Viral News : माणसाच्या पोटातून निघाला 2.5 किलोचा डंबल; हे पोटात कसं गेलं? रुग्णाचे उत्तर...

Viral News : सोशल मीडियावर एका पोस्टने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. रेडिटवर एका व्यक्तीने त्याचा एक्स रे रिपोर्टचा फोटो टाकला अन् लोकांच्या पायाखालची जमीनच सरकली.

Oct 21, 2025
Viral News : सोशल मीडियावर क्षणाला क्षणाला पोस्ट पडत असतात. त्यातील काहीच पोस्ट हे नेटकऱ्यांचे लक्ष वेधण्यात यशस्वी होतात. सध्या सोशल मीडियावर अशीच एक पोस्ट नेटकऱ्यांचं चर्चेच्या विषय बनवली आहे. ही पोस्ट एका व्यक्तीने केली असून त्याने त्याचा एक्स रे रिपोर्टचा आहे. हा फोटो पाहून नेटकरी काय जेव्हा डॉक्टरांनी पाहिला तेव्हा त्यांनाही धक्का बसला. ही बातमी वाचून तुमचेही डोकं चक्रावून जाईल. (dumbbell found in man stomach shocking viral news trending in marathi)

काय आहे नेमकं प्रकरण?

एका व्यक्तीने रेडिटवर दोन फोटोंसह एक पोस्ट शेअर करत नेटकऱ्यांशी आपली व्यथा मांडली आहे. त्याने या पोस्टमध्ये सांगितलं की, हे दोन्ही फोटो त्याच्या स्थानिक डॉक्टरांनी शेअर दिले आहेत. पण या फोटोंमध्ये जे दिसत आहे ते खूपच धक्कादायक होतं. हे फोटो एका व्यक्तीचा एक्स-रे होता. ज्यामध्ये त्याच्या शरीरात एक मोठा डंबेल तुम्हाला पाहिला मिळतील. त्या माणसाच्या शरीरावर डंबेलसारखी वस्तू असल्याचे पाहून डॉक्टरही चक्रावले. या व्यक्तीचे ऑपरेशन करण्यात आले. त्यानंतर त्याच्या शरीरातून जे बाहेर पडलं ते खरोखरच धक्कादायक होतं. माणसाच्या शरीरातून चक्क 2.5 किलो वजनाचा डंबेल डॉक्टरांनी पोटातून बाहेर काढले. मिळालेल्या माहितीनुसार डॉक्टरांनी त्या रुग्णाला विचारलं की, इतका मोठा डंबेल पोटात गेला कसा विचारल्यास, त्याने उत्तर देण्यात नकार दिला आहे. त्याने सांगितलं नाही ते डंबेल पोटात कसे गेले ते...

हे प्रकरण आता सोशल मीडियावर चांगलंच चर्चेत असून युजर्सही या घटनेने अचंबित झालंय. या घटनेविषयीची पोस्ट @interestingpedia नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरून शेअर केलंय. यावर अनेकांनी कमेंट्स करत घटनेवर आपले मत व्यक्त केले असून एका युजरने लिहिलंय की, 'तो व्यक्ती जिम लव्हर असेल' तर दुसऱ्या युजरने लिहिलंय की, 'ते गुंतागुंतीचे आहे' आणखीन एका युजरने लिहिलंय की, 'अशी कसली भूक लागली होती त्याला?'.

FAQ

प्रश्न १: ही व्हायरल न्यूज नेमकी काय आहे?
उत्तर: सोशल मीडियावर एका व्यक्तीने रेडिटवर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये त्याच्या एक्स-रे फोटोंमध्ये शरीरात एक मोठा डंबेल दिसत असल्याचे दाखवले आहे. डॉक्टरांना आणि नेटकऱ्यांना हे पाहून धक्का बसला. शस्त्रक्रियेनंतर २.५ किलो वजनाचा डंबेल बाहेर काढण्यात आला, पण व्यक्तीने सांगितले नाही की तो आत कसा गेला.

प्रश्न २: ही पोस्ट कुठे शेअर करण्यात आली?
उत्तर: ही पोस्ट प्रथम रेडिटवर शेअर करण्यात आली, ज्यात दोन एक्स-रे फोटो होते. नंतर इंस्टाग्राम अकाऊंट @interestingpedia वरून ही घटना शेअर करण्यात आली, ज्यामुळे ती सोशल मीडियावर व्हायरल झाली.

प्रश्न ३: एक्स-रे फोटोंमध्ये नेमके काय दिसत होते?
उत्तर: एक्स-रे फोटोंमध्ये एका माणसाच्या शरीरात एक मोठा डंबेलसारखा वस्तू अडकलेला दिसत होता. हे फोटो स्थानिक डॉक्टरांनी शेअर केले असल्याचे पोस्टमध्ये सांगितले आहे, ज्यामुळे डॉक्टरही थक्क झाले.

 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

