भारताने रशियाकडून तेल खरेदी थांबवली? कोणत्या देशाकडून तेल खरेदी करणार? भारत सरकारचा मोठा खुलासा; जगाच्या अर्थव्यवस्थेत खळबळ माजवणारी घडामोड!

India US Trade Deal: अमेरिकेच्या व्यापार करारानंतर, रशियाच्या तेल खरेदीवरील बंदी दूर करण्याचे भारतासमोर आता मोठे आव्हान आहे. रशियन तेल आयातीवरील संपूर्ण बंदी पाळण्यासाठी भारतीय रिफायनरीजना आता बंद कालावधीची आवश्यकता आहे. खरंच, जर रशियाकडून तेल आयात पूर्णपणे थांबली तर या कंपन्या त्यांनी खरेदी केलेले तेल मार्चपर्यंतच पुरवू शकतील. म्हणूनच, जर सरकारने थांबण्याचा आदेश दिला तर त्यांना या संक्रमण कालावधीची आवश्यकता असेल. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी थांबवली आहे का? भारत कोणत्या देशाकडून तेल खरेदी करणार? याबात भारत सरकाने मोठे खुलासे केले आहे.
रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, भारतीय रिफायनर्सनी फेब्रुवारीमध्ये तेल टँकरसाठी कार्गो बुक केले होते, जे मार्चमध्येच येतील. त्यामुळे या कंपन्यांना त्यांनी आधीच स्वाक्षरी केलेले करार पूर्ण करण्यासाठी मार्चपर्यंत मुदतवाढ आवश्यक आहे.
भारत-अमेरिका व्यापार करारात एक महत्त्वाची अट समाविष्ट आहे. या अटीनुसार भारत रशियाकडून तेल आयात पूर्णपणे थांबवेल. या करारानुसार, अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवरील 50 टक्के कर 18 टक्के पर्यंत कमी केला आहे. भारताला आता रशियाऐवजी अमेरिका आणि त्याच्या नियंत्रित व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करावे लागेल.
भारत रशियाकडून कच्चे तेल सवलतीच्या दरात खरेदी करत होता.
2022 मध्ये युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू झाल्यापासून भारत रशियाकडून सवलतीच्या दरात कच्च्या तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. यामुळे अमेरिकेने रशियाचे तेल खरेदी करण्यासाठी भारतावर कडक कर लादण्यास प्रवृत्त केले. रशियाने युक्रेनला तेल विकावे आणि त्याद्वारे युद्धाला निधी द्यावा अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला की त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सांगितले की त्यांनी रशियाकडून तेल खरेदी थांबवण्याचे मान्य केले आहे. ते आता अमेरिका आणि व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करतील. रशियाकडून नव्हे तर या देशांकडून आयात वाढली आहे. आकडेवारीनुसार, अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे डिसेंबर 2025 मध्ये रशियाकडून भारताची तेल आयात गेल्या दोन वर्षातील सर्वात कमी पातळीवर आली. त्यावेळी, गेल्या ११ महिन्यांत पेट्रोलियम निर्यातदार देशांच्या संघटनेत (OPEC) ओपेकचा वाटा वाढला होता.
अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे रशियाकडून त्यांची खरेदी आधीच कमी करण्यात आली आहे, त्यामुळे भारतीय रिफायनरीज आता मध्य पूर्व, आफ्रिकन आणि दक्षिण अमेरिकन देशांमधून कच्च्या तेलाची खरेदी वाढवत आहेत.