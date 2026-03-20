Bank Holiday on Eid: 21 मार्चला ईदमुळे बँकांना सुट्टी? तुमच्या शहरातील बँका बंद की सुरू, जाणून घ्या

Are banks closed on March 21 2026 for Eid ul Fitr in Maharashtra: सणासुदीच्या काळात बँकांच्या सुट्ट्यांबाबत अनेकदा गोंधळ निर्माण होतो. विशेषतः ईदसारख्या मोठ्या सणाच्या वेळी ग्राहकांमध्ये प्रश्न पडणे सहाजिक आहे की ईदच्या दिवशी बँका उघड्या असतील की बंद? 20 मार्चला काही ठिकाणी बँका बंद होत्या, त्यामुळे आता 21 मार्चबाबतही अनेकजण संभ्रमात आहेत. तर महत्त्वाची गोष्ट अशी की, 21 मार्चला देशातील अनेक भागांमध्ये बँका बंद असणार आहेत, पण सर्वत्र नाही. त्यामुळे बँकेत जाण्यापूर्वी आपल्या शहरातील स्थिती तपासणे खूप गरजेचे आहे.
21 मार्च रोजी ईद-उल-फितर आणि सरहुल या सणांमुळे देशातील बहुतांश राज्यांमध्ये बँकांना सुट्टी असेल. ज्या राज्यांमध्ये बँका बंद राहण्याची शक्यता आहे त्यामध्ये, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिळनाडू, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, केरळ, आसाम, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगड, उत्तराखंड, गोवा, चंदीगड तसेच ईशान्येकडील अनेक राज्यांचा समावेश आहे.
हो 21 मार्च रोजी ईद निमित्ताने महाराष्ट्रातील बँका या बंद राहणार आहेत.
20 मार्च 2026 रोजीही काही भागांमध्ये बँकिंग सेवा प्रभावित झाल्या होत्या. ईदच्या निमित्ताने काही शहरांमध्ये शाखा बंद होत्या. विशेषतः Srinagar आणि आंध्र प्रदेशातील काही भागांमध्ये कामकाजावर परिणाम झाला होता.
मार्च महिना बँकिंगच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचा असतो, कारण हा आर्थिक वर्षाचा शेवटचा टप्पा (Q4) असतो. अशा वेळी कामाचा ताण वाढतो आणि सुट्ट्यांमुळे अडचणीही निर्माण होऊ शकतात.
बँक सुट्टी असली तरी तुमचं बँकिंग पूर्णपणे थांबत नाही. तुम्हाला एटीएममधून पैसे काढता येतात. याशिवाय बॅलन्स तपासता येतो. सोबीला नेट बँकिंग आणि मोबाइल बँकिंग सेवा सुरू राहतात. तसेच NEFT, RTGS आणि IMPS सारख्या ऑनलाइन ट्रान्सफर सेवा उपलब्ध राहतात. डिजिटल पेमेंट अॅप्स जसे PhonePe, Google Pay आणि Paytm हे 24x7 सुरू राहतात. त्यामुळे बिल पेमेंट, रिचार्ज किंवा पैसे ट्रान्सफर यासाठी कोणतीही अडचण येणार नाही.
जर तुम्हाला चेक क्लिअरन्स, कॅश डिपॉझिट, पासबुक अपडेट किंवा इतर शाखेशी संबंधित काम करायचे असेल, तर सुट्ट्यांपूर्वीच नियोजन करून ठेवा.