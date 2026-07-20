/धर्मेंद्र प्रधान अखेर राजीनामा देणार? CJP च्या आंदोलनादरम्यान अमित शाह यांच्या भेटीसाठी पोहोचले शिक्षणमंत्री

नीटमधील पेपरफुटीप्रकरणी कॉकरोच जनता पार्टीकडून (CJP) केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. सोमवारी सीजीपेचं आंदोलन चिघळलं असून, आंदोलक संसद भवनापर्यंत पोहोचले होते. यावेळी पोलिसांनी त्यांच्यावर अश्रुधुराच्या नळकांड्या सोडल्या. यादरम्यान एक महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान गृहमंत्री अमित शाह यांच्या भेटीसाठी पोहोचले आहेत. ही भेट नेमक्या कोणत्या कारणासाठी होत आहे हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.
पेपरफुटीच्या निषेधार्थ उपोषणावर बसलेले पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी सोमवारी आपलं उपोषण मागे घेतल्याची घोषणा केली. सोनम वांगचुक यांनी केलेल्या विनंतीनंतर अभिजीत दीपके यांनीही आपलं उपोषण मागे घेतलं. यादरम्यान धर्मेंद्र प्रधान आपल्या पदाचा राजीनामा देणार की नाही, याबाबत कोणतीही माहिती नाही. विशेष म्हणजे, CJP आंदोलक संसदेच्या अगदी जवळ पोहोचले होते. पोलिसांनी लाठीचार्ज आणि अश्रुधुराच्या नळकांड्यांचा वापर केला.
Please don’t shoot at our country’s youth.— Cockroach Janta Party (@CJP_for_India) July 20, 2026
They just want accountability for students dying because of govt incompetence!
How can this be the response? pic.twitter.com/r5bSkBMA5R
संसदेच्या मोर्चात सामील होण्यासाठी जंतर मंतरला पोहोचण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अनेक आंदोलकांनी शास्त्री भवनजवळील बॅरिकेड्स तोडण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर सुरक्षा दलांनी आंदोलकांना नियंत्रणात आणण्यासाठी अश्रुधूर सोडला. काही ठिकाणी लाठीचार्जचाही वापर करण्यात आला. खबरदारीचा उपाय म्हणून जनपथ, पटेल चौक, राजीव चौक, सेंट्रल सेक्रेटरीएट आणि सेवा तीर्थ मेट्रो स्थानकांवरील प्रवेश प्रतिबंधित करण्यात आला आणि दरवाजे बंद करण्यात आले, त्यामुळे अनेक प्रवासी आत अडकून पडले.
अभिजीत दिपके ने जंतर-मंतर पर अपनी भूख हड़ताल खत्म की।— Cockroach Janta Party (@CJP_for_India) July 20, 2026
जय हो। pic.twitter.com/DPIgG1wEg3
अभिजीत दीपके आणि सोनम वांगचुक हे धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत होते. दरम्यान, अभिजीत यांनी सोमवारी आपलं उपोषण संपवलं. त्यांच्यासोबत इतर अनेक तरुणही उपोषणावर होते.