनी परतफेडीच्या अटींना संमती दर्शवली. उर्वरित कर्जदात्यांनी आक्षेप घेतल्यामुळे हे प्रकरण पुढे चालू राहिले.
डॉ. सुभाष चंद्रा म्हणाले, "ज्यांच्याकडून मी पैसे घेतले आहेत, ते परत करण्याची मी नेहमीच खबरदारी घेतली आहे. मी तुम्हाला खात्री देतो की, मी मूळ मुद्द्यापासून पळ काढत नाहीये आणि प्रत्येकाचे पैसे परत करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेन. माझ्याकडील अनेक मालमत्ता विकून मी थकीत देणी भागवली आहेत; त्यातील काही मालमत्ता तर अगदी कवडीमोल भावात विकाव्या लागल्या."