/8th Pay Commission: किमान वेतन आणि पेन्शन, 5.2 फॅमिली युनिट, दर तीन महिन्यांनी DA मध्ये वाढ! दिल्लीतील बैठकीचे 15 महत्त्वाचे मुद्दे

8th CPC Delhi Meeting: आठव्या वेतन आयोगासंदर्भात दिल्लीत झालेल्या अलीकडील बैठकांमध्ये, विविध कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक संघटनांनी आयोगाच्या सदस्यांसमोर आपल्या मागण्या व सूचना सादर केल्या आहेत. यामध्ये वेतन आणि निवृत्तीवेतन हे 5.2 सदस्यांच्या कुटुंब-घटकावर (Family Unit) आधारित निश्चित केले जावे. किमान निवृत्तीवेतन दरमहा 45 हजार रुपये असावे. निवृत्तीवेतन हे शेवटच्या मूळ वेतनाच्या 50 टक्क्यांऐवजी 67 टक्के असावं. तसंच, कौटुंबिक निवृत्तीवेतन 50 टक्के असावे या मागण्या आयोगासमोर मांडण्यात आल्या आहेत.
'भारत पेन्शनर्स समाज' (BPS) ही अशाच संघटनांपैकी एक आहे.'भारत पेन्शनर्स समाज'च्या (BPS) एका शिष्टमंडळाने, अध्यक्ष आर. के. चौहान आणि सरचिटणीस अविनाश राजपूत यांच्या नेतृत्वाखाली, नवी दिल्लीतील जनपथ येथील 'चंद्रलोक भवन' येथे आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगासमोर सविस्तर मागण्या आणि सूचना सादर केल्या.
BPS हे अंदाजे 10 लाख निवृत्तीवेतनधारकांचे प्रतिनिधित्व करते. या संघटनेची स्थापना जानेवारी 1955 मध्ये झाली. 'भारत पेन्शनर्स समाज' (BPS) ला 'पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभाग' तसेच 'नीती आयोगा'ची मान्यता प्राप्त आहे. तसेच, 'स्वयंसेवी संस्थांच्या स्थायी समिती'मध्ये (SCOVA) या संघटनेचे प्रतिनिधित्व आहे.
आठव्या वेतन आयोगाच्या कार्यालयात झालेल्या एका बैठकीदरम्यान, BPS च्या शिष्टमंडळाने केंद्र सरकारच्या निवृत्तीवेतनधारकांवर आणि कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारकांवर परिणाम करणाऱ्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सादरीकरण केले. यावेळी सदस्यांनी त्यांच्या सविस्तर निवेदनातील महत्त्वपूर्ण सूचनांची माहिती दिली.
आयोगाच्या सदस्यांनी त्यांच्या सादरीकरणाचं व्यवस्थित निरीक्षण केलं. बीपीएस (BPS) नुसार, या संस्थेशी 245 संलग्न संघटना जोडलेल्या आहेत आणि ती देशभरातील सुमारे दहा लाख निवृत्तीवेतनधारकांच्या हितांचे प्रतिनिधित्व करते.
1) 5.2कौटुंबिक घटक:
किमान निवृत्तीवेतन निश्चित करण्यासाठी 5.2 भारांकित कौटुंबिक घटकांची (weighted family units) मागणी. यामध्ये कर्मचाऱ्यासाठी 1.0 घटक, जोडीदारासाठी 1.0, दोन मुलांपैकी प्रत्येकासाठी 0.7 आणि दोन अवलंबून असलेल्या पालकांपैकी प्रत्येकासाठी 0.8 घटकाचा समावेश आहे.
2) वेतन आणि फिटमेंट फॅक्टर:
किमान मूळ वेतन 69 हजार निश्चित करणे आणि फिटमेंट फॅक्टर 3.83 असणे.
3) किमान निवृत्तीवेतन:
ते किमान 45 हजार रुपये असावे. निवृत्तीवेतन हे शेवटच्या वेतनाच्या 67 टक्के असावे, तर कौटुंबिक निवृत्तीवेतन हे शेवटच्या वेतनाच्या 50 टक्के असावे.
