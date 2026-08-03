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मान्सूनचा पॅटर्न बदलणार, भयानक उष्णता आणि... अल निनो बाबत धडकी भरवणारी अपडेट, WMO गंभीर इशारा

ऑगस्ट-ऑक्टोबर 2026 दरम्यान अल निनो अधिक तीव्र होऊ शकतो. यामुळे भयानक उष्णता निर्माण होऊन मान्सूनचा पॅटर्न बदलू शकतो. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 03, 2026, 11:39 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 11:39 PM IST
मान्सूनचा पॅटर्न बदलणार, भयानक उष्णता आणि... अल निनो बाबत धडकी भरवणारी अपडेट, WMO गंभीर इशारा

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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