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स्मार्ट क्लासरूमचा पार्टीसाठी वापर! घाणेरड्या भोजपुरी गाण्यावर विद्यार्थ्यांचा वर्गात डान्स, Video पाहून संतापाची लाट; प्रशासनाने...

हा व्हिडीओ तुफान व्हायरल झाल्यानंतर प्रशासनाला जाग आली असून जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले असून मुख्याध्यापकांकडून यासंदर्भातील अहवाल मागवला आहे. नेमकं झालं काय आणि कोणी काय म्हटलंय ते पाहूयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 28, 2026, 07:18 AM IST|Updated: Sep 28, 2026, 07:18 AM IST
स्मार्ट क्लासरूमचा पार्टीसाठी वापर! घाणेरड्या भोजपुरी गाण्यावर विद्यार्थ्यांचा वर्गात डान्स, Video पाहून संतापाची लाट; प्रशासनाने...
Image Credit: हा व्हिडीओ चर्चेचा विषय ठरत असतानाच प्रशासनानेही घेतली याची दखल

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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