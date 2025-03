आसामच्या 8 वर्षीय मुलीचा ब्रिटनमध्ये डंका; डान्स पाहून परीक्षक अवाक, VIDEO तुफान व्हायरल, आनंद महिंद्राही भारावले

आसाममधील 8 वर्षीय मुलीची सध्या सोशल मीडियावर तुफान चर्चा रंगली आहे. आठ वर्षीय मुलीने ब्रिटनमध्ये आपला डंका वाजवला आहे. 'ब्रिटन्स गॉट टॅलेंट'मध्ये (Britain's Got Talent) मुलीने हजेरी लावली होती. यावेळी तिचा डान्स पाहून फक्त प्रेक्षकच नाही तर परीक्षकही अवाक झाले होते. हा व्हिडीओ तुफान व्हायरल झाला आहे. मुलगी स्टेजवर स्वत:ची ओळख करुन देताना बिनिता छेत्री नाव सांगते. तसंच जर आपण ही स्पर्धा जिंकलो तर 'पिंक प्रिन्सेस हाऊस' खरेदी करण्याची इच्छा व्यक्त करते.

"माझं नाव बिनिता छेत्री असून, मी आठ वर्षांची आहे. मी भारतातील आसाम येथून आली आहे. ब्रिटन्स गॉट टॅलेंट माझं ड्रीम स्टेज असून, मला जिंकायचं आहे. मला पिंक प्रिन्सेस हाऊस खरेदी करायचं आहे," असं मुलगी स्टेजवर आल्यानंतर परीक्षकांना सांगते.

यानंतर मुलगी जेव्हा डान्स सुरु करते तेव्हा तिच्या चित्तथरारक बॅकफ्लिप्स, लवचिकता आणि चपळता पाहून परीक्षक आणि प्रेक्षक आनंदित होतात. तिचा परफॉमन्स पाहून सर्वजण उभं राहून तिचं कौतुक करतात.

“तुझ्यात वाघाची ताकद आहे आणि स्टेजवर अजगरासारखी हालचाल आहे. मला समकालीन नृत्य आणि भारतीय स्पर्शांचे मिश्रण आवडते. इतके मजबूत, इतके कमी, इतके शक्तिशाली. अद्भुत कामगिरी. जबरदस्त,” अशा शब्दांत परीक्षक तिचं कौतुक करतात. तसंच पुढील फेरीसाठी पात्र ठरल्याचं जाहीर करतात.

महिंद्रा अँड महिंद्राचे सर्वेसर्वा आनंद महिंद्रादेखील बिनिताची कामगिरी पाहून अवाक झाले आहेत. ती आपली मंडे मोटिव्हेशन असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

Just 8 years old.

World class.

Steel-willed;

Because that kind of mastery over her body comes only with intense Practice.

And with an unwavering focus on her Ambition, even if it’s just a ‘Pink Princess House’

She’s my #MondayMotivation pic.twitter.com/8gCHwYx6m9

— anand mahindra (@anandmahindra) March 3, 2025