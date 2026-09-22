/महाविनाश अटळ? सुपर पावरफुल अल निनो सक्रिय, जागतिक हवामानात महाभयानक बदल, भारतावर काय परिणाम होणार?

अल निनो : जगभरातील शास्त्रज्ञ सातत्याने अल निनोबद्दल सतत इशारा देत आहेत. अल निनोबबात चिंता वाढवणारी अपडेट समोर आली आहे. सुपर पावरफुल अल निनो सक्रिय झाला आहे. अल निनोचा प्रभाव वाढत असून पॅसिफिक महासागरात एक नवीन ऐतिहासिक विक्रम प्रस्थापित केला आहे. निनो नावाच्या क्षेत्रातील समुद्राच्या पृष्ठभागाचे सरासरी तापमान सामान्यपेक्षा 3.05 अंश सेल्सिअसने वाढले आहे. अल निनोने तापमानाचे सर्व विक्रम मोडले आहेत. याचा संपूर्ण जगावर परिणाम होणार आहे.
अल निनोच्या 1991 ते 2020 च्या सरासरीच्या तुलनेत आतापर्यंतचे सर्वाधिक दैनिक तापमानाची नोंद झाली आहे. 2015 मध्ये, नोव्हेंबरमध्ये हे तापमान सुमारे 3.02 अंश सेल्सिअस होते, जे आता सप्टेंबरमध्येच या पातळीवर पोहोचले आहे. तापमान सामान्यपेक्षा दोन महिने आधीच 3.05 अंश सेल्सिअसवर पोहोचले आहे. शास्त्रज्ञांच्या मते, हा एल निनो अजूनही तीव्र होत असून डिसेंबरपर्यंत तो आपल्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचू शकतो.
अल निनो ही एक नैसर्गिक हवामान घटना आहे. वाऱ्यांमधील बदलांमुळे पूर्व आणि मध्य पॅसिफिक महासागरातील पाणी सामान्यपेक्षा जास्त गरम होते. गरम पाण्यामुळे बाष्पीभवन वाढते, ज्याचा परिणाम जगभरातील हवामानावर होतो या जागतिक हवामान बदलला अल निनो म्हणतात. या वर्षी पश्चिम पॅसिफिकमधील वाऱ्यांमधील बदलांमुळे नऊ महिन्यांपूर्वी अल निनोची सुरुवात झाली आहे. आता ही स्थिती हळूहळू सुपर एल निनोच्या पातळीवर पोहोचली आहे.
अल निनोने तापमनानाचे सर्व विक्रम मोडले आहेत. या विक्रमामुळे धोका वाढला आहे. पॅसिफिक महासागरातील अल निनो 3.4 प्रदेशात तापमान मोजले जाते आणि अल निनोच्या तीव्रतेचे मूल्यांकन केले जाते. 3.05 अंश सेल्सिअस हे आधुनिक नोंदींमधील सर्वोच्च तापमान आहे. 1982, 1997 आणि 2015 मध्ये अल निनोमुळे आलेल्या तीव्र हवामान बदलांना मागे टाकले आहे. या आकडेवारीची तुलना 1877 च्या ऐतिहासिक घटनेशी केली जात आहे. ज्यावेळी मोठ्या प्रमाणावर दुष्काळ आणि उपासमार झाली होती. मॉडेल्सनुसार, मासिक सरासरी आणखी वाढू शकते. तापमान 4 अंशांच्या जवळपास पोहोचण्याची शक्यता वर्तवली आहे.
अल निनो आणि हवामान बदल यांच्या संयोगामुळे त्याचे परिणाम अधिक तीव्र होऊ शकतात. वाढत्या तापमानाच्या जगात, समुद्राचे तापमान आधीच वाढत आहे, ज्यामुळे नवीन घटनांची तीव्रता वाढू शकते. शास्त्रज्ञ या माहितीवर दररोज लक्ष ठेवून आहेत, कारण त्यात दररोज चढ-उतार होत असतो.
अल निनोचा प्रभाव वाढल्यामुळे जगावर मोठं संकट ओढावू शकते. अल निनोचा परिणाम प्रदेशानुसार बदलत आहे. अमेरिकेत सर्वात तीव्र हिवाळा असू शकतो. उत्तरेकडील प्रदेशात सामान्यपेक्षा जास्त तापमान असू शकते आणि पश्चिम-मध्य प्रदेशात जास्त हिमवृष्टी होऊ शकते. दक्षिण अमेरिकेत, पेरू आणि चिलीमध्ये आधीच मुसळधार पाऊस आणि पूर येत आहे. मध्य अमेरिका आणि कॅरिबियनमध्ये दुष्काळ पडण्याची शक्यता आहे.
आधीच अल निनोचा मोठा परिणाम भारतीय मान्सूनवर झाल्याचे दिसत आहे. भविष्यातही भारतासह अनेक आशियाई देशांमध्ये मान्सून कमकुवत होऊ शकतो. ऑस्ट्रेलियामध्ये दुष्काळ पडू शकतो. आफ्रिकेच्या काही भागांमध्ये पावसाचे स्वरूपही बदलू शकते. एकूणच, पूर, दुष्काळ, उष्णतेची लाट आणि वादळे यांसारख्या घटनांमध्ये वाढ होऊ शकते.