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'लाखो नागरिकांचा मतदानाचा अधिकार हिरावून घेणारी कोणतीही...', SIR वर जस्टीस भुयान स्पष्टच बोलले; ज्ञानेश कुमारांविरोधात आज सुप्रीम कोर्टात पहिल्यांदाच सुनावणी

एसआयआरअंतर्गत घेतलेले 14 निर्णय रद्द करण्याची याचिकेत मागणी ज्ञानेश कुमार यांच्यावर खटला चालवावा असं सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमध्ये म्हटलं आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 05, 2026, 08:02 AM IST|Updated: Oct 05, 2026, 08:02 AM IST
'लाखो नागरिकांचा मतदानाचा अधिकार हिरावून घेणारी कोणतीही...', SIR वर जस्टीस भुयान स्पष्टच बोलले; ज्ञानेश कुमारांविरोधात आज सुप्रीम कोर्टात पहिल्यांदाच सुनावणी
Image Credit: आज सुप्रीम कोर्टात होणार सुनावणी (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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