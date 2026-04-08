'दारु पिणाऱ्यांना नाही मिळणार सरकारी योजनांचा लाभ, रेशनकार्डही होणार बाद'; ग्रामपंचायतीचा ऐतिहासिक निर्णय!

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 8, 2026, 09:31 PM IST
ग्रामपंचायत निर्णय

Grampanchayat On Drinkers: दारु पिऊन भांडणतंटे करणे, समाजात वाद घालणे यामुळे दारुचे व्यसन हे डोकेदुखी ठरत चालली आहे. मध्य प्रदेशातील नर्मदापुरम जिल्ह्यातील डोंगरवाडा या छोट्या गावाने नशामुक्तीचा नवा मार्ग दाखवला आहे. जर कोणीही दारु प्यायला आढळलं तर त्याला सरकारी रेशनकार्ड रद्द केलं जाईल आणि इतर कोणत्याही सरकारी योजनांचा फायदा मिळणार नाही, असे ग्रामपंचायतीने म्हटले. गावाला पूर्णपणे नशामुक्त करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. गावकऱ्यांनी हा प्रस्ताव पास करून दाखवला. कुटुंबीयांच्या सुखासाठी कठोर पाऊल उचलायला ते तयार आहेत. यामुळे गावात दारु सवयीचा शेवट होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

गावातील समस्या काय? 

डोंगरवाडा गाव जिल्हा मुख्यालयापासून जवळच आहे. येथे सुमारे 350 घरं आणि 150 मतदार आहेत. पूर्वी गावात अवैध दारु विक्री चालायची, ती आता थांबवली गेली आहे. पण बाहेरून दारु आणून पिणारे लोक अजूनही आहेत. यामुळे घरात मारामारी, भांडणं आणि कुटुंबीयांचं हाल होतं. युवक आणि पंचायत सदस्यांनी मिळून या सवयीला आळा घालण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. आता दारु पिणाऱ्यांमुळे होणारे घरगुती कलह संपवण्यासाठी हा कठोर नियम आणण्यात आला आहे. गावकऱ्यांना वाटतं की, नशा सोडल्याशिवाय विकास होणार नाही.

सरपंच काय म्हणाले? 

गावाचे सरपंच माखन मीना यांनी या मोहिमेची सूत्रं हाती घेतली आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली पंचायतने हा ठराव पास केला.  दारु पिणाऱ्या लोकांना शिक्षा देण्याऐवजी त्यांच्या सरकारी सुविधा बंद करून जाग आणण्याचा प्रयत्न असल्याचे सरपंच म्हणाले. युवकांसोबत मिळून ते गावात जागृती करत आहेत. दारु पिणाऱ्या व्यक्तीला पकडल्यानंतर तपासणी समिती काम करेल आणि त्यानुसार कारवाई होईल. हा निर्णय घेताना गावकऱ्यांचा पूर्ण सहभाग घेण्यात आला, ज्यामुळे सर्वांना एकत्रितपणे बदल घडवता येणार आहे.

EPFO 3.0 Update: ATM आणि UPI वरुन सहज काढता येईल पीएफ, एकावेळेस किती रक्कम निघेल?

कोणत्या योजना बंद होतील?

दारु पिणाऱ्याला केवळ रेशनकार्डच नाही तर इतर अनेक महत्त्वाच्या योजनांचाही लाभ बंद केला जाणार आहे. यात प्रधानमंत्री आवास योजना, नळजल योजना, आरोग्य संबंधित योजना आणि पंचायतकडून मिळणाऱ्या इतर कोणत्याही सरकारी मदतीचा समावेश आहे. म्हणजे घर बांधण्यासाठी मिळणारा निधी, पाणी पुरवठा, औषधोपचार अशा अनेक गोष्टींना मुकावं लागणार आहे. हा नियम फक्त दारु पिणाऱ्या व्यक्तीला लागू होणार आहे. पण त्याच्या कुटुंबावरही परिणाम होईल. यामुळे प्रत्येकाला स्वतःची जबाबदारी समजून नशा टाळण्यासाठी प्रोत्साहन मिळणार आहे.

Mobile Expiry: तुमचा मोबाईल फेकून देण्याची योग्य वेळ कोणती? भारतातील कोट्यवधी यूजर्ससाठी मोठी अपडेट!

गावकरी काय म्हणतात? 

आता गावात नियमाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे केली जाणार आहे. पंचायत समिती आणि युवक मंडळ मिळून नियमित तपासणी करणार आहेत. काही ठिकाणी सीसीटीव्ही देखरेखही ठेवण्याची तयारी आहे. गावकऱ्यांकडून या निर्णयाला मोठा पाठिंबा मिळतोय. हे पाऊल खरंच गावाच्या भल्यासाठी असून गावांसाठीही उदाहरणदायक ठरेल, असे अनेक जण म्हणतात. सरपंच आणि पंचायत सदस्यांच्या प्रयत्नांमुळे गावात सकारात्मक वातावरण निर्माण झाल्याने त्यांच्या निर्णयाचे कौतुक होतंय. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास नर्मदापुरम जिल्ह्यातील इतर गावांतही असे नियम येऊ शकतात. डोंगरवाडा गाव नशामुक्तीचा नवा आदर्श घालून देताना दिसत आहे.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

इतर बातम्या

ऐन गॅस टंचाईत भंडारा जिल्ह्यात LPG सिलिंडरचा काळाबाजार उघड;...

महाराष्ट्र बातम्या