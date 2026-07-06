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5.30 ला पेपर सबमीट, 5.35 ला परीक्षेचा निकाल लागला... 60 हजार 856 विद्यार्थ्यांचा 'जगातील सर्वात फास्ट निकाल' लावणारं भारतीय विद्यापीठ कोणतं?

परीक्षा दिल्यानंतर विद्यार्थ्यांना काही महिन्याचा किंवा किमान काही आठवड्यांचा आराम मिळतो कारण तितका वेळ निकालाला लागतो. मात्र एका विद्यापीठाने चक्क पाच मिनिटांमध्ये परीक्षेचा सुपरफास्ट निकाल लावला आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 06, 2026, 12:33 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 12:33 PM IST
5.30 ला पेपर सबमीट, 5.35 ला परीक्षेचा निकाल लागला... 60 हजार 856 विद्यार्थ्यांचा 'जगातील सर्वात फास्ट निकाल' लावणारं भारतीय विद्यापीठ कोणतं?
Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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5.30 ला पेपर सबमीट, 5.35 ला परीक्षेचा निकाल लागला... 60 हजार 856 विद्यार्थ्यांचा 'जगातील सर्वात फास्ट निकाल' लावणारं भारतीय विद्यापीठ कोणतं?
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