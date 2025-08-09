English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bharat taxi: ओला आणि उबेरला टक्कर देण्यासाठी आता भारत टॅक्सी सेवेत येणार आहे. काय आहे ही सुविधा जाणून घेऊयात. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Aug 9, 2025, 02:11 PM IST
ओला, उबेरला टक्कर देणार 'भारत टॅक्सी'; कधी सुरू होणार ही सेवा अन् कसं असेल अॅप?
Eight cooperatives join hands to launch Bharat taxi service

Bharat taxi: देशभरातील अॅप आधारित टॅक्सी सेवेतील ओला, उबेर कंपन्यांची मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी केंद्रीय सहकार विभागाच्या पुढाकाराने देशात प्रथमच सहकारी तत्वावर भारत टॅक्सी सुरू करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. यासाठी बहुराज्य सहकारी टॅक्सी सेवा संस्थेची स्थापना करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशात ही सेवा सुरू केली जाणार आहे. 

गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सहकार धोरणाची घोषणा करताना सहकारमंत्री अमित शहा यांनी डिसेंबरपूर्वी देशात सहकारी तत्त्वावर अॅप आधारित टॅक्सी सेवा सुरू करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार 'भारत टॅक्सी' ही अॅप आधारित टॅक्सी सेवा सुरू केली
जाणार आहे. सहकार विभागाच्या पुढाकाराने ही योजना आखली जात आहे. 

टप्प्याटप्प्याने देशभरात

सहकारी तत्त्वावर 'भारत टॅक्सी ही सेवा टप्याटप्याने देशभरात सुरू केली जाणार. पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशात सेवा सुरू केली जाणार असून त्यासाठी 200 टॅक्सी चालकांची नोंदणी.
या योजनेची शास्त्रोक्त आखणी करण्याची जबाबादरी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (आयआयएम) बंगळूरु यांच्यावर सोपविण्यात आली असून अॅपनिर्मितीसाठी म्हणजेच तांत्रिक भागीदारासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. 

भारत टॅक्सीमुळं देशभरातील प्रवासी आणि टॅक्सीचालकांना फायदा होणार आहे. ही सेवा ओला, उबेरप्रमाणे अॅप आधारित असली तरी त्यात प्रवासी वा चालक यांची पिळवणूक होणार नाही. उलट टॅक्सीचालकांना जास्त पैसे मिळतील आणि लोकांचेही पैसे वाचतील, अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली आहे. 

1) भारत टॅक्सी म्हणजे काय?

भारत टॅक्सी ही केंद्रीय सहकार विभागाच्या पुढाकाराने सुरू होणारी देशातील पहिली सहकारी तत्त्वावर आधारित अॅप-आधारित टॅक्सी सेवा आहे. ही सेवा ओला आणि उबेर यांसारख्या खासगी टॅक्सी कंपन्यांना आव्हान देण्यासाठी डिझाइन केली आहे.

2) भारत टॅक्सी सेवा कधी सुरू होणार आहे?

भारत टॅक्सी सेवा डिसेंबर 2025 पर्यंत सुरू होण्याची अपेक्षा आहे, ज्याची घोषणा सहकारमंत्री अमित शहा यांनी जुलै 2025 मध्ये राष्ट्रीय सहकार धोरणाच्या घोषणेदरम्यान केली होती.

3) पहिल्या टप्प्यात भारत टॅक्सी कोणत्या राज्यांमध्ये सुरू होणार आहे?

पहिल्या टप्प्यात ही सेवा महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली आणि उत्तर प्रदेश या चार राज्यांमध्ये सुरू होईल.

