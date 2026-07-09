/पक्षाच्या फंडातून खरेदी केलं विमान; नंतर पक्षाचे अध्यक्ष तेच विमान भाड्याने घेऊन फिरत होते; हा मोठा पक्ष ED च्या कचाट्यात! अधिकारी चक्रावले

पक्षातील बंडखोरी आणि फुटीमुळे तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी आधीच अनेक आव्हानांचा सामना करत असताना आता आणखी एका वादात अडकताना दिसत आहेत. एका आलिशान विमान आणि हेलिकॉप्टरच्या खरेदीसाठी तृणमूल काँग्रेसने (TMC) निधी पुरवला आणि नंतर तीच विमाने भाडेतत्त्वावर (लीजवर) घेतली असल्याचं समोर आलं आहे. बंगाली वृत्तपत्र 'आनंदबाजार पत्रिका'च्या वृत्तानंतर आता अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाच्या बँक खात्यांसंदर्भात सक्तवसुली संचालनालय (ED) करत असलेल्या मनी लाँड्रिंगच्या चौकशीदरम्यान हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. ईडीने टीएमसीची तीन बँक खाती गोठवली आहेत, ज्यामध्ये एकूण 440 कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत.
बंगाली वृत्तपत्र 'आनंदबाजार पत्रिका'नुसार, केअरवेल एव्हिएशनने अभिषेक बॅनर्जी यांच्यासारख्या टीएमसीच्या वरिष्ठ नेत्यांसह व्हीव्हीआयपींना चार्टर सेवा पुरवली होती. एका निवेदनात, ईडीने नमूद केलं आहे की, पक्षाच्या निधीतून खरेदी केलेली एम्ब्रेअर 600 विमाने आणि ऑगस्टा हेलिकॉप्टर्स नंतर स्वतः टीएमसीलाच भाड्याने देण्यात आली होती. विमानांच्या नावावर मोठ्या प्रमाणात रक्कम हस्तांतरित करण्यात आली होती.
हे प्रकरण कोलकातास्थित 'केअरवेल एव्हिएशन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड' या आघाडीच्या एव्हिएशन मॅनेजमेंट (विमानन व्यवस्थापन) कंपनीशी संबंधित आहे, जिथे ईडीने छापे टाकले आहेत. या कंपनीची स्थापना 2021 मध्ये झाली. याच वर्षी टीएमसी तिसऱ्यांदा सत्तेवर आली. ईडीने दिलेल्या माहितीनुसार, एप्रिल 2023 ते जून 2026 या कालावधीत टीएमसीच्या बँक खात्यांतून 'केअरवेल एव्हिएशन'कडे 160 कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले. त्यानंतर, या कंपनीने 82.96 कोटी रुपये अन्य एका नव्याने स्थापन झालेल्या कंपनीकडे वळवले.
ईडीचा आरोप आहे की, टीएमसीकडून मिळालेल्या या निधीचा वापर करून 'केअरवेल'ने 112 कोटी रुपये खर्च करून एक आलिशान बिझनेस जेट (एम्ब्रेअर 600) आणि 'ऑगस्टा 109 एसपी' (Agusta 109 SP) हे हेलिकॉप्टर खरेदी केले.
टीएमसीने (TMC) स्वतःच्या निधीतून खरेदी केलेली विमानेच भाडेतत्त्वावर घेतली होती का? यामुळे हे प्रकरण रंजक ठरत आहे. याच गोष्टीने ईडीचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. हेलिकॉप्टर आणि एम्ब्रेअर जेट (Embraer jet) तृणमूल काँग्रेसला भाडेतत्त्वावर देण्यात आल्याचं ईडीच्या निदर्शनास आलं आहे. पक्षाकडून हस्तांतरित केलेल्या निधीचा वापर करून 'केअरवेल'ने (Carewell) ही विमाने खरेदी केल्यानंतर ही प्रक्रिया घडली.
खरेदीसाठी निधी हस्तांतरित करणे हा सुरुवातीचा मुद्दा असला, तरी आता खरेदी केलेल्या विमानांच्या भाडेतत्त्वावरील व्यवहाराबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत; ईडीचा संपूर्ण तपास याच मुद्द्याभोवती फिरत आहे. प्राप्त माहितीनुसार, हेलिकॉप्टर आणि एम्ब्रेअर जेट या दोन्ही गोष्टी तृणमूल काँग्रेसला भाडेतत्त्वावर देण्यात आल्या होत्या.