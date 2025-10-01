English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

रावण जाळला जात नाही, त्याची पूजा येथे केली जाते! भारतातील 5 रावणाचे मंदिर

दसरा हा वाईटावर चांगल्याच्या विजयाचे प्रतीक आहे. रावणाला एक दुष्ट राक्षस मानले जात असले तरी, काही ठिकाणी त्याची पूजा देखील केली जाते. अशा काही ठिकाणांबद्दल जाणून घेणार आहोत रावणाची पूजा.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 1, 2025, 10:59 PM IST
रावण जाळला जात नाही, त्याची पूजा येथे केली जाते! भारतातील 5 रावणाचे मंदिर
Dussehra 2025

दरवर्षी देशभरात दसरा मोठ्या थाटामाटात साजरा केला जातो. वाईटावर चांगल्याच्या विजयाचे प्रतीक असलेला हा सण अजूनही लोकांना आठवण करून देतो की वाईट कितीही प्रबळ झाले तरी ते चांगल्याच्या समोर टिकू शकत नाही. भगवान रामाने रावणाच्या वधाच्या स्मरणार्थ दरवर्षी दसरा साजरा केला जातो. हा सण साजरा करण्यासाठी, देशाच्या विविध भागात रावणाचे दहन केले जाते. रावणाला सामान्यतः दुष्ट आणि पापी देवता मानले जाते, परंतु तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की देशात अशी काही ठिकाणे आहेत जिथे राक्षस राजा रावणाची पूजा केली जाते.

Add Zee News as a Preferred Source

मंदसौर, मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेशातील मंदसौर हे रावणाचे मंदिर असलेल्या ठिकाणांपैकी एक आहे. खानपुरा परिसरात, एक मोठी मूर्ती आहे ज्याची लोक पूजा करतात, ती रावण असल्याचे मानतात. खरं तर, असे मानले जाते की मंदसौर हे रावणाची पत्नी मंदोदरीचे मातृगृह आहे आणि म्हणूनच, येथील लोक रावणाची जावई म्हणून पूजा करतात.

कानपूर, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेशात रावण मंदिरे देखील आहेत. कानपूरमध्ये दशानन रावण मंदिर नावाचे एक अद्वितीय मंदिर आहे. या मंदिराचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते वर्षातून फक्त एकदाच उघडले जाते. दरवर्षी दसऱ्याला, राक्षस राजा रावणाच्या अस्तित्वाचा उत्सव साजरा करण्यासाठी मंदिर उघडले जाते.

मंड्या, कर्नाटक
कर्नाटकातील मंड्या येथेही रावणाची पूजा केली जाते. येथील मंदिर कैलासपुर महालिंगेश्वर मंदिर म्हणून ओळखले जाते. नावाप्रमाणेच, हे मंदिर भगवान शिवाला समर्पित आहे, परंतु त्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते भगवान शिवासोबत लंकेचा राजा रावणाची पूजा करते. असे मानले जाते की येथे एक रहस्यमय शिवलिंग आहे, जे रावणाने स्वतः देवांकडून मिळवले होते.

विदिशा, मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेशातील विदिशा येथेही रावणाची पूजा केली जाते. रावणग्राम नावाच्या एका छोट्या गावात, रावणाला देव म्हणून पूजले जाते. त्याच्या सन्मानार्थ एक अद्वितीय मंदिर बांधण्यात आले आहे, ज्यामध्ये राक्षस राजाची १० फूट उंच झोपलेली मूर्ती आहे.

कोलार, कर्नाटक
कर्नाटकातील कोलार जिल्ह्यातही रावणाला समर्पित एक मंदिर आहे. रामलिंगेश्वर मंदिरात, रावणाची पूजा रामप्पा किंवा रामलिंग म्हणून केली जाते. या पवित्र मंदिरात चार पवित्र शिवलिंगे आहेत, जी पराक्रमी रावणाने कैलास पर्वतावरून आणली होती आणि येथे स्थापित केली होती असे म्हटले जाते.

बिसरख, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेशातील ग्रेटर नोएडा जवळील बिसरख नावाच्या एका छोट्या गावात रावणाची पूजा केली जाते. या गावाचे नाव रावणाचे वडील, ऋषी विश्रवा यांच्या नावावरून ठेवण्यात आले आहे. या गावातील लोक रावणाला आपला पूर्वज मानतात आणि म्हणूनच येथे रावणाचे मंदिर बांधण्यात आले आहे, जे फक्त दसऱ्याच्या दिवशीच उघडले जाते.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Ravan temples in IndiaPlaces where Ravan is worshippedDussehra Ravan worship5 unique Ravan templesRavan Dahan vs Ravan Puja

इतर बातम्या

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पैशांवर सरकारचा दरोडा

महाराष्ट्र बातम्या