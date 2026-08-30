/डॉ. सुभाष चंद्रा थेट जनतेशी साधणार संवाद! Insta Live वरून देणार प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर

Dr. Subhash Chandra :'झी ग्रुप'चे संस्थापक आणि चेअरमन एमेरिटस डॉ. सुभाष चंद्रा मागील काही दिवसांपासून चर्चेत आहेत. त्यांच्यावर काही प्रसारमाध्यमांनी कर्ज समझोत्याच्या प्रकरणाबाबत आरोप केले. डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून लोकांसमोर येत या आरोपांचं खंडन करून या प्रकरणी आपली बाजूसुद्धा मांडली. मात्र तरीही काही व्यक्ती आणि माध्यमांमधून अनेक प्रश्न उपस्थित करून चर्चा करत असताना डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी शनिवारी रात्री सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ शेअर केला आहे. आपण आता थेट जनतेशी संवाद साधणार असल्याची माहिती डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी दिली आहे. मी सोमवारी (31 ऑगस्ट रोजी) सकाळी 9 वाजता इंस्टाग्रामवर लाईव्हवरुन संवाद साधणार असून लोकांच्या प्रश्नांची थेट उत्तर देणार आहे, असं डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी जाहीर केलं आहे.
डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी सोशल मीडियावर शनिवारी रात्री एक व्हिडीओ शेअर केला. 'अनेकदा दोन व्यक्तींमध्ये दुरावा तेव्हा येऊ लागतो जेव्हा एखादी तिसरी व्यक्ती दोन व्यक्तींशी संबंधित गोष्टींवर चर्चा करू लागते. तेव्हा हा दुरावा दूर करूयात का? माझ्याबद्दल प्रश्न असतील त्याला उत्तर सुद्धा थेट माझ्याकडूनच असायला हवं. मी योग्य आहे की चुकलोय हा निर्णय थेट संवादानंतरच होऊ शकतो. तेव्हा सोमवारी, 31 ऑगस्ट रोजी सकाळी 9 वाजता मी इंस्टाग्रामवर लाईव्ह येईन. तुम्ही प्रश्न विचारा त्याचं उत्तर मी देईन. आपल्या दोघांमध्ये कोणीही नसेल फक्त तुम्ही आणि मी,' असं सुभाष चंद्रा यांनी म्हटलं आहे.
एस्सेल ग्रुपचे चेअरमन डॉ. सुभाष चंद्रा सध्या 22,006 कोटींच्या कर्जप्रकरणामुळे चर्चेत आहेत. डॉ. सुभाष चंद्रा हे 'एस्सेल ग्रुप'च्या काही कंपन्यांचे वैयक्तिक गॅरेंटर होते. या कंपन्यांनी सुमारे 22,006.57 कोटींचे कर्ज घेतले होते. मात्र त्यांच्या त्यापैकी फक्त काहीच रक्कमेची परतफेड या कंपन्यांनी केली आणि NCLT ने हे प्रकरण सेटल केले असा आरोप होत होता. मात्र या सर्व आरोपांचे डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी खंडन केले आहे.
डॉ. सुभाष चंद्रा यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्यावर 22,000 कोटी रुपयांच्या कर्जाची वैयक्तिक हमी (Personal Guarantee) असल्याचे वृत्त चुकीचे आहे. त्यांनी स्वतः कोणत्याही कर्जदाराकडून एक रुपयाचेही कर्ज घेतलेले नाही. कंपन्यांच्या कर्जासाठी त्यांनी केवळ वैयक्तिक हमी दिली होती, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यांच्या मते, सध्या कर्जदाराकडून त्यांच्या वैयक्तिक हमीशी संबंधित एकूण 3,992 कोटी रुपयांचा दावा करण्यात आला आहे. यापैकी सुमारे 620 कोटी रुपयांचा दावा सेटल झाला असून, आणखी 1,063 कोटी रुपयांच्या सेटलमेंटचा प्रस्ताव कर्जदारांना देण्यात आला आहे.
डॉ. सुभाष चंद्रा म्हणाले की, वैयक्तिक हमी आणि वैयक्तिक कर्ज यांच्यात मोठा फरक आहे. डॉ. चंद्रा यांनी स्वतः कोणत्याही कर्जदात्याकडून कर्ज घेतलेले नव्हते; त्याऐवजी, त्यांनी विविध कंपन्यांनी घेतलेल्या कर्जांसाठी 'वैयक्तिक हमीदार' (personal guarantor) म्हणून भूमिका बजावली होती. याचा स्पष्ट अर्थ असा की, संबंधित कंपन्याच मूळ कर्जदार होत्या. वस्तुस्थिती अशी आहे की, 24 जानेवारी 2019 पर्यंत एस्सेल (Essel) समूहाशी संबंधित कंपन्यांकडे एकूण 45,000 कोटी रुपयांची थकबाकी होती; यापैकी या कंपन्यांनी आतापर्यंत सुमारे 43,000 कोटी रुपयांची परतफेड केली आहे.