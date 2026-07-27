'विद्यार्थ्यांनी Bagless यावं' ऐवजी 'Backless यावं' लिहून शिक्षण विभागाची नोटीस; आमदाराने विधानसभेत लाज काढली | Video

शिक्षण विभागासंदर्भातील गोंधळावरुन देशभरामध्ये रान पेटलेलं असतानाच बिहारमध्ये याच विभागाचा एक अत्यंत विचित्र पण तितकाच हस्यास्पद प्रकार समोर आला आहे. बिहार सरकारने विद्यार्थ्यांच्या शालेय जीवनामध्ये बदल करण्याच्या उद्देशाने एक अनोखा उपक्रम सुरु केला आहे. मात्र यासंदर्भात काढण्यात आलेल्या सूचनमध्ये एक टायपिंग मिस्टेक झाल्याने शिक्षण विभाग टीकेचा धनी ठरत आहे. राज्य सरकारने आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजेच शनिवारी विद्यार्थ्यांनी दप्तर न घेता शाळेत यावं असं ठरवलं. त्यामुळेच दर आठवड्यातील शनिवार हा दप्तरमुक्त शनिवार म्हणून 'बॅगलेस सेफ सॅटरडे' नावाने साजरा करण्याचं ठरवलं. या मोहिमेला 'आनंददायी शनिवार' असंही उपनाव देण्यात आलं. मात्र शिक्षण विभागाने सूचना जारी करताना गोंधळ घातला.
बिहारच्या शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या सूचनेमध्ये 'बॅगलेस' या शब्दाऐवजी चक्क 'बॅकलेस' असा शब्द छापला आहे. बॅकलेस हा महिलांच्या ब्लाऊज आणि टॉपच्या डिझाइनचा एक प्रसिद्ध प्रकार असून त्याचा आणि शालेय शिक्षणाचा काहीही संबंध नसताना सूचनेत मात्र हा शब्द वापरण्यात आला आहे. बिहार विधान परिषदेचे सदस्य डॉ. संजीव कुमार सिंह यांनी हा मुद्दा उपस्थित केल्यावर ही चूक सर्वांच्या निदर्शनास आली.
सिंह यांनी शिक्षण विभागाच्या एका पत्राचा संदर्भ देताना, दर्जेदार शिक्षण सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी ज्या विभागावर आहे, तोच विभाग आपल्या अधिकृत कागदपत्रांमध्ये अशी मूलभूत चूक करतोय, हे खेदजनक आहे. "'बॅगलेस' ऐवजी 'बॅकलेस' असे लिहिले गेले आहे. यावरून शिक्षण विभागाची स्थिती दिसून येते. जर विभाग स्वतःची पत्रेही योग्यरित्या लिहू शकत नसेल, तर शिक्षणाचा दर्जा कसा सुधारेल?" असा सवाल डॉ. संजीव कुमार सिंह यांनी सभागृहामध्ये उपस्थित केला. केवळ आदेश जारी करून शिक्षणात सुधारणा होणार नाही, तर त्यासाठी व्यावहारिक निर्णयांची गरज आहे, असा टोलाही डॉ. संजीव कुमार सिंह यांनी लागवला.
When you employ people giving Reservation these things will definitely happen ..— INDIAN MERIT (@UnreservedMERIT) July 26, 2026
Why are you so surprised to see " BACKLESS " instead of " BAGLESS " when you have already made the system SPINELESS like you . ..?? pic.twitter.com/h7lQiy1kNL
डॉ. संजीव कुमार सिंह यांनी शनिवारी वर्ग भरवण्याच्या निर्णयावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि सुचवले की, एकतर दर दुसऱ्या शनिवारी सुट्टी जाहीर करावी किंवा शनिवारचा दिवस अर्ध्या दिवसाचा (हाफ-डे) असावा. मुख्यमंत्र्यांनी यात हस्तक्षेप करावा अशी मागणी करताना, हा मुद्दा केवळ शिक्षकांच्याच नव्हे तर पालकांच्याही चिंतेचा विषय आहे. शनिवारी मुलांवर पूर्ण दिवस अतिरिक्त अभ्यासाचा बोजा टाकू नये, अशी अपेक्षाही डॉ. संजीव कुमार सिंह यांनी व्यक्त केली.
या उपक्रमासाठी बिहारच्या शाळांना शिक्षण विभागाने सूचना जारी केल्या आहेत. या सूचनेनुसार, सकाळी 9 ते 9.30 या वेळेत विद्यार्थी 'श्रमदान' अंतर्गत शाळा स्वच्छतेच्या उपक्रमांमध्ये सहभागी होतील. त्यानंतर सकाळी 9.30 ते 10 या वेळेत जनजागृतीसाठी एक विशेष सत्र आयोजित केले जाईल. सकाळी 10 ते दुपारी 12 या वेळेत विद्यार्थी 'बॅगलेस सेफ सॅटरडे' उपक्रमांमध्ये सहभागी होतील. यासाठी 'बॅगलेस सॅटरडे ॲक्टिव्हिटी व्हील'मध्ये दिलेल्या क्षेत्रांमधून ते उपक्रम निवडतील.
दुपारी 12 ते 1 या वेळेत 'सेफ सॅटरडे ॲक्टिव्हिटी व्हील'नुसार अतिरिक्त उपक्रम राबवले जातील. या वेळापत्रकाची सांगता दुपारी 1 ते 1.30 या वेळेतील दुपारच्या जेवणाने होईल. यात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, 'बॅगलेस सेफ सॅटरडे' अंतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या 120 उपक्रमांची 12 क्षेत्रांमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. वर्गशिक्षकाने मार्गदर्शक म्हणून मुलांसोबत या उपक्रमांत अनिवार्य पद्धतीने सहभागी होणे आणि त्यांच्या कामाचे निरीक्षण व मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे. 'बॅगलेस सेफ सॅटरडे' अंतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या उपक्रमांची नोंद 'सर्वसमावेशक प्रगतीपत्रका'त केली जाईल. 'पालक-शिक्षक सभा' (PTM) हा देखील या उपक्रमाचा एक महत्त्वाचा भाग असेल, असं शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे.