Buisness Idea: EV चार्जिंग पॉइंट लावून करा लाखोंची कमाई; किती येतो खर्च? कुठे करायचा अर्ज? A टू Z माहिती!

EV Charging Buisness: आज इलेक्ट्रिक वाहने (EV) वेगाने लोकप्रिय होत आहेत. त्यामुळे EV चार्जिंग स्टेशन बसवणे हा सोपा आणि स्थिर व्यवसाय बनलाय. ज्यांच्याकडे रिकामी जमीन आहे, त्यांना यातून रोज कमाई करता येईल. एकदा स्टेशन सुरू झाले की, दररोज वाहने चार्जिंगसाठी येतात आणि पैसा मिळतो. पण सुरू करण्यापूर्वी खर्च, नियम आणि अर्ज प्रक्रिया नीट समजून घ्या, नाहीतर अडचणी येऊ शकतात. हा व्यवसाय भविष्यात चांगला वाढणार आहे.
50 ते 100 चौरस यार्ड रिकामी जमीन हवी. ती आपल्या नावावर असावी किंवा किमान 10 वर्षांची भाडेपट्टा (लीज) असावी. 24 तास वीज पुरवठा असणे खूप महत्वाचे आहे. वाहनांची ये-जा सोपी व्हावी म्हणून पार्किंग, पिण्याचे पाणी, शौचालय, विश्रांती कक्ष आणि अग्निशमन यंत्रणा असावी. वन विभाग, अग्निशमन आणि महानगरपालिकेकडून NOC (परवानगी) घ्यावी लागते. सर्व गोष्टी व्यवस्थित ठेवल्यास ग्राहकांना सोयीस्कर वाटेल.
अर्ज दोन मार्गांनी करता येतो. सरकारी पातळीवर राष्ट्रीय महामार्ग आणि वाहतूक विभागात जमीन आणि इतर कागदपत्रे घेऊन अर्ज करावा. दुसरा मार्ग म्हणजे खाजगी कंपन्यांचे फ्रँचायझी घ्या. या कंपन्या सेटअप, उपकरणे आणि तांत्रिक मदत देतात. ज्यांना सोपे आणि मार्गदर्शन हवे त्यांच्यासाठी फ्रँचायझी चांगले. दोन्ही मार्गांनी परवानग्या घेतल्यास स्टेशन लवकर सुरू होते.
राष्ट्रीय महामार्ग किंवा वाहतूक मार्गाजवळ जमीन निवडा, जेणेकरून वाहने सहज येऊ शकतील. सर्व नियम पाळा, सुविधा पुरवा आणि देखभाल नीट करा. सुरुवातीला थोडा वेळ लागेल, पण एकदा स्टेशन प्रसिद्ध झाले की रोजची कमाई सुरू होईल. या व्यवसायातून स्थिर उत्पन्न मिळते आणि EV युगात भविष्य उज्ज्वल आहे. योग्य नियोजनाने कोणालाही यश मिळू शकते.
एक EV चार्जिंग स्टेशन बसवण्यासाठी 15 ते 20 लाख रुपये खर्च येतो. हे स्टेशन किती मोठे आहे त्यावर अवलंबून आहे. सुरुवातीला जमीन, उपकरणे आणि परवानग्या यासाठी पैसे लागतात. एकदा गुंतवणूक झाली की, स्टेशन चालू राहिले की रोजचे उत्पन्न सुरू होते. छोट्या गुंतवणुकीतही चांगला नफा मिळतो, पण खर्च नीट मोजून सुरू करा.
चार्जिंग पॉइंटची कमाई वापरावर अवलंबून असते. जितके जास्त वाहने चार्जिंग करतील, तितकी जास्त कमाई. मध्यम क्षमतेच्या स्टेशनमधून महिन्याला लाखांपर्यंत कमाई होऊ शकते. स्टाफची पगार, देखभाल आणि विजेचा खर्च काढल्यानंतरही चांगला नफा राहतो. ही रोजची कमाईची संधी आहे. फक्त जागा चांगली आणि सुविधा व्यवस्थित ठेवा, मग पैसा नियमित येत राहील.