/मान्सूनचा पॅटर्न बदलणार, भयानक उष्णता आणि... अल निनो बाबत धडकी भरवणारी अपडेट, WMO गंभीर इशारा

अल निनो : सध्या सर्वदूर पडणाऱ्या पावसाने काहीसा दिलासा दिला आहे. अशातच आता अल निनो बाबत धडकी भरवणारी अपडेट समोर आली आहे. जागतिक हवामान संघटनेने (WMO) गंभीर इशारा दिला आहे. जगाला पुन्हा एकदा तीव्र अल निनोचा फटका बसू शकतो. यामुळे मान्सूनचा पॅटर्न बदलणार असून भयानक उष्णतेची लाट येणार आहे.
ऑगस्ट ते ऑक्टोबर 2026 दरम्यान एल निनो आणखी तीव्र होऊ शकतो अशी भिती व्यक्त करण्यात आली आहे. जगाच्या बहुतेक भागांमध्ये तापमान सामान्यपेक्षा जास्त असेल. यामुळे पर्जन्यमानाच्या पद्धतीतही लक्षणीय बदल होऊ शकतात. काही भागांमध्ये सामान्यपेक्षा जास्त पाऊस पडेल, तर अनेक भागांमध्ये दुष्काळ स्थिती निर्माण होऊ शकते.
जिनिव्हा-स्थित जागतिक हवामान संघटनेने (WMO) आपल्या मासिक 'ग्लोबल वेदर क्लायमेट अपडेट'मध्ये 'अल निनो'च्या स्थितीबाबत धक्कादायक अंदाज वर्तवले आहेत. सध्या विकसित होत असलेला अल निनो आधीच अधिक तीव्र होत आहे. विविध आंतरराष्ट्रीय हवामान अंदाज मॉडेल्सनुसार, ऑगस्ट-ऑक्टोबर 2026 दरम्यान हा तीव्र अल निनो बनू शकतो. या कालावधीत हवामानात भयानक बदल होऊ शकतता. समुद्राच्या पृष्ठभागाच्या तापमानातील सरासरी तफावत (STS) 2.9 अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त होऊ शकते असे प्रमुख निरीक्षण आहे.
जागतिक हवामान संघटनेनुसार (WMO), यावेळी अल निनोचे परिणाम केवळ पॅसिफिक महासागरापुरते मर्यादित राहणार नाही. जगातील महासागर आधीच असामान्यपणे उष्ण आहेत. याव्यतिरिक्त, सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुवाची (IOD) शक्यता आहे. या परिस्थितीमुळे पश्चिम हिंद महासागर सामान्यपेक्षा जास्त उष्ण आणि पूर्व हिंद महासागर सामान्यपेक्षा जास्त थंड होतो. जेव्हा अल निनो आणि सकारात्मक IOD एकाच वेळी सक्रिय असतात, तेव्हा अनेक प्रदेशांमध्ये तीव्र हवामान घटना घडू शकतात.
या दोन हवामान प्रणालींच्या एकत्रित परिणामांमुळे हिंद महासागर क्षेत्रात दुष्काळ, पूर आणि वणव्यांचा धोका वाढू शकतो अशी भिती व्यक्त केली जात आहे. उष्णकटिबंधीय अटलांटिक महासागरातील पृष्ठभागाचे तापमानही सामान्यपेक्षा जास्त राहण्याची शक्यता असून, त्यामुळे जागतिक हवामानावर अतिरिक्त दबाव येईल.
या वर्षी उष्णकटिबंधीय पॅसिफिक महासागराचे तापमान मागील 150 वर्षांतील सर्वाधिक तापमान असू शकते. समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान सामान्यपेक्षा 3.6 अंश सेल्सिअसपर्यंत वाढू शकते. यापूर्वीचा सर्वात तीव्र सुपर एल निनो 2015-16 मध्ये नोंदवला गेला होता, तेव्हा तापमानात सुमारे 2.75 अंश सेल्सिअसची वाढ झाली होती.
जर सुपर अल निनो अधिक तीव्र झाला, तर त्यामुळे उष्णता वाढू शकते आणि हवामानाचे स्वरूप बदलू शकते. याचा परिणाम भारतीय मान्सूनवर देखील होऊ शकतो.