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एकट्याने स्वच्छ केली संपूर्ण नदी, आता 20 वर्षीय तरुणाला थेट परदेशातून नोकरीची ऑफर, कोण आहे बिट्टू तबाही?

सोशल मीडियावर सध्या एक तरुण चांगलाच व्हायरल होत आहे. एकट्या तरुणाने संपूर्ण नदीची स्वच्छता केली आहे. त्याचे कौतुक आता थेट आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही होताना दिसत आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 07, 2026, 12:09 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 12:09 PM IST
एकट्याने स्वच्छ केली संपूर्ण नदी, आता 20 वर्षीय तरुणाला थेट परदेशातून नोकरीची ऑफर, कोण आहे बिट्टू तबाही?
Image Credit: Dutch CEO offers job to Bittu Tabahi

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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