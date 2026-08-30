/Explained: अंड्यांचे भाव वाढले त्यामागे इथेनॉल? सरकारकडून मोठा खुलासा; तुमच्यावर काय परिणाम?

देशात अंड्यांच्या वाढत्या किमतीवरून सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. गेल्या वर्षभरात अंड्यांच्या दरात लक्षणीय वाढ झाल्याचे उद्योगक्षेत्रातील आकडेवारी सांगते. या दरवाढीचा संबंध पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या मक्याशी जोडला जात आहे. मात्र, केंद्र सरकारने या दाव्यांवर स्पष्टीकरण देत देशात पोल्ट्री उद्योगासाठी आवश्यक तेवढा मका उपलब्ध असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे अंड्यांच्या किमती वाढण्यामागे नेमकी कारणे कोणती, इथेनॉलसाठी मका किती वापरला जातो आणि सरकारचे म्हणणे काय आहे, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
अंड्यांच्या दरात गेल्या वर्षभरात सुमारे 35 ते 40 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाल्याचे नॅशनल एग कॉर्डिनेशन कमिटी म्हणजेच एनईसीसीशी संबंधित आकडेवारीवर आधारित अहवालांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. सध्या शेतपातळीवर एका अंड्याचा दर सुमारे 7 रुपये असून किरकोळ बाजारात तो 8.50 ते 9 रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे वृत्त आहे. या वाढीमागे पोल्ट्री फीडचा वाढता खर्च, विशेषतः मका आणि सोयाबीनच्या किमती, हा महत्त्वाचा घटक असल्याचे उद्योगातील प्रतिनिधी सांगतात.
केंद्र सरकारच्या पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभागाने या विषयावर फॅक्ट चेक जारी केला आहे. त्यानुसार, इथेनॉल निर्मितीसाठी मक्याचा काही भाग वापरला जात असला तरी पोल्ट्री उद्योगाच्या गरजा भागवण्यासाठी देशात पुरेसा मका उपलब्ध आहे. त्यामुळे “इथेनॉल निर्मितीमुळे मक्याचा तुटवडा निर्माण झाला आणि त्यातून अंड्यांचे दर वाढले” असा थेट निष्कर्ष चुकीचा असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
पोल्ट्री उद्योगात मक्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. मका हा कोंबड्यांच्या खाद्याचा महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे मक्याची किंमत वाढली की पोल्ट्री फीड महागते आणि त्याचा परिणाम अंडी व चिकनच्या उत्पादनखर्चावर होतो. उद्योगातील काही प्रतिनिधींच्या मते, पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण वाढल्यामुळे इथेनॉल निर्मितीसाठी मक्याची मागणी वाढली आहे. त्यामुळे बाजारातील उपलब्धतेवर दबाव निर्माण झाल्याचा त्यांचा दावा आहे. मात्र, सरकार या कारणाला अंड्यांच्या दरवाढीचे एकमेव कारण मानत नाही.
पोल्ट्री उत्पादकांसाठी मका हा उत्पादनखर्चातील सर्वात महत्त्वाचा घटक मानला जातो. उद्योगातील माहितीनुसार, पोल्ट्री उत्पादनाच्या एकूण खर्चात मक्याचा वाटा मोठा आहे. त्यासोबत सोयाबीनसारख्या खाद्यघटकांच्या किमतीत वाढ झाली तर कोंबड्यांच्या खाद्याचा खर्च आणखी वाढतो. हा अतिरिक्त खर्च अखेरीस अंड्यांच्या बाजारभावात दिसून येऊ शकतो. त्यामुळे अंड्यांच्या दराकडे पाहताना केवळ इथेनॉल नव्हे, तर संपूर्ण पोल्ट्री फीड बाजार समजून घेणे आवश्यक आहे.
इथेनॉल धोरणामुळे मक्याचा औद्योगिक वापर वाढल्याचे उपलब्ध आकडे दाखवतात. मक्यापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचे उत्पादन 2022 मध्ये सुमारे 10 लाख टनांवरून 2024 मध्ये 60 लाख टनांपेक्षा अधिक झाले आणि सध्या ते सुमारे 170 लाख टनांच्या आसपास असल्याचे उद्योगविषयक अहवालात नमूद आहे. पुढील काळात हे उत्पादन आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे इथेनॉल आणि पोल्ट्री उद्योग यांच्यात मक्याच्या वापरासाठी स्पर्धा वाढत असल्याचा मुद्दा उद्योगक्षेत्रातून मांडला जात आहे.
सरकारच्या फॅक्ट चेकनुसार, इथेनॉल निर्मितीसाठी मका वापरला जात असला तरी पोल्ट्री उद्योगासाठी आवश्यक पुरवठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे “मका संपत चालला आहे” किंवा “इथेनॉलमुळे पोल्ट्री उद्योगाला मका मिळत नाही” अशा दाव्यांबाबत सावध राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. मात्र, उद्योगक्षेत्रातील काही प्रतिनिधी मक्याच्या वाढत्या मागणीमुळे दरावर दबाव येत असल्याचे सांगत आहेत. म्हणजेच मका उपलब्ध आहे की नाही हा प्रश्न आणि मका किती महाग मिळतो हा प्रश्न वेगळा आहे. ग्राहकांसाठी हा फरक समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
अंड्यांच्या किमतीवर मक्याबरोबरच हवामान, उष्णतेचा कोंबड्यांवर होणारा परिणाम, पक्षी मृत्यूचे प्रमाण, सोयाबीन व इतर खाद्यघटकांच्या किमती आणि मागणी यांचाही परिणाम होतो. हिवाळ्यात अंड्यांची मागणी सामान्यतः वाढत असल्याने बाजारभावावर अतिरिक्त दबाव येऊ शकतो, असे उद्योगातील काही प्रतिनिधींचे मत आहे. त्यामुळे सध्याची दरवाढ केवळ इथेनॉल धोरणामुळे झाली असे म्हणणे अचूक ठरणार नाही. सरकारचा फॅक्ट चेक इथेनॉल-मका-अंडे या सरळ समीकरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतो; तर पोल्ट्री उद्योग वाढत्या फीड खर्चाकडे लक्ष वेधतो. पुढील काही आठवड्यांत मक्याचे दर, पोल्ट्री फीडचा खर्च आणि अंड्यांची मागणी यावर बाजाराची दिशा अवलंबून राहणार आहे.
अंड्यांच्या किमती वाढल्या म्हणून त्यामागे एकच कारण आहे असे समजणे योग्य नाही. मक्याचा दर, पोल्ट्री फीडचा खर्च, उत्पादन, हवामान आणि मागणी या सर्वांचा एकत्रित परिणाम अंड्यांच्या किरकोळ किमतीवर होतो. त्यामुळे “इथेनॉलमुळेच अंडी महागली” हा दावा आणि “इथेनॉलचा अंड्यांच्या किमतीशी काहीही संबंध नाही” हा दावा—दोन्ही टोकाची मते मानण्यापेक्षा उपलब्ध सरकारी आणि उद्योगक्षेत्रातील आकडे एकत्र पाहणे अधिक योग्य ठरेल.