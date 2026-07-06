5.30 ला पेपर सबमीट, 5.35 ला परीक्षेचा निकाल लागला... 60 हजार 856 विद्यार्थ्यांचा 'जगातील सर्वात फास्ट निकाल' लावणारं भारतीय विद्यापीठ कोणतं?

सामान्यपणे परीक्षा झाल्यानंतर काही आठवड्यांनी किंवा महिन्यांनी निकाल लावला जातो. त्यातही विद्यार्थी संख्या हजारोंमध्ये असेल तर निकालाला वेळ लागणार ही सामान्य बाब झाली. मात्र कर्नाटकमधील एका विद्यापीठाने जगातील सर्वात वेगवान निकाल देण्याचा अनोखा पराक्रम केला आहे. संध्याकाळी 5.30 ला परीक्षा संपली आणि 5.35 ला निकाल जाहीर करण्यात आला. विशेष म्हणजे या परीक्षेला तब्बल 60 हजार 856 विद्यार्थी बसले होते. पाच मिनिटांमध्ये परीक्षेचा निकाल लावून या विद्यापीठाने विक्रम केला आहे. नेमकं ही विद्यापीठ कोणतं, कसली परीक्षा झाली होती? किती विद्यार्थी पास झाले हे जाणून घेऊयात...
सर्वात जलद निकाल लावणारं हे विद्यापीठ कर्नाटकमध्ये असून या विद्यापिठाचं नाव आहे, विश्वेश्वरय्या टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटी! या विद्यापीठाने 4 जुलै रोजी इंजिनिअरिंगच्या सहाव्या सेमिस्टरची म्हणजेच बीई आणि बीटेकची परीक्षा घेतली होती. ही परीक्षा देऊन विद्यार्थी वर्गाबाहेर पडेपर्यंत विद्यापीठाने निकाल जाहीर केला. परीक्षा साडेपाचला संपली आणि 5.35 ला निकाल लागला. या परीक्षेला बसलेल्या 60 हजार 856 विद्यार्थ्यांपैकी 76.84 टक्के विद्यार्थी या परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण झाले. इतक्या वेगाने या विद्यापीठ प्रशासनाने एवढ्या मोठ्या संख्येनं विद्यार्थी असलेल्या परीक्षेचा निकाल कसा लावला याबद्दल अनेकांना उत्सुकता असली तरी या पाच मिनिटांमध्ये निकाल देण्यासाठीच्या कामापूर्वी 21 दिवस पडद्यामागे घडामोडी सुरु होत्या.
या परीक्षेचा निकाल लावण्यासाठी डिजीटल इव्हॅल्यूएशन सिस्टीम म्हणझेच डिजीटल मूल्यांकन प्रणाली वापरण्यात आली होती. यासंदर्भातील तयारी मागील 21 दिवसांपासून सुरु होती. मूल्यांकन कसं आणि कोणत्या पातळीवर केलं जाणार याचा साचा तयार करुन डेटा फिडींग करुन ठेवण्यात आलेलं. या विद्यापीठाचे कुलगुरू प्राध्यापक एस. विद्याशंकर आणि परीक्षा नियंत्रक प्राध्यापक यु. जे. उज्वल यांनी संयुक्तरित्या हा निकाल जाहीर केला.
यापूर्वीही या विद्यापीठाने अशी कामगिरी केली आहे. त्यांनी 2006 मध्ये अंतिम वर्षाच्या इंजिनिअरिंगचा निकाल अवघ्या 10 मिनिटांमध्ये जाहीर केलेला. त्यापूर्वी 2025 मध्ये त्यांनी एका तासात निकाल लावण्याचा विक्रम केला होता. पूर्वी या विद्यापीठाला निकाल देण्यासाठी 10 दिवसांचा कालावधी लागायचा आता हा कालावधी अवघ्या पाच मिनिटांवर आला आहे.
विद्यापाठीने रीव्हॅल्यूएशनसंदर्भातील सूचना लवकरच जारी केली जाईल अशी घोषणाही निकाल जाहीर करताना केली आहे.