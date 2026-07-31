/संसदेत परिसरात विरोधकांची छोटी नाटिका! पप्पू यादव बनले पुजारी, राहुल गांधींनी दिली देणगी; मग खासदार दानपेटी घेऊनच पळाले - Video

Rahul Gandhi Chanda Pappu Yadav Parliament: राम मंदिरातील देणग्यांबाबतचे कथित गैरप्रकार आणि गृहमंत्री अमित शाह यांची अनुपस्थिती या मुद्द्यांवरून विरोधकांनी संसद परिसरात एक उपरोधिक 'छोटी नाटिका' सादर केली. या नाटिकेत खासदार पप्पू यादव पुजाऱ्याच्या वेशात दिसले आणि दानपेटी घेऊन पळून घेऊन जाताना दिसले, तर राहुल गांधी त्यात पैसे टाकताना दिसले.
Pappu Yadav Pujari Avatar: संसदेचे पावसाळी अधिवेशन कोणत्या ना कोणत्या कारणाने गाजत आहे. मात्र, आज संसद परिसरात एक अनोखे राजकीय दृश्य पाहायला मिळाले ज्याने सर्वांनाच आश्चर्यचकित केले. बिहारमधील पूर्णियाचे अपक्ष खासदार पप्पू यादव पुजाऱ्याच्या वेशात जमिनीवर बसलेले आणि त्यांच्या शेजारी दानपेटी ठेवलेली दिसली; काँग्रेस नेते राहुल गांधी त्यात औपचारिकपणे पैसे टाकताना दिसले. अयोध्येतील राम मंदिरात देणग्यांची कथित चोरी आणि संसदेत गृहमंत्री अमित शाह यांची अनुपस्थिती या गोष्टींकडे लक्ष वेधण्यासाठी विरोधकांनी हे उपरोधिक 'छोटी नाटिका' सादर केली
विरोधी पक्षाच्या खासदारांच्या या अनोख्या निदर्शनाचे कथानक रंजक आणि उपरोधाने भरलेले होते. खासदार पप्पू यादव पुजाऱ्याचा पूर्ण वेश परिधान करून दानपेटीसह जमिनीवर बसले होते. राहुल गांधी देणगी देण्यासाठी पुढे आले, त्यानंतर पप्पू यादव यांनी पुजाऱ्याच्या अवतारात अयोध्येच्या खासदारांचे चरणस्पर्श केले. आदराची ही कृती केल्यानंतर लगेचच, पप्पू यादव यांनी दानपेटी उचलली आणि तेथून अचानक पळ काढला. विरोधकांच्या मते, ही प्रतिकात्मक नाटिका अयोध्येतील राम मंदिरासाठीच्या देणग्यांची चोरी आणि कथित आर्थिक गैरव्यवहारांच्या मुद्द्यांवरून सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी रचले गेले होते.
या राजकीय नाट्यादरम्यान, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, प्रियांका गांधी वाड्रा आणि 'इंडिया' (INDIA) आघाडीचे इतर प्रमुख नेते हातात पोस्टर्स घेऊन पार्श्वभूमीवर उभे होते. या पोस्टर्सवर एक ठळक प्रश्न होता: "गृहमंत्री अमित शाह संसदेतून गायब का आहेत?" विरोधकांचा आरोप आहे की, संसदेत राष्ट्रीय महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा सुरू असताना गृहमंत्री सभागृहात अनुपस्थित आहेत.
खासदार पप्पू यादव यांनी अशा प्रकारचे अनोखे आंदोलन करण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही; यापूर्वीही त्यांनी आपल्या विविध अतरंगी किंवा हटके रूपांमुळे राजकीय वर्तुळात बरीच चर्चा घडवून आणली आहे. काही काळापूर्वी, पोलिसांनी केलेल्या लाठीचार्जमध्ये जखमी झालेल्या व्यक्तीचे रूप धारण करून आणि अंगावर पट्ट्या (बँडेजेस) बांधून त्यांनी संसद भवनाबाहेर आंदोलन केले होते. मे २०२६ मध्ये, पूर्णियातील जलालगड येथील एका खाजगी शाळेच्या वर्गात पप्पू यादव यांनी अचानक शिक्षकाच्या रूपात हजेरी लावली होती. त्यांनी मुलांना नैतिकता आणि जीवनाविषयीचे धडे दिले, ज्यामुळे शिक्षक आणि विद्यार्थी दोघेही थक्क झाले होते. या राजकीय नाट्याचे आणि संसदेतील आंदोलनांचे व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहेत.