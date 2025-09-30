English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
भारतात लाँच झाली डायरेक्ट टेस्ला कारला टक्कर देणारी ड्रायव्हरलेस ऑटो रिक्षा; सिंगल चार्जवर 120 Km ची रेंज

टेस्लाच्या ड्रायव्हरलेस कारला टक्कर देणारी ड्रायव्हरलेस ऑटो रिक्षा भारतात लाँच झाली आहे. जाणून घेऊया फिचर्स आणि किंमत. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 30, 2025, 06:20 PM IST
भारतात लाँच झाली डायरेक्ट टेस्ला कारला टक्कर देणारी ड्रायव्हरलेस ऑटो रिक्षा; सिंगल चार्जवर 120 Km ची रेंज

Omega Seiki Mobility : भारतात सध्या टेस्ला कारची चांगलीच चर्चा आहे. अशातच डायरेक्ट टेस्ला कारला टक्कर देणारी ड्रायव्हरलेस ऑटो रिक्षा भारतात लाँच झाली आहे.  ओमेगा सेकी मोबिलिटी (OSM) ने भारतीय बाजारपेठेत जगातील पहिली इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर लाँच केली आहे. स्वयंगती असे याचे नाव आहे. या रिक्षाचे बुकिंग  सुरु झाले आहे.  प्रवासी प्रकाराची रिक्षाची किंमत अंदाजे 4 लाख आहे, तर लॉजिस्टिक्स/कार्गो आवृत्ती लवकरच लाँच केली जाईल, ज्याची किंमत अंदाजे 4.15 लाख आहे. ही रिक्षा  बॅटरीवर चालते सिंगल चार्जमध्ये 120 किलोमीटरपर्यंतची रेंज देते. यात OSM चा इलेक्ट्रिक प्लॅटफॉर्म आणि AI-आधारित ऑटोनॉमसी सिस्टम आहे.

स्वयंगतीमध्ये लिडर, जीपीएस, एआय-आधारित अडथळा शोधणे (6 मीटर पर्यंत), मल्टी-सेन्सर नेव्हिगेशन आणि रिमोट सेफ्टी कंट्रोल समाविष्ट आहे. या प्रणाली विमानतळ, तंत्रज्ञान उद्याने, स्मार्ट कॅम्पस, औद्योगिक केंद्रे आणि गर्दीच्या शहरी भागात स्वायत्तपणे कार्य करण्यास सक्षम करतात. स्वयंगती विशेषतः भारतातील रहदारी आणि विविध भूप्रदेशांसाठी डिझाइन केलेले आहे. ते उच्च-घनता, कमी-वेगवान रहदारी तसेच स्मार्ट शहरे, औद्योगिक क्षेत्रे आणि वाहतूक केंद्रांसाठी आदर्श आहे. पूर्णपणे इलेक्ट्रिक असल्याने, त्यात शून्य टेलपाइप उत्सर्जन आणि कमी ऑपरेटिंग खर्च आहे.

या ऑटोची 3 किमीच्या स्वायत्त मार्गावर पहिल्या टप्प्यातील चाचणी आधीच पूर्ण केली आहे, ज्यामध्ये 7 थांबे, रिअल-टाइम अडथळा शोधणे आणि मानवी हस्तक्षेपाशिवाय सुरक्षित प्रवासी हालचाल समाविष्ट आहे. दुसऱ्या टप्प्यात नियंत्रित वातावरणात व्यावसायिक रोलआउट सुरू होईल. स्वयंगती हे केवळ उत्पादन लाँचिंग नाही, तर भारतीय वाहतुकीच्या भविष्यातील एक मोठे पाऊल आहे. स्वायत्त वाहने आता भविष्याची कल्पनारम्य राहिलेली नाहीत, तर वर्तमानाची गरज आहेत. आम्ही दाखवून दिले आहे की भारत जागतिक ट्रेंडचे अनुसरण करण्याऐवजी त्यांचे नेतृत्व करू शकतो," असे कंपनीचे संस्थापक आणि अध्यक्ष उदय नारंग म्हणाले. स्वयंगती ही सघन संशोधन आणि विकास आणि प्रत्येकासाठी स्वायत्तता सुलभ करण्याच्या स्पष्ट दृष्टिकोनाचे परिणाम आहे. ते पारंपारिक ईव्ही अडथळ्यांना तोडते आणि बुद्धिमान प्रणालींना दैनंदिन गतिशीलतेमध्ये समाकलित करते," असे मुख्य धोरण अधिकारी विवेक धवन म्हणाले.

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Tags:
Driverless auto rickshaw launched in IndiaOmega Seiki Mobility Stream City electric autoटेस्लाच्या ड्रायव्हरलेस कारला टक्कर देणारी ड्रायव्हरलेस ऑटो रिक्षाओमेगा सेकी मोबिलिटी

