/देशभरातील 2,573 पेट्रोल पंपांवर विक्री बंदची कारवाई; तुमच्या गाडीच्या इंजिनला धोका किती?

देशातील पेट्रोलच्या गुणवत्तेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर केंद्र सरकारने मोठी कारवाई सुरू केली आहे. E20 पेट्रोलच्या काही नमुन्यांमध्ये क्लोराइड आणि पाण्याचे प्रमाण निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त आढळल्याच्या तक्रारी आणि अहवालांनंतर देशभरातील 2,573 पेट्रोल पंपांवर इंधन विक्री थांबवण्यात आली आहे. ही कारवाई पेट्रोलची गुणवत्ता, वाहनांच्या इंजिनचे संरक्षण आणि ग्राहकांचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या व्यापक तपासणी मोहिमेचा भाग आहे.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या गुणवत्ता तपासणी मोहिमेत नियमांचे पालन न करणाऱ्या 2,573 पेट्रोल पंपांवर इंधन विक्रीला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन अर्थात IOCLच्या 1,257, हिंदुस्तान पेट्रोलियमच्या 915 आणि भारत पेट्रोलियमच्या 401 पंपांवर कारवाई करण्यात आली आहे. याचा अर्थ देशातील सर्व पेट्रोल पंप बंद झाले असा नाही; नियमांचे पालन न करणाऱ्या किंवा तपासणीत त्रुटी आढळलेल्या केंद्रांवरच ही कारवाई करण्यात आली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी E20 पेट्रोलची गुणवत्ता आहे. E20 म्हणजे पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉलचे मिश्रण असलेले इंधन. काही नमुन्यांमध्ये क्लोराइड आणि पाण्याचे प्रमाण जास्त असल्याच्या चिंता ऑटोमोबाइल उद्योगाकडून व्यक्त करण्यात आल्या आहेत. अशा अशुद्धींचे प्रमाण वाढल्यास वाहनांच्या इंधन प्रणालीतील काही घटकांवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारने इंधनाच्या गुणवत्तेची तपासणी अधिक कठोर करण्यास सुरुवात केली आहे.
उपलब्ध अहवालानुसार 18 राज्यांमधील काही E20 पेट्रोल नमुन्यांमध्ये क्लोराइडचे प्रमाण चिंताजनक असल्याचे समोर आले. सरकारकडून अंतर्गत पातळीवर मानली जाणारी 3 ppm मर्यादा लक्षात घेतल्यास राजस्थानातील काही नमुन्यांमध्ये 570 ppm, तर मध्य प्रदेशातील नमुन्यांमध्ये 550 ppmपर्यंत क्लोराइड आढळल्याचा दावा करण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेश आणि आंध्र प्रदेशातील काही नमुन्यांमध्ये पाण्याचे प्रमाणही निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचे वृत्त आहे. मात्र, हे सर्व नमुने देशभरातील पेट्रोलचे प्रतिनिधित्व करतात असे समजणे योग्य ठरणार नाही.
इंधनात जास्त प्रमाणात पाणी किंवा काही अशुद्ध घटक असल्यास वाहनाच्या इंधन प्रणालीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः आधुनिक वाहनांमधील फ्युएल इंजेक्टर, इंधन टाकी आणि इतर घटकांवर गंज किंवा कार्यक्षमतेशी संबंधित समस्या निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे वाहनधारकांनी केवळ पेट्रोलचा प्रकारच नव्हे, तर इंधनाची गुणवत्ता आणि विश्वासार्ह पंप याकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे.
इंधनाच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पेट्रोल पंपांच्या भूमिगत टाक्यांमध्ये पाणी शिरले आहे का, याची तपासणी अधिक वारंवार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार देशभरातील सुमारे 88,995 डीलर्सच्या ठिकाणी वॉटर-इन्ग्रेशन टेस्टिंग दिवसातून 8 ते 12 वेळा करण्याची व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. पुरवठा साखळीपासून पेट्रोल पंपापर्यंत इंधनाची गुणवत्ता कायम ठेवणे हा या मोहिमेचा प्रमुख उद्देश आहे.
E20 पेट्रोलच्या गुणवत्तेबाबत वाहन उत्पादकांनी यापूर्वीच चिंता व्यक्त केली होती. काही वाहनांमध्ये इंधनाशी संबंधित घटकांवर अशुद्धींचा परिणाम होऊ शकतो, असे उद्योग क्षेत्राचे म्हणणे आहे. याच पार्श्वभूमीवर सरकार E20 मधील क्लोराइडसारख्या दूषित घटकांसाठी अधिक स्पष्ट आणि कडक गुणवत्ता मानके तयार करण्याच्या दिशेने पुढे जात आहे. BISच्या माध्यमातून अशा मानकांना अधिक औपचारिक स्वरूप देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे वृत्त आहे.
या घडामोडींचा अर्थ प्रत्येक E20 पेट्रोल खराब आहे असा होत नाही. वाहनधारकांनी अधिकृत आणि विश्वासार्ह पेट्रोल पंपावरूनच इंधन घेणे, बिल जपून ठेवणे आणि वाहनात अचानक इंजिन मिसफायरिंग, स्टार्ट होण्यास त्रास, असामान्य आवाज किंवा कामगिरीत घट जाणवल्यास अधिकृत सर्व्हिस सेंटरमध्ये तपासणी करून घेणे योग्य ठरेल. दरम्यान, सरकारची गुणवत्ता तपासणी मोहीम आणि 2,573 पंपांवरील कारवाई यामुळे E20 पेट्रोलच्या गुणवत्तेवर लक्ष अधिक केंद्रित झाले आहे. भविष्यात कठोर गुणवत्ता मानके लागू झाल्यास वाहनधारकांचा इंधनावरील विश्वास वाढण्यास मदत होऊ शकते.