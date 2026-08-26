/Explained: साखरेनंतर आता अंडं खाणं महागणार? दर थेट 40% वाढले; इथेनॉलशी कसा संबंध?

महागाईचा फटका आता रोजच्या आहारातील अंड्यांनाही बसताना दिसत आहे. गेल्या वर्षभरात देशातील अंड्यांच्या किमतीत सुमारे 35 ते 40 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. पोल्ट्री फार्ममधून बाहेर पडणाऱ्या एका अंड्याचा दर सुमारे 7 रुपयांपर्यंत पोहोचला असून, अनेक किरकोळ बाजारांत ते 8.50 ते 9 रुपयांपर्यंत विकले जात आहे. अंड्यांच्या वाढत्या दरामागे पोल्ट्री फीडच्या वाढलेल्या खर्चाचा मोठा वाटा आहे. विशेष म्हणजे, पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण वाढवण्याच्या धोरणामुळे मक्क्याची मागणी वाढत असून, त्याचा परिणाम पोल्ट्री उद्योगाच्या खर्चावर होत आहे.
नॅशनल एग को-ऑर्डिनेशन कमिटीच्या (NECC) माहितीनुसार, अंड्यांच्या किमतीत मागील वर्षाच्या तुलनेत मोठी वाढ झाली आहे. पोल्ट्री फार्मवरील दर सुमारे 7 रुपये प्रति अंडा असताना, ग्राहकांना किरकोळ बाजारात त्यासाठी 8.50 ते 9 रुपये मोजावे लागत आहेत. म्हणजेच अंड्यांच्या किंमतीतील वाढ केवळ घाऊक पातळीवर मर्यादित नसून त्याचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या खिशावर होत आहे.
कोंबड्यांच्या खाद्यात मका हा महत्त्वाचा कच्चा माल आहे. त्यासोबत सोयाबीन आणि इतर खाद्यघटकांचाही वापर होतो. त्यामुळे फीडच्या किमती वाढल्या की पोल्ट्री फार्मचा उत्पादन खर्च वाढतो. हा अतिरिक्त खर्च अखेरीस अंड्यांच्या विक्रीदरात दिसून येतो. सध्या मक्क्याची मागणी इथेनॉल तसेच पोल्ट्री या दोन्ही क्षेत्रांतून वाढल्याने फीडच्या किमतीवर दबाव निर्माण झाला आहे.
भारताने पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण वाढवण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यामुळे इथेनॉल निर्मितीसाठी धान्यांचा वापर वाढला असून, मका हा महत्त्वाचा फीडस्टॉक बनला आहे. माध्यमातून समोर आलेल्या वृत्तानुसार, इथेनॉल उत्पादनासाठी मक्क्याचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. इथेनॉल वर्ष 2025-26 मध्ये इथेनॉल उत्पादनासाठी सुमारे 125.78 लाख टन मका वापरला जाण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
मक्क्याची उपलब्धता ही केवळ पोल्ट्री उद्योगासाठी महत्त्वाची नाही. इथेनॉल, पशुखाद्य आणि इतर औद्योगिक वापरासाठीही त्याची मागणी आहे. त्यामुळे या सर्व क्षेत्रांकडून मागणी वाढल्यास देशांतर्गत पुरवठ्यावर दबाव येऊ शकतो. परिणामी मक्क्याच्या किमती वाढल्या तर पोल्ट्री फीड तयार करण्याचा खर्चही वाढतो. मात्र, अंड्यांच्या दरवाढीचे एकमेव कारण इथेनॉल नाही, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. हवामान, मका उत्पादन, कोंबड्यांची उत्पादकता आणि इतर फीड घटकांच्या किमतीही महत्त्वाच्या आहेत.
देशांतर्गत मागणी वाढल्याचा परिणाम मका आयातीवरही झाला आहे. 2024 मध्ये भारताने सुमारे 8.9 लाख टन मका आयात केला होता. म्यानमार आणि युक्रेनमधून मोठ्या प्रमाणात मका भारतात आला. भारत पूर्वी मका निर्यात करणाऱ्या देशांमध्ये होता; मात्र फीड, इथेनॉल आणि इतर औद्योगिक वापरासाठी देशांतर्गत मागणी वाढल्याने पुरवठ्याचे समीकरण बदलले आहे. तरीही देशात मका उत्पादन वाढत आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार 2024-25 मध्ये भारताचे मका उत्पादन सुमारे 4.34 कोटी टन राहिले.
इथेनॉल आणि फीड उद्योगातील वाढती मागणी लक्षात घेऊन सरकारकडून मका उत्पादन तसेच उत्पादकता वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 मध्येही इथेनॉलसाठी मक्क्याची मागणी वाढल्यामुळे मका उत्पादन आणि शेतकऱ्यांच्या पीकनिवडीवर परिणाम झाल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे. FY22 ते FY25 दरम्यान मका-आधारित इथेनॉलच्या प्रशासित किमतीत सरासरी वार्षिक 11.7 टक्के वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांसाठी मका लागवड अधिक आकर्षक ठरल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
अंड्यांची मागणी वर्षभर असते; मात्र हिवाळ्यात त्यांचा वापर साधारणपणे वाढतो. त्यामुळे पुढील काळात मका आणि पोल्ट्री फीडचे दर उच्च राहिले आणि त्याचवेळी अंड्यांची मागणी वाढली, तर किमतींवर आणखी दबाव येऊ शकतो. मात्र अंड्यांचा अंतिम दर केवळ मक्क्यावर ठरत नाही. कोंबड्यांची उत्पादकता, हवामान, फीडमधील इतर घटक, उत्पादन आणि बाजारातील पुरवठा यांचाही त्यावर परिणाम होतो. त्यामुळे सध्या 40 टक्क्यांपर्यंत झालेली वाढ पुढे किती राहील, हे निश्चितपणे सांगता येत नाही.