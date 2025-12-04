English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
महिना मिळवा 1 लाख रुपये पगार, DRDO मध्ये नोकरीची सुवर्णसंधी! 700 हून अधिक जागांसाठी भरती, कसा करायचा अर्ज?

Jobs in DRDO: डीआरडीओ लवकरच CEPTAM-11 भरतीसाठी अर्ज स्विकारण्यास सुरुवात करणार आहे. जर तुम्ही पात्र असाल तर तुम्ही अर्ज करू शकता.  

शिवराज यादव | Updated: Dec 4, 2025, 07:16 PM IST
DRDO Recruitment 2025: डिफेंस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गेनायजेशनमधील नोकरी भारतातील सर्वात प्रतिष्ठित, आदरणीय आणि राष्ट्रीय सेवेशी जोडलेली नोकरी मानली जाते. तुम्हालाही येथे सरकारी नोकरी देखील मिळू शकते. DRDO ने CEPTAM 11 भरतीसाठी एक नोटिफिकेशन जारी केलं आहे. अर्ज प्रक्रिया 9 डिसेंबर रोजी अधिकृत वेबसाइट drdo.gov.in वर सुरू होणार आहे. 

संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था या भरती मोहिमेद्वारे सेंटर फॉर पर्सोनेल टॅलेंट मॅनेजमेंटमध्ये वरिष्ठ तांत्रिक सहाय्यक बी (Senior Technical Assistant B) आणि तंत्रज्ञ ए (Technician A) ची 764 पदं भरणार आहे.

डीआरडीओ CEPTAM 11 साठी पात्रता 

सीनियर टेक्निकल असिस्टंट-बी पदासाठी, उमेदवारांकडे मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून विज्ञान विषयात बॅचलर पदवी किंवा केमिकल/सिव्हिल/कॉम्प्युटर सायन्स/इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स/मेकॅनिकल इत्यादी विषयांमध्ये डिप्लोमा किंवा अभियांत्रिकी/तंत्रज्ञान/कॉम्प्युटर सायन्समध्ये बॅचलर पदवी असणे आवश्यक आहे. टेक्निशियन बी साठी, दहावी किंवा समकक्ष उत्तीर्ण झालेले आणि संबंधित क्षेत्रात आयटीआय पूर्ण केलेले उमेदवार अर्ज करू शकतात.

पगार किती?

अर्ज करणाऱ्यांसाठी वयाची अट 18 ते 28 वर्षांपर्यंत आहे. आरक्षण असणाऱ्यांना नियमानुसार सूट मिळेल. तसंच पगार महिना 19,900 पासून ते 1,12,400 पर्यंत आहे. पदानुसार हा पगार असेल. 

 

अर्ज कसा करायचा?

नोंदणीची तारीख जवळ येताच, DRDO त्यांच्या अधिकृत वेबसाइट drdo.gov.in वर या भरतीसाठी अर्ज लिंक उघडेल.

तुम्हाला भरती विभागात CEPTAM 11 च्या रिक्त पदांसाठी अर्ज लिंक मिळेल.

सुरुवातीला, अचूक स्पेलिंग वापरून तुमची माहिती काळजीपूर्वक भरा.

आपले नाव, जन्मतारीख, श्रेणी आणि आवश्यक बॉक्समध्ये भरा.

आता तुमचा फोटो आणि स्वाक्षरी योग्य आकारात स्कॅन करा आणि अपलोड करा.

तुमच्या श्रेणीनुसार ऑनलाइन अर्ज शुल्क भरा आणि फॉर्मची अंतिम प्रिंटआउट घ्या. ही प्रिंट आऊट ठेवा.
या भरतीबाबतची सविस्तर सूचना लवकरच वेबसाइटवर प्रसिद्ध केली जाईल, ज्यामध्ये सर्व माहिती तपशीलवार असेल.

