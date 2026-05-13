/भारतासाठी कच्च्या तेलापेक्षा खाद्यतेलाचे संकट जास्त धोकादायक का आहे? कारण अत्यंत शॉकिंग! जेवणात तेलाचा वापर कमी करावा लागणार

भारतात कच्च्या तेलाचे संकट निर्माण झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधन बचतीचे आवाहन केले आहे. दुसरीकडे कच्च्यातेलासह खाद्यतेलाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. खाद्यतेलाचे संकट भारतासाठी जास्त धोकादायक ठरु शकते.
Shortage Of Cooking Oil India : इराण आणि अमेरिका इस्त्रायल युद्धाचा सर्वात मोठा परिणाम इंधन पुरवठ्यावर झाला आहे. कच्च्या तेलाची वाहतूक थांबल्यामुळे जगभरात भीषण इंधन टंचाई निर्माण झाली आहे. भारताला देखील इंधन टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधन बचतीचे आवाहन केले आहे. भारतात कच्च्या तेलासह खाद्यतेलाचाही तुटवडा निर्माण झाला आहे. भारतासाठी कच्च्या तेलापेक्षा खाद्यतेलाचे संकट जास्त धोकादायक आहे. यामागचे कारण देखील अत्यंत शॉकिंग आहे. याचा परिणाम थेट रोजच्या जेवणार होणार आहे. जेवणात तेलाचा वापर कमी करावा लागू शकतो.
भारताचा सर्वाधिक पैसा हा तेल खरेदीवर खर्च होतो. वाहने आणि उद्योगांसाठी कच्चे तेल लागते. भारत मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आयात करते. फक्त कच्च तेलच नाहीत अन्न पदार्थ बनवण्यासाठी लागणारे खाद्यतेल देखील भारताला मोठ्या प्रमाणात आयात करावे लागते. यामुळे भारताला सध्या कच्चे तेल आणि खाद्यतेल अशा दुहेरी समस्येवर तोडगा काढावा लागत आहे.
भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी जवळपास 88 टक्के कच्चे तेल परदेशातून आयात करते. 2025-26 या आर्थिक वर्षात भारताने सुमारे 121.8 अब्ज डॉलर्स किमतीचे कच्चे तेल खरेदी केले. परंतु गेल्या काही वर्षांत भारताने तेल खरेदी धोरण लक्षणीयरीत्या मजबूत केले आहे. युक्रेन युद्धानंतर जेव्हा पाश्चात्य देशांनी रशियावर निर्बंध लादले, तेव्हा भारताने स्वस्त रशियन तेलाचा फायदा घेतला. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत रशिया भारतासाठी एक खूप छोटा पुरवठादार होता, पण आता तो कच्च्या तेलाचा सर्वात मोठा पुरवठादार बनला आहे. भारताने केवळ तेल खरेदी करण्याची पद्धतच बदलली नाही, तर आपल्या पुरवठ्याचे पर्यायही वाढवले आहेत. यामुळे पश्चिम आशियावरील त्याचे अवलंबित्व काही प्रमाणात कमी झाले आहे.
भारताने केवळ पुरवठादार बदलण्यापुरते स्वतःला मर्यादित ठेवलेले नाही. भारताने विशाखापट्टणम, मंगळुरू आणि पदूर येथे सामरिक पेट्रोलियम साठे देखील तयार केले आहेत. आणीबाणीच्या परिस्थितीत भारत स्वतःच्या साठ्यांवर अवलंबून राहू शकतो. शिवाय, सुमारे 690 अब्ज डॉलर्सचा परकीय चलन साठा आयातीचा दबाव व्यवस्थापित करण्यास देखील मदत करतो. भारतीय रिफायनर्स आता कच्च्या तेलाच्या विविध ग्रेडवर प्रक्रिया करण्यास सक्षम आहेत. सरकार, परराष्ट्र मंत्रालय आणि तेल कंपन्या जागतिक परिस्थितीनुसार त्यांच्या खरेदी धोरणांमध्ये बदल करण्यासाठी एकत्र काम करू शकतात. यामुळेच तज्ञांचा असा विश्वास आहे की, कच्च्या तेलाचे संकट कठीण असले तरी, भारताकडे त्याचा सामना करण्यासाठी संसाधने आहेत.
