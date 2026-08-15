धक्कादायक! प्रियकराने गरोदर प्रेयसाची हत्या केल्यानंतर दोन दिवस...; दोन राज्यांना हादरवणारा घटनाक्रम; तपासात मोठा ट्विस्ट, 'आरोपी आधीच...'

आंध्र प्रदेशात अगदी दृश्यम चित्रपटासारखी घटना समोर आली आहे. आरोपीने आपल्या प्रेयसीची हत्या करुन टाकली. ओडिशामधील कोरापुट जिल्ह्यातील तरुणीची हत्या केल्यानंतर, आरोपी प्रियकराने दोन दिवस तिचा मृतदेह लपवून ठेवला आणि त्यानंतर गजपतिनगरम भागात तो पुरून टाकला. मात्र तांत्रिक पुरावे आणि सायबर तपासाच्या आधारे पोलिसांनी या प्रकरणाचा छडा लावला. या खळबळजनक घटनेमुळे ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशात राज्य हादरलं आहे.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, मृत तरुणी ओडिशामधील कोरापुट जिल्ह्यातील दासामंतपूर भागातील रहिवासी होती. ती आंध्र प्रदेशातील एका तरुणासोबत 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप'मध्ये राहत होती. प्राथमिक तपासातून समोर आलं आहे की, त्यांची पहिली भेट कोरापुट जिल्ह्यातील सेमिलीगुडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत झाली होती आणि तिथेच त्यांच्या प्रेमसंबंधांची सुरुवात झाली. त्यानंतर ती तरुणी आरोपीसोबत राहू लागली. पोलीस सध्या त्यांच्या संबंधांचा तपशील आणि घटनाक्रम जुळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
तपास यंत्रणांच्या म्हणण्यानुसार, हत्येनंतर आरोपीने मृतदेह सुमारे दोन दिवस लपवून ठेवला होता. त्यानंतर, गुन्हा उघडकीस येऊ नये म्हणून त्याने तो मृतदेह गजपतिनगरम भागात पुरून टाकला. मात्र, मोबाईल लोकेशन डेटा, डिजिटल रेकॉर्ड आणि इतर तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे पोलिसांनी आरोपीच्या हालचालींची माहिती मिळवली. या तपासाच्या आधारे पोलिसांनी मृतदेह शोधून काढला आणि प्रकरणाचा उलगडा केला. मृतदेह लपवण्यासाठी आरोपीला अन्य कोणाची मदत मिळाली होती का, याचाही तपास आता पोलीस करत आहेत.
तपासादरम्यान धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. पोलिसांनी मुख्य आरोपीला त्याच्या एका साथीदारासह अटक केली आहे. प्राथमिक चौकशीतून निष्पन्न झालं आहे की, आरोपीला आधीच दोन पत्नी आहेत. असं असतानाही त्याने मृत महिलेशी प्रेमसंबंध जुळवले होते आणि तो तिच्यासोबत राहत होता. पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ती तरुणी गरोदर होती. मात्र, या हत्येमागील नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही आणि पोलीस सर्व संभाव्य पैलूंचा तपास करत आहेत.
आंध्र प्रदेश पोलिस या संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहेत. या हत्येचा कट कधी रचला गेला? गुन्हा कसा घडवून आणला गेला आणि मृतदेह लपवण्यात कोणाचा सहभाग होता याचा शोध अधिकारी घेत आहेत. या घटनेमुळे कोरापुट जिल्ह्यात शोक आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तपास पूर्ण झाल्यानंतरच या हत्येमागचा नेमका हेतू स्पष्ट होईल, असे पोलिसांनी सांगितले आहे.
उपलब्ध पुराव्यांवरून असे दिसून येते की, आरोपींनी 'दृश्यम' चित्रपटाप्रमाणे पुरावे नष्ट करण्याचा किंवा लपवण्याचा प्रयत्न केला होता; मात्र तंत्रज्ञान आणि सायबर तपासाद्वारे त्यांचा हा संपूर्ण कट उघडकीस आला.