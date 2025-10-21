Viral News : माणसाच्या पोटातून निघाला 2.5 किलोचा डंबल; हे पोटात कसं गेलं? रुग्णाचे उत्तर...

Viral News : सोशल मीडियावर क्षणाला क्षणाला पोस्ट पडत असतात. त्यातील काहीच पोस्ट हे नेटकऱ्यांचे लक्ष वेधण्यात यशस्वी होतात. सध्या सोशल मीडियावर अशीच एक पोस्ट नेटकऱ्यांचं चर्चेच्या विषय बनवली आहे. ही पोस्ट एका व्यक्तीने केली असून त्याने त्याचा एक्स रे रिपोर्टचा आहे. हा फोटो पाहून नेटकरी काय जेव्हा डॉक्टरांनी पाहिला तेव्हा त्यांनाही धक्का बसला. ही बातमी वाचून तुमचेही डोकं चक्रावून जाईल. (dumbbell found in man stomach shocking viral news trending in marathi)
एका व्यक्तीने रेडिटवर दोन फोटोंसह एक पोस्ट शेअर करत नेटकऱ्यांशी आपली व्यथा मांडली आहे. त्याने या पोस्टमध्ये सांगितलं की, हे दोन्ही फोटो त्याच्या स्थानिक डॉक्टरांनी शेअर दिले आहेत. पण या फोटोंमध्ये जे दिसत आहे ते खूपच धक्कादायक होतं. हे फोटो एका व्यक्तीचा एक्स-रे होता. ज्यामध्ये त्याच्या शरीरात एक मोठा डंबेल तुम्हाला पाहिला मिळतील. त्या माणसाच्या शरीरावर डंबेलसारखी वस्तू असल्याचे पाहून डॉक्टरही चक्रावले. या व्यक्तीचे ऑपरेशन करण्यात आले. त्यानंतर त्याच्या शरीरातून जे बाहेर पडलं ते खरोखरच धक्कादायक होतं. माणसाच्या शरीरातून चक्क 2.5 किलो वजनाचा डंबेल डॉक्टरांनी पोटातून बाहेर काढले. मिळालेल्या माहितीनुसार डॉक्टरांनी त्या रुग्णाला विचारलं की, इतका मोठा डंबेल पोटात गेला कसा विचारल्यास, त्याने उत्तर देण्यात नकार दिला आहे. त्याने सांगितलं नाही ते डंबेल पोटात कसे गेले ते...
हे प्रकरण आता सोशल मीडियावर चांगलंच चर्चेत असून युजर्सही या घटनेने अचंबित झालंय. या घटनेविषयीची पोस्ट @interestingpedia नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरून शेअर केलंय. यावर अनेकांनी कमेंट्स करत घटनेवर आपले मत व्यक्त केले असून एका युजरने लिहिलंय की, 'तो व्यक्ती जिम लव्हर असेल' तर दुसऱ्या युजरने लिहिलंय की, 'ते गुंतागुंतीचे आहे' आणखीन एका युजरने लिहिलंय की, 'अशी कसली भूक लागली होती त्याला?'.
प्रश्न १: ही व्हायरल न्यूज नेमकी काय आहे?
उत्तर: सोशल मीडियावर एका व्यक्तीने रेडिटवर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये त्याच्या एक्स-रे फोटोंमध्ये शरीरात एक मोठा डंबेल दिसत असल्याचे दाखवले आहे. डॉक्टरांना आणि नेटकऱ्यांना हे पाहून धक्का बसला. शस्त्रक्रियेनंतर २.५ किलो वजनाचा डंबेल बाहेर काढण्यात आला, पण व्यक्तीने सांगितले नाही की तो आत कसा गेला.
प्रश्न २: ही पोस्ट कुठे शेअर करण्यात आली?
उत्तर: ही पोस्ट प्रथम रेडिटवर शेअर करण्यात आली, ज्यात दोन एक्स-रे फोटो होते. नंतर इंस्टाग्राम अकाऊंट @interestingpedia वरून ही घटना शेअर करण्यात आली, ज्यामुळे ती सोशल मीडियावर व्हायरल झाली.
प्रश्न ३: एक्स-रे फोटोंमध्ये नेमके काय दिसत होते?
उत्तर: एक्स-रे फोटोंमध्ये एका माणसाच्या शरीरात एक मोठा डंबेलसारखा वस्तू अडकलेला दिसत होता. हे फोटो स्थानिक डॉक्टरांनी शेअर केले असल्याचे पोस्टमध्ये सांगितले आहे, ज्यामुळे डॉक्टरही थक्क झाले.