  • Marathi News
  • Buisness Idea: EV चार्जिंग पॉइंट लावून करा लाखोंची कमाई; किती येतो खर्च? कुठे करायचा अर्ज? A टू Z माहिती!

Buisness Idea: EV चार्जिंग पॉइंट लावून करा लाखोंची कमाई; किती येतो खर्च? कुठे करायचा अर्ज? A टू Z माहिती!

EV Charging Buisness: आज इलेक्ट्रिक वाहने (EV) वेगाने लोकप्रिय होत आहेत. त्यामुळे EV चार्जिंग स्टेशन बसवणे हा सोपा आणि स्थिर व्यवसाय बनलाय. यासाठी काय प्रक्रिया असते? कशी कमाई होते? सविस्तर जाणून घेऊया. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 19, 2026, 07:58 PM IST
Buisness Idea: EV चार्जिंग पॉइंट लावून करा लाखोंची कमाई; किती येतो खर्च? कुठे करायचा अर्ज? A टू Z माहिती!
ईव्ही चार्जिंग पॉइंट व्यवसाय

EV Charging Buisness: आज इलेक्ट्रिक वाहने (EV) वेगाने लोकप्रिय होत आहेत. त्यामुळे EV चार्जिंग स्टेशन बसवणे हा सोपा आणि स्थिर व्यवसाय बनलाय. ज्यांच्याकडे रिकामी जमीन आहे, त्यांना यातून रोज कमाई करता येईल. एकदा स्टेशन सुरू झाले की, दररोज वाहने चार्जिंगसाठी येतात आणि पैसा मिळतो. पण सुरू करण्यापूर्वी खर्च, नियम आणि अर्ज प्रक्रिया नीट समजून घ्या, नाहीतर अडचणी येऊ शकतात. हा व्यवसाय भविष्यात चांगला वाढणार आहे.

जमीन आणि सुविधा काय लागतील?

50 ते 100 चौरस यार्ड रिकामी जमीन हवी. ती आपल्या नावावर असावी किंवा किमान 10 वर्षांची भाडेपट्टा (लीज) असावी. 24 तास वीज पुरवठा असणे खूप महत्वाचे आहे. वाहनांची ये-जा सोपी व्हावी म्हणून पार्किंग, पिण्याचे पाणी, शौचालय, विश्रांती कक्ष आणि अग्निशमन यंत्रणा असावी. वन विभाग, अग्निशमन आणि महानगरपालिकेकडून NOC (परवानगी) घ्यावी लागते. सर्व गोष्टी व्यवस्थित ठेवल्यास ग्राहकांना सोयीस्कर वाटेल.

अर्ज कुठे आणि कसा करावा?

अर्ज दोन मार्गांनी करता येतो. सरकारी पातळीवर राष्ट्रीय महामार्ग आणि वाहतूक विभागात जमीन आणि इतर कागदपत्रे घेऊन अर्ज करावा. दुसरा मार्ग म्हणजे खाजगी कंपन्यांचे फ्रँचायझी घ्या. या कंपन्या सेटअप, उपकरणे आणि तांत्रिक मदत देतात. ज्यांना सोपे आणि मार्गदर्शन हवे त्यांच्यासाठी फ्रँचायझी चांगले. दोन्ही मार्गांनी परवानग्या घेतल्यास स्टेशन लवकर सुरू होते.

योग्य ठिकाण 

राष्ट्रीय महामार्ग किंवा वाहतूक मार्गाजवळ जमीन निवडा, जेणेकरून वाहने सहज येऊ शकतील. सर्व नियम पाळा, सुविधा पुरवा आणि देखभाल नीट करा. सुरुवातीला थोडा वेळ लागेल, पण एकदा स्टेशन प्रसिद्ध झाले की रोजची कमाई सुरू होईल. या व्यवसायातून स्थिर उत्पन्न मिळते आणि EV युगात भविष्य उज्ज्वल आहे. योग्य नियोजनाने कोणालाही यश मिळू शकते.

सेटअपसाठी किती गुंतवणूक लागेल?

एक EV चार्जिंग स्टेशन बसवण्यासाठी 15 ते 20 लाख रुपये खर्च येतो. हे स्टेशन किती मोठे आहे त्यावर अवलंबून आहे. सुरुवातीला जमीन, उपकरणे आणि परवानग्या यासाठी पैसे लागतात. एकदा गुंतवणूक झाली की, स्टेशन चालू राहिले की रोजचे उत्पन्न सुरू होते. छोट्या गुंतवणुकीतही चांगला नफा मिळतो, पण खर्च नीट मोजून सुरू करा. 

किती कमाई होऊ शकते?

चार्जिंग पॉइंटची कमाई वापरावर अवलंबून असते. जितके जास्त वाहने चार्जिंग करतील, तितकी जास्त कमाई. मध्यम क्षमतेच्या स्टेशनमधून महिन्याला लाखांपर्यंत कमाई होऊ शकते. स्टाफची पगार, देखभाल आणि विजेचा खर्च काढल्यानंतरही चांगला नफा राहतो. ही रोजची कमाईची संधी आहे. फक्त जागा चांगली आणि सुविधा व्यवस्थित ठेवा, मग पैसा नियमित येत राहील.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

