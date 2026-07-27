/E20 Janta Party: E-20जनता पार्टीला एकाच दिवसात लाखो फॉलोवर्स, काय आहेत मागण्या?

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर आंदोलन मागे घेतलं आहे. मात्र सीजेपीचं आंदोलन संपताच आता देशात सोशल मीडियावर एक वेगळीच पार्टी चर्चेत आली आहे. सोशल मीडियावर एक नाव वेगाने व्हायरल होत आहे. ते नाव म्हणजे E20 जनता पार्टी (E20 Janta Party). हा कोणताही राजकीय पक्ष नाहीये तर E20 पेट्रोलविरोधातील एक ऑनलाइन कॅपेन आहे. पण E20 जनता पार्टी कोणी सुरू केलं, त्यांच्या मागण्या काय? जाणून घ्या.
E20 जनता पार्टी ही कोणतीही संघटना किंवा रजिस्टर पार्टी नाहीये. ई-20 जनता पार्टी नावाचा नवा नागरिक मंच पुढे आला आहे. हा एक प्रकारचा डिजीटल कँपेन असून जनतेनेच सुरू केलं आहे. देशभरातील इंधन पंपांवर E-20 इंधनाबरोबरच शंभर टक्के पेट्रोल खरेदी करण्याचा पर्याय ग्राहकांना उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी हा मंच करू लागला आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की, सरकार जर E-20 उपलब्ध करायचे असेल तर इथेनॉल नसलेले पेट्रोलदेखील पेट्रोलपंपावर उपलब्ध करुन द्यावे. जेणेकरुन ग्राहक स्वतः निर्णय घेऊ शकतात.
सोशल मीडियावर एक्सवर हे एक अकाउंट तयार करण्यात आले आहे. या अकाउंटवरुन सातत्याने E-20संदर्भातील पोस्ट करण्यात येत आहे. तर, अकाउंट सुरू केल्यानंतर लगेचच हजारो लोकांनी या अकाउंटला फॉलो केलं आहे. या अकाउंटवरुन करण्यात आलेल्या एका पोस्टमध्ये लिहिण्यात आले आहे, आमच्या कार काही टेस्ट मशीन नाहीयेत. आम्ही मेहनतीने त्या विकत घेतल्या आहेत. टॅक्सदेखील भरला आहे.
पोस्टमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, भारत एक मध्यमवर्ग देश आहे. येथे कोट्यवधी लोकांसाठी वाहने म्हणजे फक्त मौजमजेसाठी नाही तर रोजच्या कामासाठी घेतात. अशावेळी पेट्रोल बचत आणि इंजिनची परफॉर्मेसचा थेट परिणाम खिशावर होतो. मग अशावेळी वाहनांच्या इंजिनांवर नवीन प्रयोग कशासाठी करायला हवेत, असं या पोस्टमध्ये लिहिलं आहे.
जनहित में आवश्यक सूचना— E20 Janta Party (@E20JantaParty_) July 26, 2026
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- ई-20 इंधनाबरोबरच शंभर टक्के पेट्रोलचा पर्याय उपलब्ध करावा.
- इंधन प्रकाराचे स्पष्ट नामांकन इंधन पंपांवर करावे.
- विविध इंधन मिश्रणांचे फायदे, तोटे आणि खर्च यांची अधिकृत माहिती सार्वजनिक करावी.
- ग्राहकांना गरजेनुसार इंधन निवडण्याचे स्वातंत्र्य द्यावे.
E-20 जनता पार्टीच्या ट्विटवर अकाउंटला आत्तापर्यंत हजारो लोकांनी फॉलो केलं आहे. काल या अकाउंटला 13,000 पेक्षा अधिक फॉलोवर्स होते. तर आज 45 हजारांपेक्षा जास्त फॉलोवर्स झाले आहेत. इन्स्टाग्राम अकाउंटला 1.44 लाखापर्यंत फॉलोवर्स मिळाले आहेत.