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E20 Janta Party: E-20जनता पार्टीला एकाच दिवसात लाखो फॉलोवर्स, काय आहेत मागण्या?

कॉक्रोच जनता पार्टीच्या यशस्वी आंदोलनाच्या धर्तीवर आता  E20 जनता पार्टीची चर्चा रंगलीय. सोशल मीडियावर आता E20 जनता पार्टीची चर्चा सुरु झालीय

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 27, 2026, 11:55 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 11:55 AM IST
E20 Janta Party: E-20जनता पार्टीला एकाच दिवसात लाखो फॉलोवर्स, काय आहेत मागण्या?
Image Credit: E20 Janta Party Who Started Digital Campaign Political connection Ethanol Demand

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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E20 Janta Party: E-20जनता पार्टीला एकाच दिवसात लाखो फॉलोवर्स, काय आहेत मागण्या?
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