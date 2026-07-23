'मोदींच्या निवासस्थानाबाहेर आंदोलन करून...'; घातपाताचा उल्लेख करत शिंदेंचा राहुल गांधींना सवाल, 'जिथे कोणालाही...'

काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अधिकृत निवासस्थानाबाहेर केलेल्या आंदोलनावरून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करताना राहुल गांधींवर टीका केली आहे. "ज्या ठिकाणी आंदोलन करण्यास परवानगी नाही, त्या ठिकाणी लोकांना जमण्याचे आवाहन करून राहुल गांधींना नेमके काय साध्य करायचे होते? पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाबत काही घातपाताचा कट होता का? देशात अराजकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न होता का?" असा थेट सवाल शिंदे यांनी उपस्थित केला.
राहुल गांधी हे विरोधी पक्षनेते असून त्यांच्यावर मोठी घटनात्मक जबाबदारी आहे. अशा पदावरील व्यक्तीने जबाबदारीने वागणे अपेक्षित असताना त्यांनी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर आंदोलन करून चुकीचा पायंडा पाडल्याचा आरोप शिंदे यांनी केला. "जिथे कोणालाही आंदोलन करता येत नाही, त्या ठिकाणी लोकांना बोलावणे अत्यंत बेजबाबदारपणाचे आहे. विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून राजकारण करण्याचा हा प्रयत्न होता," असेही शिंदेंनी म्हटले आहे.
नीट परीक्षेच्या पेपरफुटीची घटना दुर्दैवी असल्याचे मान्य करतानाच केंद्र सरकारने त्यानंतर तातडीने कठोर पावले उचलल्याचे शिंदे यांनी आवर्जून नमूद केले. "नीटची फेरपरीक्षा पारदर्शक आणि काटेकोरपणे घेण्यात आली. या परीक्षेला सुमारे 20 ते 22 लाख विद्यार्थी बसले, त्यापैकी जवळपास 11 लाख विद्यार्थी पात्र ठरले. त्यानंतर जेईई आणि सीयूईटी (कॉमन युनिव्हर्सिटी एंट्रन्स टेस्ट) या राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षाही सुरळीत पार पडल्या. या तीन प्रमुख परीक्षांमध्ये मिळून 40 ते 50 लाख विद्यार्थी सहभागी झाले," अशी माहिती त्यांनी दिली.
"पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारने स्वतः या प्रक्रियेकडे लक्ष देत संबंधित यंत्रणांना आवश्यक त्या सूचना दिल्या. परीक्षा प्रणाली अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी सर्वोच्च स्तरावरून हस्तक्षेप करण्यात आला. विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित ठेवण्याचे काम सरकारने केले, मात्र विरोधकांनी त्यावरही राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला," असा आरोपही शिंदे यांनी केला.
दिल्लीत राहुल गांधी आणि काँग्रेस नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानाबाहेर केलेल्या आंदोलनाला प्रतिउत्तर म्हणून नागपुरात भाजपाकडून शहर काँग्रेसच्या कार्यालयाला घेराव टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. चिटणीस पार्क येथे काँग्रेस विरुद्ध घोषणाबाजी केल्यानंतर भाजप कार्यकर्तेनी पोलिसांनी ठेवलेले बॅरिकेट्स पार करून काँग्रेस कार्यालयाच्या दिशेने धाव घेतली. दरम्यान कांग्रेस कार्यालयात अगोदरच काँग्रेसचे अनेक कार्यकर्ते होते त्यामुळे भाजप आणि काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये संघर्ष होण्याची वेळ आली होती. दरम्यान पोलिसांनी काँग्रेसच्या कार्यालयाच्या बाहेरच भाजप कार्यकर्त्यांना रोखले आणि त्यानंतर त्यांना ताब्यात घेतले.