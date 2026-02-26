English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
योगी आदित्यनाथ यांच्या जपान दौऱ्यातील खास क्षण; चिमुकल्याच्या तोंडून संस्कृत श्लोक ऐकून झाले स्तब्ध

Yogi Adityanath In Japan: उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सध्या जपान दौऱ्यावर आहेत. हा दौरा उत्तर प्रदेशसाठी आर्थिक आणि औद्योगिक दृष्ट्‍या महत्त्वाचा ठरणार आहे. दरम्यान, एका भारतीय कुटुंबाशी भेट झाली असता, एका लहान मुलाने चक्क संस्कृत श्लोक म्हणून योगींना आश्चर्यचकित केले.   

मनाली सागवेकर | Updated: Feb 26, 2026, 05:13 PM IST
Photo Source: Cm Yogi Adityanath Instagram handle

UP's CM Yogi Adityanath Japan Visit: उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सध्या जपान दौऱ्यावर आहेत. यावेळी जपानमधील यामानाशी या शहरला भेट दिली. वाटेत त्यांची भेट जपानमध्येय राहणाऱ्या भारतीय वंशाच्या कुटुंबाशी झाली. या कुटुंबातील लहान मुलाने असे काही केले ज्याने योगींचे मन मोहून गेले. त्या मुलाने त्यांच्या पायांना स्पर्श केला आणि भगवान शंकरांचा श्लोक म्हटला. हे दृष्य सर्वांचेच लक्ष वेधून घेणारे होते. हा व्हिडीओ सध्या सोशल मिडियावर फारच व्हायरल होत आहे. 

जपानी मुलाने म्हटला भगवान शंकरांचा श्लोक 

जपान दौऱ्यादरम्यान घडलेल्या या सुंदर क्षणाचा व्हिडिओ योगी आदित्यनाथ यांनी त्यांच्या इन्स्टाग्राम हँडलवर पोस्ट केला आहे. सोबतच त्यांनी सनातन धर्माची संस्कृती जगभरात प्रसिद्ध आहे असे सांगणारे कॅप्शनही दिले. ज्यामध्ये त्यांनी जपानला 'सनातन संस्कृतीच्या सुवर्णप्रकाशाने उजळलेली पवित्र भूमी' असे संबोधले आहे. या व्हिडिओच्या माध्यामातून भारतातील सनातन संस्कृती देशाच्या तळागळापर्यंत कशी पसरत आहे हे दिसून येते. योगी आदित्यनाथ यांना जपानमध्ये भेटलेल्या या कुटुंबाने त्यांना एक धार्मिक मुर्ती भेट म्हणून दिली. कुटुंबातील लहानग्याने भगवान शंकरांच्या श्लोकासह "गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः॥" हा श्लोकही म्हटला. योगी आदित्यनाथ देखील त्याच्यासह या श्लोकांचा उच्चार करत होते. त्याच्या या भाबड्या भक्तीसाठी त्यांनी त्याला एक चॉकलेटही भेट म्हणून दिले. 

 

उत्तर प्रदेशसाठी आर्थिक आणि औद्योगिक दृष्ट्‍या महत्त्वाचा दौरा 

योगी आदित्यनाथ यांचा हा जपान दौरा आर्थिक आणि औद्योगिक दृष्ट्‍या महत्त्वाचा मानला जात आहे. या भेटीमुळे केवळ औद्योगिक सहकार्य वाढणार नाही तर, जपानमधील पारंपारिक मैत्री देखील पुन्हा बळकट करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या भेटीचे मुख्य उद्दिष्ट उत्तर प्रदेशात जपानी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे हा आहे. जपानमध्ये पोहोचल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी योगी आदित्यनाथ यांनी कोमेकुराया हायड्रोजन संशोधन या सुविधेची पाहणी केली आणि सुरू असलेल्या अत्याधुनिक संशोधनाबद्दल जाणून घेतले. तसेच त्यांनी शहरातील स्थानिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला आणि भारत-जपान संबंधांच्या ताकदीबद्दलही चर्चा केली. 

हेही वाचा>>>PM नरेंद्र मोदी यांचा इस्रायल दौरा; भारत ठरणार आशियातील एक महत्त्वाचा धोरणात्मक आधार

 

सुमारे 11,000 कोटींचे सामाजस्य करार

या भेटीदरम्यान, जपानच्या विविध कंपन्यांसह सुमारे 11,000 कोटींचे सामाजस्य करार करण्यात आले. ज्यामध्ये कृषी उपकरणे, ऑटोमोबाईल घटक, इलेक्ट्रॉनिक्स , पायाभूत सुविधा आणि नवीन तंत्रज्ञान अशा अनेक कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक प्रस्तावित करण्यात आली. यामुळे उत्तर प्रदेशमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या महत्त्वपूर्ण संधी निर्माण होण्याची सर्वांना अपेक्षा आहे. आज 26 फेब्रुवारी रोजी देखील अनेक महत्त्वाच्या बैठका पार पडणार आहेत. ज्या उत्तर प्रदेश आणि जपान यांमध्ये मजबूत धागे निर्माण करण्यास महत्त्वपूर्ण ठरतील. 

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

