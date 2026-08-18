/ई-कॉमर्समुळे सणासुदीच्या काळात रोजगाराच्या संधी वाढणार, नवीन पावणेतीन लाख नोकऱ्यांची शक्यता

E - Commerce : आता सणासुदीच्या सीजनला सुरुवात होत आहे. त्यामुळे येत्या काळात देशभरात मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. सुमारे 2.5 ते 2.7 लाख तात्पुरत्या नोकऱ्या उपलब्ध होण्याची शक्यता असून प्रामुख्याने 'गिग कामगारां' साठी अतिरिक्त पर्याय खुले होतील. कर्मचारी भरती क्षेत्रातील 'अडेको इंडिया' या कंपनीच्या अहवालानुसार, ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक, क्यू कॉमर्स, संघटित किरकोळ विक्री आणि बँकिंग वित्तीय क्षेत्रांतील वाढत्या मागणीमुळे गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदा तात्पुरत्या भरतीत 15 ते 20 टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे.
यंदा लखनऊ, भुवनेश्वर, जयपूर आणि कोइम्बतूर यांसारख्या द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीतील शहरांमधून सुमारे 45 टक्के कामगार मागणी होत आहे. याच मुख्य कारण म्हणजे ई-कॉमर्सचा वाढता विस्तार आणि लहान शहरात वाढलेली खरेदी क्षमता आहे. तर दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, बंगळुरू आणि हैदराबादसारख्या महानगरांमध्ये कामगारांची 30 टक्के टंचाई जाणवत आहे.
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जाहीर केलेल्या नियतकालिक श्रमशक्ती सर्वेक्षणानुसार देशातील बेरोजगारीच्या दरात घट झाली आहे. 15 वर्षे आणि त्यापुढील वयोगटातील एकूण बेरोजगारीचा दर जून 2026 मधील 5.5 टक्क्यांवरून जुलै 2026 मध्ये 5.1 टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. ग्रामीण भागातील बेरोजगारीचा दर 5 टक्क्यांवरून थेट 4.5 टक्क्यांवर आला आहे. शहरी भागात मात्र हा दर 6.7 टक्क्यांवर स्थिर आहे.
जूनमध्ये हा दर 6.6 टक्के होता. विशेष म्हणजे ग्रामीण भागातील महिलांचा श्रमशक्ती सहभाग 36.6 टक्क्यांवरून थेट 38.8 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे, तर एकूण महिला कामगार लोकसंख्या प्रमाणही सुधारले आहे. निमशहरी भागात 8 ते 10 टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. रिटेल सेल्स असोसिएट्स, कस्टमर सपोर्ट, फिल्ड सेल्स एक्झिक्युटिव्ह आणि लॉजिस्टिक ऑपरेटर्स या पदांना सर्वाधिक मागणी आहे. हिंदी, इंग्रजीसह मराठी, तमिळ, तेलगू आणि कन्नड भाषांचे ज्ञान असलेल्या आणि डिजिटल साक्षर उमेदवारांना प्राधान्य मिळेल. सुमारे 25 टक्के हंगामी कर्मचाऱ्यांना पुढे कायमस्वरूपी कामाची संधी मिळण्याची शक्यताही अहवालात वर्तवण्यात आली आहे.