धक्कादायक! झोपेत असताना 8 विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यात टाकलं Fevikwik; जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुख्याध्यापकांना केलं निलंबित, कारण...

ओडिशाच्या कंधमाल जिल्ह्यातील फिरिंगिया ब्लॉक येथील सलागुडामध्ये असणाऱ्या सेबाश्रम शाळेतील धक्कादायक घटना समोर आली आहे. येथे झोपेत असताना 8 विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यात फेविक्विक टाकण्यात आलं. त्यांच्याच वर्गातील इतर विद्यार्थ्यांनी हे कृत्य केलं. फेविक्विक टाकल्याने विद्यार्थ्यांचे डोळे चिकटले, ज्यामुळे त्यांना रुग्णालयात दाखल करावं लागलं. सेबाश्रम शाळेच्या हॉस्टेलमध्ये हा सगळा प्रकार घडल्याचं सांगितलं जात आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या घटनेची चौकशी करण्याचा आदेश दिला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, कंधमाल जिल्ह्याच्या फिरिंगिया ब्लॉकच्या सलागुडा येथे सेबाश्रम शाळा आहे. शुक्रवारी रात्री हॉस्टेलमध्ये मुलं झोपलेली होती. यावेळी काही विद्यार्थ्यांनी 8 विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यात फेविक्विक टाकलं. यामुळे विद्यार्थ्यांचे डोळे चिकटले.
डोळे चिकटल्याने विद्यार्थ्यांना डोळे उघडता येत नव्हते. यामुळे त्यांना गोछापाडा रुग्णालयात नेण्यात आलं आणि नंतर चांगल्या उपचारांसाठी फूलबनी जिल्हा मुख्यालयात हलवण्यात आलं. एका विद्यार्थ्यांला उपचारानंतर सोडण्यात आलं. पण इतर 7 जणांवर अद्याप उपचार सुरु आहेत
फेविक्विकमुळे विद्यार्थ्यांच्या डोळ्याला काही इजा झालं नसल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं आहे. मुलांना योग्य वेळी उपचार मिळाले असल्याने मोठा धोका टाळता आला. दरम्यान या घटनेनंतर जिल्हा प्रशासनाने शाळेचे मुख्याध्यापक मनरंजन साहू यांचं तात्काळपणे निलंबन केलं आहे.
विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यात फेविक्विक का टाकलं? याची माहिती मिळवण्यासाठी अधिकृतपणे चौकशी सुरु करण्यात आली आहे. दरम्यान, वसतिगृहात ही घटना कशी घडली हे जाणून घेण्यासाठी कंधमालच्या कल्याण अधिकाऱ्यांनी रुग्णालयाला भेट दिली. तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
वहीं, छात्रावास में यह घटना कैसे हुई इसका पता लगाने के लिए कंधमाल के कल्याण अधिकारी ने अस्पताल का दौरा किया. जबकि कलेक्टर ने मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं.