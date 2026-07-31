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संसदेत परिसरात विरोधकांची छोटी नाटिका! पप्पू यादव बनले पुजारी, राहुल गांधींनी दिली देणगी; मग खासदार दानपेटी घेऊनच पळाले - Video

राम मंदिरातील देणग्यांबाबतचे कथित गैरप्रकार आणि गृहमंत्री अमित शाह यांची अनुपस्थिती या मुद्द्यांवरून विरोधकांनी संसद परिसरात एक उपरोधिक 'छोटी नाटिका' सादर केली. या नाटिकेत खासदार पप्पू यादव पुजाऱ्याच्या वेशात दिसले आणि दानपेटी घेऊन पळून घेऊन जाताना दिसले, तर राहुल गांधी त्यात पैसे टाकताना दिसले.

Published: Jul 31, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 03:26 PM IST
संसदेत परिसरात विरोधकांची छोटी नाटिका! पप्पू यादव बनले पुजारी, राहुल गांधींनी दिली देणगी; मग खासदार दानपेटी घेऊनच पळाले - Video
Image Credit: संसदेत परिसरात विरोधकांची छोटी नाटिका! पप्पू यादव बनले पुजारी, राहुल गांधींनी दिली देणगी; मग खासदार दानपेटी घेऊनच पळाले

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संसदेत परिसरात विरोधकांची छोटी नाटिका! पप्पू यादव बनले पुजारी, राहुल गांधींनी दिली देणगी; मग खासदार दानपेटी घेऊनच पळाले - Video
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