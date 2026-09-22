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महाविनाश अटळ? सुपर पावरफुल अल निनो सक्रिय, जागतिक हवामानात महाभयानक बदल, भारतावर काय परिणाम होणार?

 अल निनोने तापमानाचे सर्व विक्रम मोडले आहेत. सुपर पावरफुल अल निनो सक्रिय झाला आहे.  जागतिक हवामानात महाभयानक बदल होऊ शकतो. जाणून घेऊया भारतावर काय परिणाम होऊ शकतो. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 22, 2026, 11:56 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 11:56 PM IST
महाविनाश अटळ? सुपर पावरफुल अल निनो सक्रिय, जागतिक हवामानात महाभयानक बदल, भारतावर काय परिणाम होणार?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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