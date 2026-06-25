सहावीच्या पुस्तकात 'कृष्ण'नाम; शाकाहाराचंही उदात्तीकरण? आरोपांवर NCERT नं स्पष्टीकरण देत म्हटलं...

नवी दिल्ली | शैक्षणिक अभ्यासक्रमात समाविष्ट केले जाणारे विषय आणि या विषयांमध्ये मागील काही काळापासून केंद्रस्थानी असणारे मुद्दे प्रचंड चर्चेत आहेत. आता इयत्ता सहावीच्या पुस्तकातील संदर्भावरून वादंग माजण्याची चिन्हं आहेत. सोशल मीडिया आणि काही माध्यमांनी प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तांनुसार कन्नड भाषेतील एनसीईआरटीच्या पाठ्यपुस्तकाचा मुद्दा सध्या चांगलाच गाजत आहे. काही वृत्तांमध्ये करण्यात आलेल्या दाव्यानुसार या पुस्तकामध्ये शाकाहाराला दुजोरा दिला असून, मांसाहारी भोजनाकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ज्यावर अखेर एनसीईआरटीनंही आपली बाजू मांडली आहे.
एनसीईआरटीच्या स्पष्टीकरणानुसार नव्या पुस्तकांची नावं ही भारतातील नद्यांच्या नावांवरून ठेवण्यात आली आहे. याच क्रमान्वये कन्नड भाषेच्या इयत्ता 6वीच्या पुस्तकाचं नाव 'कृष्णा' ठेवण्यात आलं आहे, तर हिंदी पुस्तकाचं नाव 'गंगा' ठेवण्यात आलं आहे. इंग्रजी पुस्तकाचं नाव 'कावेरी', उर्दू पुस्तकाचं नाव 'यमुना' ठेवण्यात आलं आहे. कर्नाटकातूनच कृष्णा नदी वाहत असल्यामुळं या नदीवरूनच पुस्तकाचं नाव ठेवण्यात आलं आहे, त्यामागे कोणताही धार्मिक किंवा वैचारिक दृष्टीकोन नाही किंवा तसा संबंधही नाही असं एनसीईआरटीनं स्पष्ट केलं.
एनसीईआरटीच्या माहितीनुसार या पुस्तरामध्ये असणारा सहावा धडा हा संतुलित आहारावर आधारित असून, त्यामध्ये 63 क्रमांकाच्या पानावर 'संतुलित आहार' या शीर्षकाअंतर्गत हा विषय समजावून सांगण्यात आला आहे. संबंधित चित्र आणि उदाहरणांमध्ये शाकाहारी आणि मांसाहारी खाद्यपदार्थांचाही समावेश करण्यात आल्याचं सदर संस्थेनं सांगित यामध्ये कुठंही शाकाहाराचं उदात्तीकरण करण्यात आलं नसल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
पाठ्यपुस्तकांसंदर्भात पसरवण्यात आलेली सर्व माहिती ही तथ्यहीन असल्याचच एनसीईआरटीनं सांगितलं. मात्र सोशल मीडियावर या पुस्तकासंदर्भात अनेक दावे केले जात असल्यामुळं आता त्यावरून एक नवं वादंग माजलं आहे हेच स्पष्ट होतंय.
एनसीईआरटीच्या पुस्तकांसंदर्भातील अनेक प्रकरणं मागील काही दिवसांपासून सातत्यानं नवनवीन कारणांमुळं चर्चेत आहेत. आणीबाणीचा मुद्दाही त्यापैकीच एक. NCERTने प्रथमच इयत्ता 9 वीच्या सामाजिक विज्ञानाच्या पाठ्यपुस्तकात 1975-77 च्या आणीबाणीचा समावेश केला आहे. ‘अंडरस्टँडिंग सोसायटी: इंडिया अँड बियॉन्ड’ या नव्या पुस्तकात आणीबाणीला भारतीय लोकशाहीसमोरील सर्वात मोठ्या आव्हानांपैकी एक म्हणून वर्णन करण्यात आले आहे.