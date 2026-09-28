/स्मार्ट क्लासरूमचा पार्टीसाठी वापर! घाणेरड्या भोजपुरी गाण्यावर विद्यार्थ्यांचा वर्गात डान्स, Video पाहून संतापाची लाट; प्रशासनाने...

देशातील अनेक राज्यांमध्ये आता शालेय विद्यार्थ्यांसाठी स्मार्ट क्लासरूम स्थापन केले जात आहेत. मात्र या स्मार्ट क्लासरूमचा नेमका वापर कसा होतोय असा प्रश्न उपस्थित करणारा एक व्हिडीओ समोर आला आहे. हा व्हिडीओ पाहून संतापाची लाट उसळली असून शाळांमध्ये नक्की चालतं काय? असं विचारला जत आहे. हा व्हिडीओ बिहारमधील असल्याची माहिती समोर आली असून या व्हिडीओमध्ये एका स्मार्ट क्लासरूममध्ये शालेय विद्यार्थी घाणेरडी आणि अश्लील शब्दरचना असलेल्या भोजपुरी गाण्यावर डान्स करताना दिसत आहेत. हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सदर घटना बिहारमधील रोहतास जिल्ह्यातील दावथ ब्लॉकमधील डेडगावमधल्या 'जगद्याल सिंग प्लस 2 हायस्कूल' नावाने चालवल्या जाणाऱ्या शाळेत घडली आहे. हा व्हिडीओ मंगळवार, 22 सप्टेंबरचा असल्याचं सांगितलं जात आहे. या व्हिडीओमध्ये 24 विद्यार्थी शाळेतील स्मार्ट क्लासरूममध्ये गाण्यावर नाचताना आणि धांगडधिंगा करताना दिसत आहेत.
व्हिडीओमधील विद्यार्थी लोकप्रिय भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादवच्या गाण्यावर गाताना दिसत आहेत. डिजिटल सुविधांनी सज्ज असलेली ही क्लासरूम तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षणाला चालना देण्यासाठी उभारण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना त्यांची कौशल्ये विकसित करण्याची संधी देण्यासाठी त्यांना डिजीटल माध्यमातून धडे देण्याचा यामागील हेतू असताना प्रत्यक्षात याचा वापर वेगळ्याच कारणांसाठी होताना दिसतोय.
सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर शिक्षण विभागाच्या अधिकारी खडबडून जागे झाले आहेत. त्यांनी शाळेकडून याबद्दलचे स्पष्टीकरण मागवले आहे. शाळेचे मुख्याध्यापक लाल बहादूर सिंग यादव यांना या घटनेची त्वरित चौकशी करून प्रशासनाला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
रोहतास में स्मार्ट क्लास के अंदर 'अहीरे के चली' गाने पर डांस हो रहा है. बताइए इस माहौल में क्यों ना हो, जमुई, समस्तीपुर और बांका जैसी घटना. ऐसे उदण्ड बच्चे समाज पर बोझ हैं, इसका निवारण इनके माता-पिता को करना होगा.— Kislay Gaurav (@kislaygaurav) September 25, 2026
खैर इस वीडियो में दिख रहे 14 छात्रों को चिह्नित किया गया है.… pic.twitter.com/d8Y7XHnNWM
रोहतासचे जिल्हा दंडाधिकारी दीपक कुमार यांनी या साऱ्या प्रकाराबद्दल बोलताना, व्हिडिओसंदर्भातील माहिती मिळताच एक चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. स्मार्ट क्लासरूमची जबाबदारी असलेल्या व्यक्तीवर कारवाई केली जाईल, तसेच यात सहभागी असलेल्या विद्यार्थ्यांवरही शिक्षण विभागाच्या नियमांनुसार कारवाई केली जाईल," अशी प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. विद्यार्थ्यांना त्या क्लासरूममध्ये प्रवेश कसा मिळाला, त्यावेळी त्यांच्या देखरेखीची जबाबदारी कोणाची होती आणि या सुविधेच्या वापराबाबतच्या शालेय नियमांचे पालन केले गेले होते का, याचा शोध अधिकारी घेत आहेत.
पारंपारिक अभ्यासाला डिजिटल साधने आणि तंत्रज्ञानावर आधारित गोष्टींची जोड देण्यासाठी शाळांमध्ये स्मार्ट क्लासरूम सुरू करण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थी या सुविधांचा वापर योग्य पद्धतीने करतात की नाही हा प्रश्न या निमित्ताने पुन्हा एकदा प्रकाश झोतात आला आहे.