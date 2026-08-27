'मी एकही वैयक्तिक कर्ज घेतले नाही, कंपन्यांनी ४३,००० कोटी रुपये परत केले' - डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी उघड केली वस्तुस्थिती

मुंबई : नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT)च्या लोन सेटलमेंट ऑर्डरशी संबंधित बातम्यांवरून डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी वस्तुस्थिती उघड केली आहे. या प्रकरणाची तथ्ये समजून न घेता काही माध्यमांमध्ये चुकीची माहिती प्रसारित झाल्याचा दावा त्यांनी केला असून, सर्व मीडिया प्लॅटफॉर्मनी बातमी देताना योग्य तथ्यांची पडताळणी करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच चुकीच्या बातम्या काढून टाकण्यास सांगितले आहे.
या संदर्भात एक प्रसिद्धी पत्रक जारी करण्यात आले. यात डॉ. सुभाष चंद्रा यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्यावर 22,000 कोटी रुपयांच्या कर्जाची वैयक्तिक हमी (Personal Guarantee) असल्याचे वृत्त चुकीचे आहे. त्यांनी स्वतः कोणत्याही कर्जदाराकडून एक रुपयाचेही कर्ज घेतलेले नाही. कंपन्यांच्या कर्जासाठी त्यांनी केवळ वैयक्तिक हमी दिली होती, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यांच्या मते, सध्या कर्जदाराकडून त्यांच्या वैयक्तिक हमीशी संबंधित एकूण 3,992 कोटी रुपयांचा दावा करण्यात आला आहे. यापैकी सुमारे 620 कोटी रुपयांचा दावा सेटल झाला असून, आणखी 1,063 कोटी रुपयांच्या सेटलमेंटचा प्रस्ताव कर्जदारांना देण्यात आला आहे.
डॉ. चंद्रा यांनी या प्रकरणातील कंपन्यांच्या एकूण थकबाकीचाही संदर्भ दिला आहे. 24 जानेवारी 2019 रोजी कंपन्यांवर सुमारे 45 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मात्र, वैयक्तिक हमीच्या संदर्भात आतापर्यंत सुमारे 43 हजार कोटी रुपयांची परतफेड झाल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या संपूर्ण प्रकरणाच्या रिपोर्टिंगबाबतही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. उपलब्ध कागदपत्रे आणि आर्थिक आकडेवारीची योग्य पडताळणी न करता बातम्या केल्यामुळे गैरसमज निर्माण झाल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे माध्यमांनी सनसनाटी आकड्यांपेक्षा प्रत्यक्ष तथ्यांवर आधारित रिपोर्टिंग करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी त्यांच्या नेटवर्थबाबत प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीवरही स्पष्टीकरण दिले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, 2016 मध्ये संसदेत त्यांनी आपली नेटवर्थ 39.08 कोटी रुपये असल्याचे जाहीर केले होते. त्यामुळे 2017 मध्ये त्यांची नेटवर्थ तब्बल 45,888 कोटी रुपये असल्याचा दावा सरसकट चुकीचा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या मते, या आकडेवारीमागे एक महत्त्वाचा गैरसमज झाला. Essel समूहातील सर्व कंपन्यांचे एकत्रित मार्केट कॅपिटल म्हणजे डॉ. सुभाष चंद्रा यांची वैयक्तिक नेटवर्थ, असा चुकीचा अर्थ लावण्यात आला. कंपनीचे बाजारमूल्य आणि एखाद्या व्यक्तीची वैयक्तिक नेटवर्थ या दोन स्वतंत्र संकल्पना आहेत. त्यामुळे दोन्हींची सरमिसळ करून व्यक्तीच्या संपत्तीचा अंदाज लावणे योग्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
NCLTच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू झालेल्या चर्चेत त्यामुळे कर्ज, वैयक्तिक हमी, कंपन्यांची थकबाकी आणि वैयक्तिक नेटवर्थ यातील फरक स्पष्ट होणे महत्त्वाचे ठरते. डॉ. चंद्रा यांनी माध्यमांना या प्रकरणातील प्रत्येक आर्थिक आकडा आणि दावा अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे तपासूनच प्रसिद्ध करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच चुकीची माहिती काढून टाकण्यास सांगितले आहे.