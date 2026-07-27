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'विद्यार्थ्यांनी Bagless यावं' ऐवजी 'Backless यावं' लिहून शिक्षण विभागाची नोटीस; आमदाराने विधानसभेत लाज काढली | Video

बिहारमधील शिक्षण विभागाच्या या अनोख्या प्रतापाची चर्चा थेट बिहार विधानसभेच्या सभागृहामध्ये झाल्याचं दिसून आलं

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 27, 2026, 12:36 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 12:36 PM IST
'विद्यार्थ्यांनी Bagless यावं' ऐवजी 'Backless यावं' लिहून शिक्षण विभागाची नोटीस; आमदाराने विधानसभेत लाज काढली | Video
Image Credit: थेट विधानसभेत उपस्थित करण्यात आला मुद्दा (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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'विद्यार्थ्यांनी Bagless यावं' ऐवजी 'Backless यावं' लिहून शिक्षण विभागाची नोटीस; आमदाराने विधानसभेत लाज काढली | Video
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