4) निवृत्तीवेतन समानता:
निवृत्तीवेतनामध्ये योग्य समायोजन करणे आणि 1 जानेवारी 206 पूर्वी व त्यानंतर निवृत्त होणाऱ्या निवृत्तीवेतनधारकांमध्ये समानता राखणे.
5) दर पाच वर्षांनी पुनरावलोकन:
वेतन आणि निवृत्तीवेतनाचे दर पाच वर्षांनी पुनरावलोकन केले जावे.
6) महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत (DR) यांचे त्रैमासिक पुनरावलोकन:
तीन महिन्यांच्या सरासरीवर आधारित महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत (DR) यामध्ये त्रैमासिक वाढ केली जावी.
7) पॉइंट-टू-पॉइंट भरपाई:
महागाई सवलत (DR) 25 टक्क्याच्या वर गेल्यास, ती मूळ निवृत्तीवेतनामध्ये विलीन करण्याबाबत विचार केला जावा, अशी मागणीही BPS ने केली आहे.
8) घरभाडे भत्ता (HRA) आणि रजा प्रवास सवलत (LTC):
निवृत्तीवेतनधारकांना योग्य घरभाडे भत्ता (HRA) आणि रजा प्रवास सवलत (LTC) यांचे लाभ दिले जावेत.
9) स्वायत्त आणि वैधानिक संस्था:
केंद्र सरकारच्या स्वायत्त आणि वैधानिक संस्थांमधील पात्र निवृत्तीवेतनधारकांनाही आठव्या वेतन आयोगाचे (8th CPC) लाभ त्याच वेळी दिले जावेत.
10) आरोग्य सुविधा:
CGHS (केंद्रीय सरकारी आरोग्य योजना) अधिक सक्षम व विस्तारित करणे, कॅशलेस आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे आणि निश्चित वैद्यकीय भत्ता (FMA) 5000 रुपयांपर्यंत वाढवणे.
11) ग्रामीण भाग
ग्रामीण आणि CGHS-व्याप्ती नसलेल्या क्षेत्रांत राहणाऱ्या निवृत्तीवेतनधारकांसाठी आरोग्य सेवेची पुरेशी व्यवस्था करण्याची मागणी BPS ने केली आहे.
12) कम्युटेड पेन्शनची पुनर्स्थापना:
वयाच्या 60 व्या वर्षी निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी, निवृत्तीवेतनातील 'कम्युटेड' भाग 11 वर्षांनंतर किंवा वयाची 71 वर्षे पूर्ण झाल्यावर (यापैकी जे आधी घडेल तेव्हा) पूर्ववत केला जावा.
13) अतिरिक्त निवृत्तीवेतन:
वयाच्या 65 व्या वर्षापासून (पाच वर्षांच्या टप्प्यांमध्ये) वयानुसार अतिरिक्त निवृत्तीवेतन दिले जावे.
14) अंमलबजावणीची तारीख:
सुधारित वेतन, निवृत्तीवेतन आणि भत्ते 1 जानेवारी 2026 पासून लागू करावेत.
15) BSNL निवृत्तीवेतनधारक:
BSNL निवृत्तीवेतनधारकांसाठी निवृत्तीवेतनातील समानता आणि आरोग्य सुविधांशी संबंधित प्रलंबित प्रश्न सोडवावेत.
आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाबाबत झालेल्या चर्चेबद्दल BPS ने समाधान व्यक्त केले आहे. तसेच, आयोगाकडून आपल्या शिफारशी अंतिम करताना निवृत्तीवेतनधारक आणि कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारक यांच्या वाजवी अपेक्षा व चिंतांचा योग्य विचार केला जाईल, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली आहे. या सूचना विशेष महत्त्वाच्या आहेत, कारण आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाचे सदस्य सध्या केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक यांचे वेतन, निवृत्तीवेतन, भत्ते व सेवेशी संबंधित इतर लाभांशी निगडित मुद्द्यांचे सक्रियपणे पुनरावलोकन करत आहेत.