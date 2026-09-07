/एकट्याने स्वच्छ केली संपूर्ण नदी, आता 20 वर्षीय तरुणाला थेट परदेशातून नोकरीची ऑफर, कोण आहे बिट्टू तबाही?

नदी संवर्धनासाठी एक तरुण पुढे सरसावला आहे. मध्य प्रदेशमध्ये राहणाऱ्या 20 वर्षीय सुरेंद्र सिंह चौधरी याने एकट्याने नदीची स्वच्छता केली आहे. अत्यंत प्रदूषित असलेल्या नदीची त्याने एकट्याने केलेली स्वच्छता पाहून अनेकांनी त्याच्या कामाचे कौतुक केले आहे. इतकंच नव्हे तर बिट्टु तबाहीच्या कामाने प्रभावित होऊन नेदरलँडची संस्था द ओशन क्लीनअपने त्याला थेट नोकरीची ऑफर दिली आहे.
संस्थेचे फाउंडर आणि सीईओ बॉयन स्लॅटने बिट्टूच्या कामाने भारावून जात एक पोस्ट लिहिली आहे, त्याने म्हटलं आहे की, आमच्या सोबत काम कर, द ओशन क्लीनअप कंपनी समुद्र आणि नद्यांमधील प्लास्टिकचा कचरा हटवण्यासाठी काम करते. असं म्हणत बिट्टूला थेट जॉबचीच ऑफर दिली आहे. त्यामुळं अल्पवधीतच जगानेही बिट्टुच्या कामाची दखल घेतली आहे.
इतकंच नव्हे तर इंग्लंडचे माजी क्रिकेटपटू केव्हिन पीटरसन यानेदेखील बिट्टूचे कौतुक केले आहे. त्याने म्हटलं आहे की, बदल तेव्हा सुरू होतो जेव्हा एखादा व्यक्ती दुसऱ्यांची वाट पाहणं सोडून स्वतःच समस्या सोडवण्यासाठी पुढे येतो.
मध्य प्रदेशच्या राजगड जिल्ह्यातून उगम पावणारी अजनार नदीचे पाणी पिण्यासाठी आणि सिंचनाच्या कामासाठी वापरण्यात यायचे. पण वाढत्या प्रदुषणामुळं या नदीचे रुपांतर नाल्यात झाले. बिट्टूने या नदीची स्वच्छता केली आणि त्याचे फोटो सोशल मीडियावर पोस्ट केले आहेत. त्यानंतर सोशल मीडियावर बिट्टू चांगलाच व्हायरल झाला आहे. शुक्रवारी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनीही त्याची भेट घेतली.
बिट्टूने यंदाच्या 26 जानेवारी रोजी अजनार नदीला तिचे जुने स्वरुप मिळवून देण्यासाठी संकल्प केला. सुरुवातीला त्याचे काही मित्रही त्याच्यासोबत जोडले गेले. मात्र अंगमेहनतीच्या या कामामुळं हळूहळू त्याचे मित्रही येईनासे झाले. त्यानंतर बिट्टूने एकट्याने ही सफाई करणे सुरुवात केली.
बिट्टू रोज सकाळी नदीत उतरतून तासन तास पाण्यात राहायचा आणि पाण्यातून कचरा गोळा करायचा. सलग तीन महिन्याच्या मेहनतीनंतर नदीचा चेहरामोहरा बदलला. आता येथे कचऱ्याच्या जागी स्वच्छ पाणी दिसून येतेय. बिट्टूने नदीची सफाई करण्यासाठी वेळ आणि मेहनतदेखील खर्च केले. इतकंच नव्हे तर नदीच्या खोल पाण्यात स्वच्छता करण्यासाठी त्याच्या खर्चातून जेसीबीदेखील बोलवले होते.
बिट्टू आणि कृष्णा यांनी म्हटलं आहे की, दोन-अडीज महिन्यापासून नदीची स्वच्छता करणारे रील सोशल मीडिया अकाउंट्सवर अपलोड करत आहोत. आई-वडिल सोशल मीडिया वापरत नाही. त्यामुळं आम्ही नेमकं काय काम करतो हे त्यांना माहितीच नाही. आम्ही घरातून क्रिकेट खेळायला जातो असं सांगून निघतो.
काही दिवसांपूर्वी जेव्हा महिंद्रा यांनी सोशल मीडियावर आमचं कौतुक केले तेव्हा अनेक जण आमच्याशी चांगलं बोलायला लागले. कलेक्टर यांनीही आम्हाला बोलवून आमचा सन्मान केला. आमदारांनीही आम्हाला बोलावलं आहे. प्रशासनदेखील आता या घाटांवर जेसेबीच्या माध्यमातून कचरा हटवण्याचे काम सुरू केले आहे.