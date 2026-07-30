/ED ची सर्वात मोठी कारवाई! 25 ठिकाणी धाडी, घरात नोटांचा भलामोठा ढीग, व्यापाऱ्याने दरवाजा बंद केल्याने शिडीवरुन पोहोचले घरात

सक्तवसुली संचलनालयाने (ED) कोळसा माफियांविरोधातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई केली आहे. ईडीच्या कारवाईमुळे 'ब्लॅक डायमंड'ची राजधानी किंवा कोळसा राजधानी म्हणून ओळखले जाणारे झारखंडमधील धनबाद शहर चर्चेत आलं आहे. शहरातील बेकायदेशीर कोळसा खाणकाम, खंडणीखोरी, अनधिकृत कर वसुली आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणी ईडीने प्रमुख कोळसा व्यापारी आणि आउटसोर्सिंग कंत्राटदारांशी संबंधित 30 हून अधिक ठिकाणी एकापाठोपाठ एक धाडी टाकल्या आहेत. या कारवाईत बीसीसीएल (BCCL) चे प्रमुख आउटसोर्सिंग कंत्राटदार लाल बाबू सिंग (एलबी सिंग), कोळसा व्यापारी अनिल गोयल आणि त्यांचे सहकारी यांच्याशी संबंधित 600 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीची मालमत्ता व कागदपत्रे उघडकीस आली आहेत.
मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत सुरू असलेला हा तपास, कथित अवैध कोळसा खाणकामातून मिळालेल्या पैशांचा माग काढणे आणि संशयित सिंडिकेटमागील आर्थिक नेटवर्क उद्ध्वस्त करण्यावर केंद्रित आहे.
धनबादमधील सरायढेला, कटरास, झरिया आणि बँक मोड यांसारख्या भागांत पहाटेच्या वेळी ईडीच्या (ED) रांची विभागीय पथकाने एकाच वेळी छापे टाकले, ज्यामुळे संपूर्ण कोळसा पट्ट्यात खळबळ उडाली. या कारवाईदरम्यान, एल.बी. सिंग यांच्याशी संबंधित ठिकाणांवरून बेकायदेशीर कमाईचे धक्कादायक पुरावे हाती लागले आहेत. 160 कोटी रुपयांचे म्युच्युअल फंड्स गोठवण्यात आले असून, 600 कोटी रुपयांहून अधिक मूल्याची 'बेनामी' मालमत्ताही निदर्शनास आली आहे.
600 crores seized by ED on raid on some coal mafia in Jharkhand. It’s not possible without collusion of politicians, bureaucrats & mafias.— Ra_Bies 3.0 (@Ra_Bies) July 29, 2026
But remember July 31 is due date of filing of your income tax returns, else you’d be penalised pic.twitter.com/aEmH6lUcPO
छाप्यांदरम्यान 200 हून अधिक स्थावर मालमत्तांशी संबंधित कागदपत्रं सापडली आहेत. यामध्ये भूखंड, व्यावसायिक संकुलं आणि खाणकामातील शेअर्सचा समावेश असून त्यांचे अंदाजित मूल्य 500 ते 600 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. याव्यतिरिक्त, संबंधित ठिकाणांवरून 1.02 कोटी रुपयांहून अधिकची बेहिशोबी रोकड, डिजिटल उपकरणे आणि डझनभर बँक खात्यांशी संबंधित कागदपत्रे जप्त करण्यात आली.
धनबादमधील कोळसा माफियांचा इतिहास काही नवीन नाही. 1970 च्या दशकात बीसीसीएल (BCCL) चे राष्ट्रीयीकरण झाल्यापासूनच येथे बेकायदेशीर उत्खनन आणि विविध सिंडिकेट्सचे वर्चस्व राहिलं आहे. 1970 ते 2000 हा काळ बाहुबलीच्या वर्चस्वाचा काळ होता. बी.पी. सिन्हा यांच्यापासून ते ‘सिंग मॅन्शन’चे सूर्यदेव सिंग यांच्यापर्यंत, धनबादने अशा ‘बाहुबली’ नेत्यांचा काळ पाहिला, जिथे कोळसा खाणींवरील नियंत्रणासाठी होणारे रक्तरंजित टोळीयुद्ध ही एक सामान्य बाब होती. ‘गँग्स ऑफ वासेपूर’ या चित्रपटाची पटकथा याच पार्श्वभूमीतून आकारास आली.
2000 नंतर, खाणींवर पूर्वी वर्चस्व गाजवणार्या बाहुबलींची जागा 'आउटसोर्सिंग कंपन्यांनी' घेतली. एल.बी. सिंग आणि अनिल गोयल यांच्यासारख्या व्यक्तींनी सरकारी खाणींचे कंत्राट मिळवले आणि पडद्यामागून बेकायदेशीर उत्खनन व खंडणी वसुलीचे समांतर जाळे चालवण्यास सुरुवात केली. कोळसा चोरी आणि समांतर अर्थव्यवस्थेबाबत 'झिरो-टॉलरन्स' धोरण स्वीकारण्याच्या केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या आदेशानंतर ईडीने ही कारवाई सुरू केली.
गुन्ह्यातून मिळवलेल्या उत्पन्नातून निर्माण केलेली मालमत्ता जप्त करणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. 600 कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची जप्ती धनबादमधील कोळसा सिंडिकेटची व्याप्ती आणि त्यांची खोलवर झालेली मुळे दर्शवते. ईडीची ही कारवाई धनबादच्या इतिहासातील कोळसा माफियांसाठी एक जबरदस्त आणि कंबर मोडणारी ठरणारी कारवाई ठरली आहे.
ईडीला कारवाईदरम्यान, लोयाबाद येथे महिलांच्या विरोधाचा सामना करावा लागला, तर झरियाच्या शिमला बहाल भागात एका कोळसा व्यापाऱ्याच्या घरात प्रवेश करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना शिडीचा वापर करावा लागला.
शिमला बहाल येथे कोळसा व्यापारी कुंभनाथ सिंह यांचे मेहुणे रणजीत सिंह यांच्या निवासस्थानीही छापा टाकण्यात आला. रणजीत सिंह यांनी घर आतून बंद करून घेतल्यामुळे, ईडीच्या अधिकाऱ्यांना घरात प्रवेश करण्यासाठी शिडीचा वापर करावा लागला. त्यानंतर पथकाने घरात प्रवेश करून तपास सुरू केला.