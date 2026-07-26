CJP Protest: 'मुलींच्या प्रायव्हेट पार्टमध्ये दांडा...', पत्रकाराचा प्रश्न ऐकून शिक्षणमंत्री हडबडले!

दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे CJP आणि NEET परीक्षेतील कथित गैरव्यवहाराविरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलिस कारवाईवरून राजकीय वातावरण तापले आहे. या प्रकरणावर राजस्थानचे शिक्षणमंत्री मदन दिलावर यांनी प्रतिक्रिया देताना पोलिसांच्या कारवाईचे समर्थन केले. आंदोलनादरम्यान कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांनी आवश्यक ती कारवाई केली असून, त्यांनी मोठा संयम दाखवला, असे त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, पत्रकार परिषदेत महिला आंदोलकांवरील कथित अत्याचारांबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर त्यांनी थेट उत्तर देणे टाळल्याने या मुद्द्यावर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
जयपूरमध्ये माध्यमांशी बोलताना मदन दिलावर यांनी जंतर-मंतरवरील आंदोलनाचा संदर्भ देत सांगितले की, आंदोलनाच्या नावाखाली काही ठिकाणी कायदा व सुव्यवस्था बिघडवण्याचा प्रयत्न झाला. अशा परिस्थितीत दिल्ली पोलिसांनी केलेली कारवाई योग्य होती. त्यांच्या मते, पोलिसांनी परिस्थिती हाताळताना संयम बाळगला आणि आवश्यक त्या मर्यादेतच पावले उचलली.
पत्रकार परिषदेदरम्यान एका पत्रकाराने सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओंचा संदर्भ देत महिला आंदोलकांवरील कथित गैरवर्तनाबाबत प्रश्न विचारला. या संवेदनशील प्रश्नावर शिक्षणमंत्री काही क्षण अस्वस्थ दिसले आणि "याबाबत नंतर बोलू" असे म्हणत थेट उत्तर देणे टाळले. त्यांच्या या प्रतिक्रियेनंतर विरोधकांनी आणि विविध सामाजिक संघटनांनी टीका केली आहे. या आरोपांबाबत स्वतंत्र तपासाची मागणीही काही स्तरांतून करण्यात येत आहे.
मदन दिलावर यांनी दावा केला की, आंदोलनात सहभागी झालेल्या सर्वजण विद्यार्थी नव्हते. त्यांच्या मते, काही समाजविघातक आणि असामाजिक घटक आंदोलनात मिसळले होते. अशा व्यक्तींनी आंदोलनाचे स्वरूप बदलण्याचा आणि वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी काही लोकांवर देशविरोधी घोषणा दिल्याचाही आरोप केला, मात्र या दाव्यांची स्वतंत्र पुष्टी झालेली नाही.
केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी योग्य नसल्याचे मत दिलावर यांनी व्यक्त केले. त्यांनी सांगितले की, केंद्रीय मंत्र्यांबाबतचा निर्णय पक्षाचे वरिष्ठ नेतृत्व घेते. कोणत्याही दबावाखाली मंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याची गरज नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच राजस्थानातील पूर्वीच्या काँग्रेस सरकारच्या काळात झालेल्या पेपरफुटीच्या घटनांचाही उल्लेख करत विरोधकांवर टीका केली.
झालावाड जिल्ह्यातील पीपलोदी येथील शाळा इमारत दुर्घटनेबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर मदन दिलावर यांनी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांच्यासमोर आपण राजीनाम्याची तयारी दर्शवली होती, असे सांगितले. मुख्यमंत्री आदेश देतील तर आपण तत्काळ पद सोडू, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे, केंद्रीय नेतृत्वाने सांगितल्यास धर्मेंद्र प्रधानही निर्णय घेतील, असे त्यांनी नमूद केले.
दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलन, पोलिस कारवाई आणि त्यावर विविध नेत्यांच्या प्रतिक्रिया यामुळे हा विषय राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. एका बाजूला आंदोलक पोलिसांवर अत्याधिक बळाचा वापर केल्याचा आरोप करत आहेत, तर दुसरीकडे काही सत्ताधारी नेते कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी कारवाई आवश्यक होती, असे म्हणत आहेत. या प्रकरणातील आरोप, प्रत्यारोप आणि पोलिसांच्या भूमिकेबाबतची चौकशी यावर पुढील घडामोडींकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.