'लाखो नागरिकांचा मतदानाचा अधिकार हिरावून घेणारी कोणतीही...', SIR वर जस्टीस भुयान स्पष्टच बोलले; ज्ञानेश कुमारांविरोधात आज सुप्रीम कोर्टात पहिल्यांदाच सुनावणी

सुप्रीम कोर्टात आज मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. एसआयआर म्हणजेच मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनासंदर्भात 14 निर्णय इतर दोन निवडणूक आयुक्तांच्या संमतीशिवाय घेतल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. एसआयआरअंतर्गत घेतलेले 14 निर्णय रद्द करण्याची याचिकेत मागणी ज्ञानेश कुमार यांच्यावर खटला चालवावा आणि मतदारांची नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेची एसआयटी चौकशी करण्याची मागणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. दरम्यान या सुनावणी आधीच न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना, लाखो नागरिकांचा मतदानाचा अधिकार हिरावून घेणारी कोणतीही प्रक्रिया समर्थनीय नाही, असं स्पष्ट मत व्यक्त केलं आहे. एसआयआर वादाच्या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांनी केलेल्या या विधानाला विशेष महत्त्व प्राप्त झालं आहे.
न्यायमूर्ती भुयान यांनी एसआयआरसंदर्भातील सध्याच्या गोंधळावर नाराजी व्यक्त करताना, कोणतेही न्यायालय अशा प्रक्रियेचे समर्थन करू शकत नाही असं म्हटलं आहे. भारतीय नागरिकाचा मतदानाचा अधिकार हा संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा अविभाज्य भाग आहे," असं न्यायमूर्ती भुया म्हणालेत. हैदराबादमध्ये एका कार्यक्रमात बोलताना न्यायमूर्ती भुयान यांनी हे विधान केलं. "नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवणारी कोणतीही प्रक्रिया ही मुळातच मनमानी स्वरूपाची असेल आणि ती संविधानाच्या कलम 14 व 326 चे उल्लंघन करणारी ठरेल, असे भुयान म्हणाले.
19 व्या 'नालसार-न्यायमूर्ती बी.आर. साहनी मेमोरियल मूट कोर्ट स्पर्धा 2026' च्या समारोपप्रसंगी बोलताना न्यायमूर्ती भुयान यांनी अधोरेखित केले की, मतदानाचा अधिकार हा केवळ वैधानिक अधिकार नसून तो कलम 326 मधून प्राप्त झालेला घटनात्मक अधिकार आहे. हे कलम प्रौढ मताधिकाराच्या आधारावर लोकसभा आणि राज्य विधानसभेच्या निवडणुकांची हमी देते.
न्यायमूर्ती भुयान यांनी सांगितले की, भारतीय संविधानात नागरिकांचे दोन वर्ग – मतदान करण्याचा अधिकार असलेले आणि तो अधिकार नसलेले – अशी संकल्पना अभिप्रेत नाही. ज्या प्रक्रियेमुळे लाखो भारतीय नागरिक मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहतात आणि परिणामी त्यांना स्वतःच्याच देशात दुय्यम दर्जाचे नागरिक बनावे लागते, अशी कोणतीही प्रक्रिया घटनात्मक रचनेचे उल्लंघन करणारी ठरेल, असे त्यांनी नमूद केले. ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीआधीच न्यायमूर्ती भुयान यांनी परखड मत व्यक्त केल्याने आता सुप्रीम कोर्टात नेमकं काय भूमिका घेतलं याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.