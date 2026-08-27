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'मी एकही वैयक्तिक कर्ज घेतले नाही, कंपन्यांनी ४३,००० कोटी रुपये परत केले' - डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी उघड केली वस्तुस्थिती

 नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT)च्या लोन सेटलमेंट ऑर्डरशी संबंधित बातम्यांवरून डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. या प्रकरणाची तथ्ये समजून न घेता काही माध्यमांमध्ये चुकीची माहिती प्रसारित झाल्याचा दावा त्यांनी केला असून, सर्व मीडिया प्लॅटफॉर्मनी बातमी देताना योग्य तथ्यांची पडताळणी करण्याचे आवाहन केले आहे.

Published: Aug 27, 2026, 07:30 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 07:47 PM IST
'मी एकही वैयक्तिक कर्ज घेतले नाही, कंपन्यांनी ४३,००० कोटी रुपये परत केले' - डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी उघड केली वस्तुस्थिती
Image Credit: NCLT लोन सेटलमेंट ऑर्डरवर डॉ. सुभाष चंद्रांचे स्पष्टीकरण; ₹22 हजार कोटींच्या कर्जाच्या गॅरंटीचा दावा चुकीचा

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