/लॉकडाऊनसारखे नियम, आयसोलेशनमध्ये राहणं अन्... 21 जून सायंकाळी 5.15 वाजेपर्यंत निर्बंध

Educational News NEET Paper Re-Exam Update: नॅशनल एन्ट्रन्स एलिजिबिलिटी टेस्ट म्हणजेच नीट यूजी 2026 (NEET-UG 2026) ची मूळ परीक्षा 3 मे 2026 रोजी झालेली. मात्र पेपर लीक प्रकरणामुळे ही परिक्षा रद्द करण्यात आल्याने देशभरामध्ये मोठा गोंधळ निर्माण झाला. आता या परीक्षेऐवजी घेतली जाणारी फेर परीक्षा 21 जून 2026 रोजी होणार आहे. यासाठी पेपर सेटर्स, मॉडरेटर्स, ट्रान्सलेटर्स आणि पेपर हाताळणी संदर्भात गोपनीय टप्प्यात काम करणारे सर्व एक्सपर्ट्ससाठी चक्क 'लॉकडाऊन' अथवा 'आयसोलेशन प्रोटोकॉल'सारखे नियम लागू करण्यात आले आहेत. पेपर पुन्हा फुटू नये म्हणून हे नियम लागू करण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे.
नीटच्या पेपरसंदर्भातील सर्व एक्सपर्ट्सना एका गोपनीय, सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आल्याचं वृत्त 'टाइम्स ऑफ इंडिया'ने दिलं आहे. या सर्वांना नक्की कुठे ठेवण्यात आलं आहे त्या ठिकाणाची माहिती फक्त अधिकृत अधिकारींकडेच आहे.
नीट पेपरसंदर्भातील या एक्सपर्ट्सला परीक्षा पूर्ण होईपर्यंत मोबाइल फोन, लॅपटॉप, टॅब्लेट, स्मार्टवॉच, स्टोरेज ड्राइव्ह्स किंवा कोणतेही वैयक्तिक इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस परवानगी देण्यात आलेली नाही. सर्व डिव्हाइसेस जप्त करण्यात आलेत. इंटरनेट, फोन कॉल्स, मेसेज, सोशल मीडिया किंवा कोणत्याही प्रकारचा बाहेरील संपर्क पूर्णतः बंद करण्यात आला असून या तज्ज्ञांना बाहेरच्या जगाशी कोणताही संवाद साधता येत नाहीये.
ज्या ठिकाणी या तज्ज्ञांना ठेवण्यात आलं आहे त्यावर सतत यंत्रणांचं लक्ष आहे. येथे कोण येतंय, कोण जातंय याचा रेकॉर्ड ठेवला जातोय. फक्त अधिकृत व्यक्तींनाच आत जाता येते. 21 जून 2026 रोजी परीक्षा संपेपर्यंत म्हणजेच दुपारी 2 ते 5.15 दरम्यानची परीक्षा झाल्यानंतर या तज्ज्ञांना बाहर येता येणार आहे. परीक्षा संपल्याशिवाय कोणालाही बाहेर पडता येणार नाही. म्हणजेच आजपासून पुढील दोन आठवडे या व्यक्तींना अशाच स्थितीत रहावं लागणार आहे.
मागील पेपर लीकमुळे संपूर्ण परीक्षा रद्द करावी लागली. यामुळे शिक्षण मंत्रालय आणि 'नॅशनल टेस्ट एजन्सी'ने संपूर्ण प्रक्रिया कॉम्पार्टमेंटलाइज्ड म्हणजेच वेगवेगळ्या भागात विभागणी करुन आयोजित केली आहे. पेपर सेट करणे ही पहिली पायरी आहे. यानंतर प्रिंटिंग, ट्रान्सपोर्ट, सेंटर्सवरील सुरक्षा असे अनेक स्तर आहेत. यात भारतीय वायुसेना विमानाने पेपर वाहतूक, डिजिटल एन्क्रिप्शन, एआय निगरानी इत्यादी उपायही करण्यात आले आहेत. या साऱ्यामध्ये जे जे लोक सहभागी आहेत त्या सर्वांवर विशेष लक्ष ठेवलं जात आहे.