खाद्यतेलाचे संकट भारतासाठी अधिक धोकादायक मानले जात आहे. भारत आपल्या खाद्यतेलाच्या गरजेपैकी सुमारे 60 टक्के तेल आयात करतो. गेल्या वर्षी देशाने परदेशातून सुमारे 17.59 अब्ज डॉलर्स, म्हणजेच अंदाजे 1.61 लाख कोटी रुपयांचे खाद्यतेल खरेदी केले. सर्वात मोठी समस्या ही आहे की भारताला वेगवेगळ्या देशांकडून वेगवेगळ्या प्रकारचे तेल खरेदी करावे लागते. पाम तेल प्रामुख्याने इंडोनेशिया आणि मलेशियामधून, सोयाबीन तेल अर्जेंटिना आणि ब्राझीलमधून, तर सूर्यफूल तेल रशिया आणि युक्रेनमधून येते. याचा अर्थ असा की, केवळ एकाच देशातून पुरवठा वाढवून ही समस्या सोडवता येणार नाही. जर कोणत्याही एका प्रदेशात संकट निर्माण झाले, तर त्याचा थेट परिणाम भारताच्या स्वयंपाकघरावर होऊ शकतो.
जैवइंधन धोरण आणि रुपयाचे अवमूल्यन यामुळे दबाव वाढतोय
इंडोनेशिया आणि मलेशियासारखे देश आता बायोडिझेल उत्पादनासाठी पाम तेलाचा मोठा हिस्सा वापरत आहेत. इंडोनेशियाने 2025 मध्ये बी40 धोरण लागू केले. या धोरणाअंतर्गत डिझेलमध्ये 40 टक्के पाम तेल-आधारित इंधन मिसळले जात आहे. याचा अर्थ निर्यातीसाठी कमी तेल उपलब्ध होईल आणि भारतासारख्या देशांना महागड्या आयातीचा आधार घ्यावा लागेल. दुसरीकडे, रुपयाच्या अवमूल्यनानेही अडचणी वाढवल्या आहेत. मे 2026 मध्ये, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाने विक्रमी नीचांक गाठला. खाद्यतेल डॉलरमध्ये आयात केले जात असल्याने, रुपयाच्या अवमूल्यनाने भारताचे आयात बिल आणखी वाढवले आहे. यामुळेच खाद्यतेलाच्या किमतींचा सर्वसामान्य लोकांच्या खिशावर मोठा परिणाम होत आहे.
भारतात खाद्यतेलाच्या वापरामध्ये झालेल्या जलद वाढीमागे बदलत्या खाण्याच्या सवयी हे देखील एक प्रमुख कारण बनले आहे. 1960 च्या दशकात, एक सामान्य भारतीय वर्षाला 3 किलो तेल वापरायचा. आता हा आकडा जवळपास 20 किलोपर्यंत पोहोचला आहे. तज्ञांच्या अंदाजानुसार, 2028 पर्यंत भारत विकसित देशांइतकाच तेलाचा वापर करेल. वाढत्या उत्पन्नासोबत लोकांच्या खाण्याच्या सवयीही बदलल्या आहेत. तळलेले आणि प्रक्रिया केलेले पदार्थ जास्त प्रमाणात खाल्ले जात आहेत. आरोग्य तज्ञांच्या मते, तेलाच्या अतिसेवनामुळे लठ्ठपणा, मधुमेह आणि हृदयविकार वाढत आहेत. इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चने प्रति व्यक्ती वार्षिक अंदाजे 10 किलो तेलाच्या वापराची शिफारस केली आहे, परंतु प्रत्यक्ष वापर याच्या जवळपास दुप्पट आहे.
खाद्यतेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्णता वाढवण्याचे सरकाराचे प्रयत्न आहेत. 2024 मध्ये 'राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान' सुरू करण्यात आले. 2030-31 पर्यंत 72 टक्के स्वयंपूर्णतेचे उद्दिष्ट आहे. या प्रकल्पावर 10,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केला जाईल. मोहरी, सोयाबीन, सूर्यफूल आणि शेंगदाणे यांसारख्या पिकांचे उत्पादन वाढवण्यावर सरकार लक्ष केंद्रित करत आहे. नवीन बियाणे केंद्रे, साठवणूक युनिट्स आणि मूल्य साखळी समूह (व्हॅल्यू चेन क्लस्टर्स) स्थापन केले जात आहेत. तज्ज्ञांच्या मते ही सर्व व्यवस्था स्थापित होण्यास अनेक वर्ष लागू शकतात. तोपर्यंत भारताला आयात आणि जागतिक बाजारपेठेवर अवलंबून राहावे लागेल. भारतासमोरील खरे आव्हान आता केवळ पेट्रोल आणि डिझेल नसून खाद्यतेल आहे. देशाकडे कच्च्या तेलासाठी पर्याय आणि धोरणे आहेत, परंतु खाद्यतेलासाठीची लढाई अधिक दीर्घ आणि कठीण असल्याचे दिसत आहे.