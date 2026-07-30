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ED ची सर्वात मोठी कारवाई! 25 ठिकाणी धाडी, घरात नोटांचा भलामोठा ढीग, व्यापाऱ्याने दरवाजा बंद केल्याने शिडीवरुन पोहोचले घरात

कोळशाच्या बेकायदेशीर व्यापाराशी संबंधित प्रकरणांच्या संदर्भात ईडीने धनबादमधील दोन डझनहून अधिक ठिकाणी छापे टाकले. झरियामध्ये एका व्यावसायिकाच्या घरात प्रवेश करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना शिडीचा वापर करावा लागला.

Written ByShivraj Yadav
Published: Jul 30, 2026, 09:11 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 09:11 AM IST
ED ची सर्वात मोठी कारवाई! 25 ठिकाणी धाडी, घरात नोटांचा भलामोठा ढीग, व्यापाऱ्याने दरवाजा बंद केल्याने शिडीवरुन पोहोचले घरात
Image Credit: ईडीचा झारखंड कोळसा माफियावर सर्वात मोठा छापा !!!

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

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ED ची सर्वात मोठी कारवाई! 25 ठिकाणी धाडी, घरात नोटांचा भलामोठा ढीग, व्यापाऱ्याने दरवाजा बंद केल्याने शिडीवरुन पोहोचले घरात
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